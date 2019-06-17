米蘭男裝周／POLO熊海軍裝超帥 李小龍T恤潮味十足
有徐徐微風伴隨的夏季，是駕駛遊艇出航的好時機。Ralph Lauren於米蘭發表Purple Label 2020春季系列，靈感正是來自在義大利的利古里亞海岸駕駛遊艇的夢想。以輕盈材質搭配鮮艷的帆船旗幟圖紋，加入海軍水手服細節，結合一系列色彩濃郁的晚裝，打造悠然歡愉的度假穿搭。
海軍水手服必備的條紋元素展現輕鬆率性氛圍，並用不同色彩來傳遞濃郁的航海特色，像是代表帆船賽的紅、和煦陽光的黃色、哈密瓜的橘、帶有春日氣息的綠和皇家藍色等等。綴有裝飾藝術風格的圖騰包含帆船、遊艇和燈塔，為針織衫和經典POLO衫換上帶有童趣藝術感的面貌，連POLO熊也穿上海軍外套，帥氣有型，更可以見到航海儀表板、船錨變身外衣和領帶上的圖紋細節。RLX機能材質布料及部分以再生纖維製成的奢華尼龍色塊夾克，不但呼應當紅街頭風，更是戶外活動中面對惡劣天氣的必備單品。晚裝運用單排及雙排扣版型剪裁，以明亮的色調和輕盈的山東絲綢製成，內搭對比色針織高領毛衣，亮眼又復古。
而Dsquared2則是在2020春夏男裝系列中呈現設計師對中國文化的欽慕之情，老虎、孔雀等動物圖案和豔麗怒放的花朵點綴出富麗堂皇的東方式畫作特色。薄紗與絲綢、蕾絲材質單品配上牛仔褲，也呈現出古代貴氣融合現代摩登率性造型的趣味。武打巨星李小龍被設計師Dean和Dan Caten視為成功連接中西文化最具代表性的人物，足以稱為七、八○年代流行文化的指標，他的肖像印花T恤因此幾乎成了全場主角，與眾多帶著濃厚中國風色彩的單品交織出一整個具有強烈東方意象的系列。
留言