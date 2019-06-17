運動內衣「美背」超性感 甩肉、雕塑體態也要很時尚
夏天到了，不少人已提前為了穿上美麗又涼爽的洋裝和細肩背心進行體態鍛鍊，認真的運動的同時，挑選一件適合運動的內衣也是很重要的。
黛安芬Triumph運動系列「Triaction」全新推出多款花色時尚繽紛、可支撐不同力道的運動系列內衣，以符合現代人喜歡搭配多種不同強度運動類型的習慣。中低強度的空中瑜珈推薦搭配「活力好動交叉肩帶運動背心」，交叉背帶設計能為肩部釋放壓力，呼吸孔洞透氣又輕盈。而高強度間歇訓練可選擇「機能好動零壓魔術運動交叉內衣」，獨家零壓透氧撐片結合記憶罩杯，經過英國普茨茅斯大學專家實際測試能有效增強83％胸部防晃度。不少人熱愛的慢跑有氧，則可挑選能維持最佳胸型、彈性機能材質打造的「性感魔術運動內衣」，以及有隱藏式鋼圈、背心式設計的「高效動能運動內衣」。
Bonnie de Connie波妮可妮則是主打無鋼圈4大系列新品，其中「抗震減壓運動內衣」更挑戰市售運動內衣最多裁片設計，以全罩杯式穩定包覆，脂肪穩定不會隨動作位移。運用100%蠶絲及膠原蛋白浸潤纖維等面料製成，透氣排汗。主打飽和色彩俐落時尚，同樣擁有美背交叉設計，無論是單穿或是搭配露背裝都好看。
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