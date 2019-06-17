運動內衣「美背」超性感 甩肉、雕塑體態也要很時尚

2019-06-17 16:15 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



黛安芬運動系列「Triaction」全新推出多款花色時尚繽紛、可支撐不同力道的運動系列內衣，以符合現代人喜歡搭配多種不同強度運動類型的習慣。圖／黛安芬提供 分享 facebook 夏天到了，不少人已提前為了穿上美麗又涼爽的洋裝和細肩背心進行體態鍛鍊，認真的運動的同時，挑選一件適合運動的內衣也是很重要的。

黛安芬Triumph運動系列「Triaction」全新推出多款花色時尚繽紛、可支撐不同力道的運動系列內衣，以符合現代人喜歡搭配多種不同強度運動類型的習慣。中低強度的空中瑜珈推薦搭配「活力好動交叉肩帶運動背心」，交叉背帶設計能為肩部釋放壓力，呼吸孔洞透氣又輕盈。而高強度間歇訓練可選擇「機能好動零壓魔術運動交叉內衣」，獨家零壓透氧撐片結合記憶罩杯，經過英國普茨茅斯大學專家實際測試能有效增強83％胸部防晃度。不少人熱愛的慢跑有氧，則可挑選能維持最佳胸型、彈性機能材質打造的「性感魔術運動內衣」，以及有隱藏式鋼圈、背心式設計的「高效動能運動內衣」。