最便宜消頸紋神器 小紅書瘋「凡士林厚敷法」實測有效

2019-06-17 16:11 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



頸紋該如何消除呢？圖／摘自小紅書 分享 facebook 肌膚保養，一直是女性最關注的話題，不只是臉部、身體，各個部位都要花時間呵護，尤其是「脖子」。

相信許多人使用保養品時，都會被櫃姐教育，擦完臉部，脖子依然要保養，但大家在意的是，貴貴的保養品，還要擦到脖子，對於小資族來說根本就是一大傷害，近期大陸小紅書流行一波「DIY頸部面膜」，保養品就是家喻戶曉，又便宜的「凡士林」，使用起來非常簡單，該如何DIY好用的頸膜呢？

凡士林搭配手勢，讓頸部更細緻

脖子最害怕有細紋，很多時候年齡就會從脖子上瞧見，就如同樹木的年輪，如果不去重視它，很快的一年年的增加。保養第一步，就是拿凡士林按摩頸部，按摩的部位，就從鎖骨處，往上按摩至下巴底部，推至吸收後即可，建議在手法上，慢、輕，才不會讓細紋出現喔！

貼心小提醒：以上動作都做完之前，建議可以熱敷毛巾大約2~4分鐘，當你毛孔張開的時候可以讓凡士林、乳液的吸收更完整。

搭配身體乳一起使用

習慣保養的人，通常在洗澡後會擦上身體乳，來滋潤肌膚，建議可以搭配著凡士林一起使用，讓肌膚更細緻喔！只要擦擦乳液前，先擦上凡士林至吸收後，再塗乳液，按摩至吸收後，搭配著手法按摩，可以幫助身體肌膚循環更好，用指腹搭配著提拉動作還能更緊緻。

利用小工具讓吸收更加倍

當然搭配著輔助小工具，可以讓局部吸收更好喔！我們可以先將凡士林塗抹在頸部後，裁一塊保鮮膜，貼在剛剛擦過凡士林及乳液的地方，大約敷上5～8分鐘即可，建議可以在洗澡前先做這個動作，但一定要先將臉及頸部清潔過後，才能做「敷」這個動作唷！

塗上凡士林，再用保鮮膜包住，可以有效保養。圖／摘自小紅書 分享 facebook

凡士林是超便宜的保養神物。圖／摘自小紅書 分享 facebook

凡士林與身體乳液，可以搭配史鬱。圖／摘自小紅書 分享 facebook

想消除頸紋，先用凡士林按摩頸部。圖／摘自小紅書 分享 facebook