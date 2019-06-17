國衛院微流體晶片接棒技轉 將應用在新藥開發

2019-06-17 11:47 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



國家衛生研究院生醫工程與奈米醫學研究所副研究員許佳賢，耗時7年所研發的技術專利「微流體雙微井單細胞培養晶片技術」，獲107年國家新創獎，其研發成果中，製備單株抗體時間具大幅縮短的優勢，引起生技公司合作與技轉意願。

國衛院與元錦生技今進行技轉授權簽約儀式，該技術往後將由元錦生技接棒，推動微流體晶片相關應用。元錦生技表示，會將該技術應用在生醫研究、抗體藥等新藥開發上，加速生技產業蓬勃發展。

國衛院生醫所副研究員許佳賢表示，微流體(microfluidic)技術近年常見於新藥開發、生醫研究及臨床檢驗等研究領域，他與研究團隊自7年前開始投入微流體通道之設計與開發應用，而後研發出「微流體雙微井單細胞培養晶片技術」，可高效率擷取單顆細胞，並進一步將其培養成單株細胞族群(Monoclonal Cells)。

許佳賢說，該技術是利用具有2個微孔結構的特殊微流道設計，可將單顆細胞高效率地個別抓取後，置入一個大培養皿空間中，提供足夠空間讓細胞貼附及生長；其特殊結構設計，在細胞培養完畢準備進行後續下游實驗時，能有效移轉微流體晶片內的培養細胞至其他裝置，避免過程中的風險與損耗。