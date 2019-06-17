門市也買不到！ GODIVA「夏威夷果仁黑巧克力流心雪糕」這裡獨賣

2019-06-17 12:18 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



炎炎夏日，又有新口味雪糕來助消暑了！這次比利時巧克力品牌GODIVA與7-ELEVEN再次聯手，即日起(6/17)於全台5,500間7-ELEVEN門市，限量推出專為台灣打造的新口味「GODIVA夏威夷果仁黑巧克力流心雪糕」，每支售價99元，全台限量25萬支，讓巧克力控們直呼「手刀搶買」、「新口味太逼人了」、「螞蟻人要出動了，好想好想吃」。

由GODIVA全球主廚Chef Philippe監製，從比利時進口獨家配方的經典巧克力原料，特製夏威夷果仁黑巧克力雪糕外殼，裹以特選自澳洲進口的夏威夷果仁，果仁與黑巧克力交織，帶來層次分明、雋永的歐洲風味。此外，雪糕中心的黑巧克力流心帶來沁涼口感，從咬下的第一瞬間開始，驚喜不斷。