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國衛院微流體晶片接棒技轉 將應用在新藥開發

2019-06-17 11:47聯合報 記者簡浩正╱即時報導

國家衛生研究院生醫工程與奈米醫學研究所副研究員許佳賢，耗時7年所研發的技術專利「微流體雙微井單細胞培養晶片技術」，獲107年國家新創獎，其研發成果中，製備單株抗體時間具大幅縮短的優勢，引起生技公司合作與技轉意願。

國衛院與元錦生技今進行技轉授權簽約儀式，該技術往後將由元錦生技接棒，推動微流體晶片相關應用。元錦生技表示，會將該技術應用在生醫研究、抗體藥等新藥開發上，加速生技產業蓬勃發展。

國衛院生醫所副研究員許佳賢表示，微流體(microfluidic)技術近年常見於新藥開發、生醫研究及臨床檢驗等研究領域，他與研究團隊自7年前開始投入微流體通道之設計與開發應用，而後研發出「微流體雙微井單細胞培養晶片技術」，可高效率擷取單顆細胞，並進一步將其培養成單株細胞族群(Monoclonal Cells)。

許佳賢說，該技術是利用具有2個微孔結構的特殊微流道設計，可將單顆細胞高效率地個別抓取後，置入一個大培養皿空間中，提供足夠空間讓細胞貼附及生長；其特殊結構設計，在細胞培養完畢準備進行後續下游實驗時，能有效移轉微流體晶片內的培養細胞至其他裝置，避免過程中的風險與損耗。

許佳賢表示，該技術具有操作省時、減低培養耗材用量等優點。相較以往抓取單顆細胞成功機率僅約2成，此技術成功率提升至近8成，效率提升4倍外，製備單株抗體的天數，也從3個月縮短至1個月左右，有助縮短後續抗體藥物的研發進程。此研究成果更在104年時，發表於英國皇家化學學會期刊《Lab On A Chip》。

許佳賢說，「微流體雙微井單細胞培養晶片技術」，其特殊結構設計，在細胞培養完畢準備...
許佳賢說，「微流體雙微井單細胞培養晶片技術」，其特殊結構設計，在細胞培養完畢準備進行後續下游實驗時，能有效移轉微流體晶片內的培養細胞至其他裝置，避免過程中的風險與損耗。圖／國衛院提供
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國衛院與元錦生技今進行「微流體雙微井單細胞培養晶片技術」技轉授權簽約儀式，該技術...
國衛院與元錦生技今進行「微流體雙微井單細胞培養晶片技術」技轉授權簽約儀式，該技術往後將由元錦生技接棒，推動微流體晶片相關應用、抗體藥等新藥開發上，加速生技產業蓬勃發展。記者簡浩正／攝影
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國衛院生醫所副研究員許佳賢表示，他與研究團隊自7年前投入微流體通道之設計與開發應...
國衛院生醫所副研究員許佳賢表示，他與研究團隊自7年前投入微流體通道之設計與開發應用，而研發出「微流體雙微井單細胞培養晶片技術」，可高效率擷取單顆細胞，並進一步將其培養成單株細胞族群。該技術操作省時、提升抓取成功率。記者簡浩正／攝影
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生技新藥開發
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