小七xGODIVA又來了！夏威夷果仁黑巧克力流心雪糕開賣

2019-06-17 14:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



GODIVA去年與7-ELEVEN聯手推出夏日清爽療癒甜點黑巧克力慕絲蛋糕造成搶購，今年雙方再度攜手迎接盛夏!。全台7-ELEVEN門市今日限量推出「GODIVA夏威夷果仁黑巧克力流心雪糕」，每支售價99元，全台限量25萬支。

7-ELEVEN表示，自2014年起開始與GODIVA合作，每年於巧克力大賞推出的獨家新品均衝上熱銷排行榜前三名；2018年更推出「GODIVA醇黑熱巧克力」，締造一周內狂銷65萬杯的紀錄；另外「GODIVA黑巧克力慕絲蛋糕」也造成IG版面瘋狂洗版，更帶動甜點類業績成長1成。

延續話題熱潮，同時更掌握暑期酷熱商機，雙方今夏推出「GODIVA夏威夷果仁黑巧克力流心雪糕」，主打將頂級奢華巧克力冰品體驗帶到全台7-ELEVEN，且全台只有限量25萬支，連GODIVA專門店也買不到，7-ELEVEN預估將帶動冰品業績成長1~2成。

7-ELEVEN表示，此款雪糕是由GODIVA全球主廚Chef Philippe耗費多時調配監製，並從比利時進口獨家配方的經典巧克力原料，呈現GODIVA的頂級比利時巧克力風味。夏威夷果仁黑巧克力雪糕外殼，裹以特選自澳洲進口的夏威夷果仁，帶來層次分明的品嚐感受。