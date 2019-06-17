親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
秋行軍蟲害侵台
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

媒體尖銳提問曾馨瑩 郭台銘霸氣護妻：箭射我這來

全台13縣市大雨特報！ 注意雷擊強陣風

米蘭男裝周／POLO熊海軍裝超帥 李小龍T恤潮味十足

2019-06-17 15:13聯合報 記者吳曉涵╱即時報導

有徐徐微風伴隨的夏季，是駕駛遊艇出航的好時機。Ralph Lauren於米蘭發表Purple Label 2020春季系列，靈感正是來自在義大利的利古里亞海岸駕駛遊艇的夢想。以輕盈材質搭配鮮艷的帆船旗幟圖紋，加入海軍水手服細節，結合一系列色彩濃郁的晚裝，打造悠然歡愉的度假穿搭。

海軍水手服必備的條紋元素展現輕鬆率性氛圍，並用不同色彩來傳遞濃郁的航海特色，像是代表帆船賽的紅、和煦陽光的黃色、哈密瓜的橘、帶有春日氣息的綠和皇家藍色等等。綴有裝飾藝術風格的圖騰包含帆船、遊艇和燈塔，為針織衫和經典POLO衫換上帶有童趣藝術感的面貌，連POLO熊也穿上海軍外套，帥氣有型，更可以見到航海儀表板、船錨變身外衣和領帶上的圖紋細節。RLX機能材質布料及部分以再生纖維製成的奢華尼龍色塊夾克，不但呼應當紅街頭風，更是戶外活動中面對惡劣天氣的必備單品。晚裝運用單排及雙排扣版型剪裁，以明亮的色調和輕盈的山東絲綢製成，內搭對比色針織高領毛衣，亮眼又復古。

而Dsquared2則是在2020春夏男裝系列中呈現設計師對中國文化的欽慕之情，老虎、孔雀等動物圖案和豔麗怒放的花朵點綴出富麗堂皇的東方式畫作特色。薄紗與絲綢、蕾絲材質單品配上牛仔褲，也呈現出古代貴氣融合現代摩登率性造型的趣味。武打巨星李小龍被設計師Dean和Dan Caten視為成功連接中西文化最具代表性的人物，足以稱為七、八○年代流行文化的指標，他的肖像印花T恤因此幾乎成了全場主角，與眾多帶著濃厚中國風色彩的單品交織出一整個具有強烈東方意象的系列。

Dsquared2 在2020春夏男裝系列中呈現設計師對中國文化的欽慕之情，老虎...
Dsquared2 在2020春夏男裝系列中呈現設計師對中國文化的欽慕之情，老虎、孔雀等動物圖案和豔麗怒放的花朵點綴出富麗堂皇的東方式畫作特色。圖／摘自微博
分享
連POLO熊也穿上海軍外套，帥氣有型。圖／Ralph Lauren提供
連POLO熊也穿上海軍外套，帥氣有型。圖／Ralph Lauren提供
分享
武打巨星李小龍被Dsquared2設計師Dean和Dan Caten視為七、八○...
武打巨星李小龍被Dsquared2設計師Dean和Dan Caten視為七、八○年代流行文化的指標，他的肖像印花T恤因此幾乎成了全場主角。(美聯社)
分享
Ralph Lauren Purple Label 2020春季系列，用不同色彩...
Ralph Lauren Purple Label 2020春季系列，用不同色彩來傳遞濃郁的航海特色，像是代表帆船賽的紅、和煦陽光的黃色、哈密瓜的橘等等。圖／Ralph Lauren提供
分享
薄紗與絲綢、蕾絲材質單品配上牛仔褲，也呈現出古代貴氣融合現代摩登率性造型的趣味。...
薄紗與絲綢、蕾絲材質單品配上牛仔褲，也呈現出古代貴氣融合現代摩登率性造型的趣味。圖／摘自微博
分享
Ralph Lauren Purple Label 2020春季系列鮮艷的帆船旗...
Ralph Lauren Purple Label 2020春季系列鮮艷的帆船旗幟圖紋，加入海軍水手服細節，打造悠然歡愉的度假穿搭。圖／Ralph Lauren提供
分享
晚裝運用單排及雙排扣版型剪裁，以明亮的色調和輕盈的山東絲綢製成，內搭對比色針織高...
晚裝運用單排及雙排扣版型剪裁，以明亮的色調和輕盈的山東絲綢製成，內搭對比色針織高領毛衣，亮眼又復古。圖／Ralph Lauren提供
分享

遊艇海軍
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

亞尼克盛夏芒果宴 7月15日前消費滿500元送100元抵用券

2019-06-17 15:07

泳裝耍心機 讓妳更性感

2019-06-17 14:53

門市也買不到！ GODIVA「夏威夷果仁黑巧克力流心雪糕」這裡獨賣

2019-06-17 12:18

國衛院微流體晶片接棒技轉 將應用在新藥開發

2019-06-17 11:47

24小時內衝400萬觀看！華航推新廣告再祭優惠 台北飛首爾5千有找

2019-06-17 11:42

指考衝刺／公民科試卷字數破萬 必考這6大時事

2019-06-17 06:52

咖啡膠囊回收變身！瑞士卡達與Nespresso再推限量聯名筆

2019-06-16 17:08

米蘭男裝周／Versace著迷「不對稱」 EA搶先秀東京奧運隊服

2019-06-16 14:51

華航形象廣告衝破450萬人次觀看 同步推出機票促銷

2019-06-16 14:37

Air Asia夏季大促銷 飛宿霧長灘島單程988元起

2019-06-16 14:23

永康街Gucci藝術牆換新裝 趁著好天氣打卡拍美照

2019-06-16 13:35

丞舞國際匯演 七十分鐘看六國精彩

2019-06-16 13:06

湯唯穿Valentino大蓬裙 像巧克力融化在身上

2019-06-16 12:16

鐵板牛排珍奶芒果冰 進軍飯店鎖定觀光客

2019-06-16 11:17

BVLGARI新珠寶帶你走進電影美好時光 雙影后來力挺

2019-06-16 09:13

和巴黎零距離！台北店買氣佳 Berluti秋冬系列搶先在台上市

2019-06-16 09:08

圖多！彭于晏宣傳新作耍帥賣萌 網友：怎能不被圈粉

2019-06-16 09:01

花果香、聯名中職 話題啤酒 旺季搶市

2019-06-16 00:41

高級腕表不再保守 頻推破格新作

2019-06-15 22:45

六月新娘戴金飾求富貴幸福 JUSTGOLD粉紅小花來加持

2019-06-15 22:38

影射當代便利商店 林明弘「24/7」北美館展出

2019-06-15 22:30

國廚用「鵝界拿破崙」做燒鵝！金鳳錦還有獨家「港式珍珠奶茶」

2019-06-15 21:11

COACH 2020早春褲裝復古又有個性 為它減肥很可以

2019-06-15 18:37

炎亞綸的空運標籤MCM手拿包帥慘 名副其實的機場時尚

2019-06-15 18:00

讓男人更帥！康是美新團體「MEN GO SHINE」5大型男服務快去體驗

2019-06-15 16:40

3天2夜3500元！北投夏季「Long Stay」入住專案 最低2折起

2019-06-15 16:27

一生中該擁有一個的LV手袋都在這 裴斗娜演繹全新Monogram Giant系列

2019-06-15 16:26

節能家電政府補助再退稅！燦坤、全國電子加碼優惠省更多

2019-06-15 14:57

你捨得吃粉紅小豬嗎？IG網美系港點 先餵相機吃個飽！

2019-06-15 13:37

逛完全球最美書店 坐上好樣餐桌吃法義料理

2019-06-15 13:27

影／果粉引頸期盼 蘋果信義A13直營店開幕

2019-06-15 13:23

復古台式鐵板牛排進駐君悅！吃的是童年回憶啊～

2019-06-15 13:20

選對材質 讓你涼一夏

2019-06-15 13:20

每盤1200元！鼎泰豐「松露蛋炒飯」回來了 滿滿現刨松露鋪成山

2019-06-15 11:33

就是要買到SWATCH和BAPE聯名表 不誇張！全球粉絲漏夜排隊瘋搶

2019-06-15 10:04

輕食早午餐未必「輕」 營養師教你這樣選

2019-06-15 07:49

蜜蜂和蛇爬上手表 耳朵開不對稱小花 GUCCI的熱鬧夏天來了！

2019-06-15 05:35

為秀卡地亞珠寶 莉莉柯林斯西裝辣出新高度

2019-06-15 04:43

海上也能換韓服、聽朴宰正演唱會！唯一「韓國主題展」登上公主遊輪

2019-06-15 00:15
看更多

熱門文章

未來一週天氣 氣象局：沒下雨時都很炎熱

2019-06-16 19:18

午後對流發展旺盛 6縣市大雨特報

2019-06-16 17:13

吃韭菜有益健康 中醫師：三類人應少吃

2019-06-17 07:20

全台13縣市大雨特報！ 注意雷擊強陣風

2019-06-17 14:39

這一幕讓她直呼受不了 正宮拍到地表最強小三與老公kiss bye

2019-06-17 13:18

未來一周好熱！ 吳德榮：周日恐變天

2019-06-17 07:26

世界最熱血工作 救人一命還能拿這些超值禮物

2019-06-17 10:00

秋行軍蟲「遍地開花」 學者：恐早已侵台

2019-06-17 00:17

影／家庭主婦忙家務吃少還虛胖 中醫師：可藥茶調理

2019-06-17 09:04

秋行軍蟲防治有漏洞？ 學者警告：後面還有大軍來台

2019-06-17 10:34

唐綺陽星座運勢週報：天秤別太守舊 獅子理財採納貴人建議

2019-06-17 07:37

指考衝刺／公民科試卷字數破萬 必考這6大時事

2019-06-17 06:52

把握好天氣 明起要變天

2019-06-17 01:32

滑手機也會抬頭望望 北捷「等男友區」廣告刊登費驚人

2019-06-17 13:17

每日星座運勢／處女投資策略剛剛好 得到上級賞識

2019-06-17 00:00

收到開明媽媽送「大禮」 震動聲太大被誤會 女兒尷尬：哭笑不得

2019-06-17 10:57

她跟飲料店反應喝到酸珍奶 店員：正常 珍珠在換季

2019-06-17 10:48

雙贏樂明上市 威力彩連30摃上看5.8億

2019-06-16 20:27

福衛7號下周升空 未來氣象會更準

2019-06-17 01:32

秋行軍蟲雲林累計案例最多 山線、海區都淪陷

2019-06-17 10:51

【為父心情】羅志遠／兒子的成年禮

2019-06-17 06:00

彭啟明：典型夏季天氣 周末鋒面接近北台灣

2019-06-17 07:51

【退休生活】葉特級／家事保母一把抓

2019-06-17 06:00

中市登革熱20例 衛生局示警：流行風險大增

2019-06-16 23:43

西半部空品淪陷一片紅通通 竹苗最嚴重

2019-06-16 17:26

秋行軍蟲入侵 朝陽科大暫停供應費洛蒙誘引劑

2019-06-16 19:16

連一周大雨 曾文南化儲水暴增今年可望不缺水

2019-06-17 08:06

周一周二還有陣雨 19日起晴朗炎熱

2019-06-16 15:44

【為母心情】sunny／願你永保赤子之心

2019-06-17 06:00

誘捕器抓不到秋行軍蟲？ 朝陽科大教授：田間多是幼蟲

2019-06-17 11:15

門市也買不到！ GODIVA「夏威夷果仁黑巧克力流心雪糕」這裡獨賣

2019-06-17 12:18

影／新人離職率高達三成 台鐵產工轟政院調薪承諾跳票

2019-06-17 11:06

66歲婦人抽血檢驗有異樣 追蹤竟同時罹患3種癌

2019-06-17 13:46

東北海域一天4溺水 氣象主任：該注意的是離岸流

2019-06-17 11:02

黑熊二度觸陷阱 斷掌才痊癒 傷口腐爛長蛆

2019-06-17 00:35

24小時內衝400萬觀看！華航推新廣告再祭優惠 台北飛首爾5千有找

2019-06-17 11:42

今高溫恐飆35度 紫外線易過量或危險級

2019-06-17 05:14

周三前熱飆35度 滯留鋒徘徊北部海面周四起水氣增

2019-06-17 08:28

「豆漿」愛好者注意！ 內湖商家違法添加防腐劑開罰3萬

2019-06-17 13:14

國內外專家檢視我非洲豬瘟防疫 說出風險在這裡

2019-06-17 11:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top