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指考衝刺／公民科試卷字數破萬 必考這6大時事

2019-06-17 06:52聯合報 記者章凱閎╱即時報導

前言：4.9萬多人報名的大學指考7月1－3日將登場，針對繁星、申請入學接連落榜或不滿意錄取結果的高三生，指考將是最後入學機會，別無退路。聯合新聞網推出「指考衝刺」系列專題報導，訪問高中及補教名師，剖析命題趨勢、必考重點、答題要訣，助考生高分上榜。

指考「公民與社會科」是最切合生活時事的考科。高中老師建議，考前2周，考生可瀏覽過去答錯的題目，重新釐清觀念，加速備考效率。此外，香港反送中遊行、中美貿易戰、英國脫歐、同志婚姻、全球暖化、媒體識讀將是必考6大時事。

台南一中公民老師廖翠雰表示，以今年學測來看，社會科增加10分鐘作答時間，但題幹閱讀量也大增，試卷足足多了4頁，今年指考公民科估計也有相同趨勢。

她統計，過去幾年指考公民科的考卷字數落在9500字上下，去年突破萬字，今年考生也要做好心理準備應答萬字考卷。她建議考生，面對篇幅長的題幹，可先讀題幹的最後一句話，確認問題，接著讀完A、B、C、D選項，最後再回頭看題幹，可大幅節省作答時間。

內湖高中公民老師姜淑慎則表示，指考公民考6冊，包括社會、政治、法律、經濟等4大領域。她表示，按照慣例，出題委員會平均分配各冊重點，但第一冊比例會較少，因為觀念較為簡單。

姜淑慎也說，指考公民科也可能比照學測社會科，出歷史、地理、公民的跨科題，考生要能融會貫通。另外圖表題也持續增加，考生要能根據題意快速解讀。

廖翠雰則建議，現行教科書一綱多本，公民科就有5、6個版本，但委員只會依照課綱出題。她建議考生可找出課綱內容，快速複習各冊重點，避免準備方向偏離課綱主軸。

公民科也是最切合生活時事的考科。公民老師也整理6大必考時事，考生可及早惡補相關知識：

●香港反送中遊行

上百萬港民上街反對港府修「逃犯條例」，被視為日前香港雨傘革命的延續。考點包括：兩岸關係、立法制度、社會運動等。

●中美貿易戰

美國總統川普反對全球化、喊出「美國優先」口號，與中國展開中美貿易戰。考點包括：經濟全球化、進出口貿易、已開發／開發中國家等。

●英國脫歐

英國從2017年啟動脫歐程序，預計今年10月底完成脫歐，但至今爭議不斷，還導致英國首相文翠珊含淚下台。考點包括：歐盟、國際組織功能等。

●同志婚姻

2017年司法院公布釋字第748號解釋文，宣布現行民法違憲，應保障同志結婚之權利。我國也在今年通過專法，讓同性二人得以結婚。考點包括：大法官釋字效力、公投、人權、民法婚姻繼承篇等。

●全球暖化

全球暖化愈趨嚴重，瑞典16歲少女桑柏格（Greta Thunberg）掀起全球運動，籲各國領袖採取行動拯救地球。考點包括：國際公約、公民運動、環保行動等。

●媒體識讀

「中天新聞台」因製造韓流神話等假消息，遭NCC開罰100萬元，引發爭議。考點包括：媒體第四權、選舉制度、兩岸關係等。

廖翠雰也建議，最後衝刺階段，可配合指考時間表念書，在每天14：00至15：20練習歷屆考古題、各區模擬考題。另外，她也建議考生，以1分鐘1題的速度，在50分鐘內寫完一份試卷，剩下30分鐘用來檢查，以免考試時過於緊張而寫不完題目。

指考公民科題幹愈來愈長，例如去年公民科第36題起的題組題，光題幹加上2個題目就有...
指考公民科題幹愈來愈長，例如去年公民科第36題起的題組題，光題幹加上2個題目就有接近700字，考驗考生閱讀能力。圖截自大考中心公布107年指考公民科試題
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108學年度指定科目考試（指考）於7月1至3日舉行。報系資料照
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指考脫歐英國
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