咖啡膠囊回收變身！瑞士卡達與Nespresso再推限量聯名筆

2019-06-16 17:08 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



許多習慣喝膠囊咖啡的用戶，或是對膠囊咖啡有環保疑慮的人，肯定會好奇回收的咖啡膠囊到底都去了哪？與Nespresso同樣來自瑞士的文具品牌卡達CARAN dACHE，推出了第2代限量版聯名849原子筆，今年採用單一產區臻選咖啡系列裡的「印度」風味綠色回收膠囊製作，象徵可永續發展的概念。

Nespresso選用「鋁」製作咖啡膠囊的目的，不僅能完整封存新鮮研磨咖啡粉的咖啡香氣，更因為鋁擁有可無限熔化、重製再利用的特性，而Nespresso膠囊經回收處理後，在台灣除了會將咖啡粉將提供桃園實驗農場孕育有機蔬果、花卉，鋁殼則將熔化為鋁錠，透過Nespresso從2015年開始推出的「Second Life再生計畫」，與眾多瑞士代表性品牌合作，製作成腳踏車、筆、刀具、藝術品等各種生活用品，重新賦予使用過的咖啡膠囊新生命。