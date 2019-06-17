米蘭男裝周／POLO熊海軍裝超帥 李小龍T恤潮味十足

2019-06-17 15:13 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



有徐徐微風伴隨的夏季，是駕駛遊艇出航的好時機。Ralph Lauren於米蘭發表Purple Label 2020春季系列，靈感正是來自在義大利的利古里亞海岸駕駛遊艇的夢想。以輕盈材質搭配鮮艷的帆船旗幟圖紋，加入海軍水手服細節，結合一系列色彩濃郁的晚裝，打造悠然歡愉的度假穿搭。

海軍水手服必備的條紋元素展現輕鬆率性氛圍，並用不同色彩來傳遞濃郁的航海特色，像是代表帆船賽的紅、和煦陽光的黃色、哈密瓜的橘、帶有春日氣息的綠和皇家藍色等等。綴有裝飾藝術風格的圖騰包含帆船、遊艇和燈塔，為針織衫和經典POLO衫換上帶有童趣藝術感的面貌，連POLO熊也穿上海軍外套，帥氣有型，更可以見到航海儀表板、船錨變身外衣和領帶上的圖紋細節。RLX機能材質布料及部分以再生纖維製成的奢華尼龍色塊夾克，不但呼應當紅街頭風，更是戶外活動中面對惡劣天氣的必備單品。晚裝運用單排及雙排扣版型剪裁，以明亮的色調和輕盈的山東絲綢製成，內搭對比色針織高領毛衣，亮眼又復古。