亞尼克盛夏芒果宴 7月15日前消費滿500元送100元抵用券

2019-06-17 15:07 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



一桌排開的亞尼克芒果系甜點，黃澄澄的色調就是夏天的滋味。記者張芳瑜／攝影 分享 facebook 至今已銷售超過740萬條生乳捲的蛋糕甜點品牌「亞尼克」，今年滿6週年，繼去年推出「新鮮芒果」生乳捲，成為經典口味外的銷售冠軍口味，此次選用當季水果「在欉黃芒果」的甘甜多汁、口感清爽，即日起除了將芒果生乳捲於夏季再次回歸，同步推出芒果食材的創新甜點，一共10款的芒果系列，讓芒果控看得直流口水。

限量「亞尼克生乳捲-新鮮芒果」在柔軟的蛋糕內捲入一整顆愛文芒果，將鮮嫩多汁、甘甜美味的口感全部鎖在北海道奶霜中，享受專屬夏季的輕盈美味，8月底前憑隨享卡購買原味生乳捲及新鮮芒果生乳捲，享2件優惠價799元(原價865元)。而季節限定「仲夏鮮芒」派塔、北海道泡芙蛋糕、手工泡芙、芒果奶霜蛋糕、法式奢華甜品「鮮芒夏洛特」等，為舌尖帶來今夏和諧鮮美又消暑的滋味。