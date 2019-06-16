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咖啡膠囊回收變身！瑞士卡達與Nespresso再推限量聯名筆

2019-06-16 17:08聯合報 記者黃筱晴╱即時報導

許多習慣喝膠囊咖啡的用戶，或是對膠囊咖啡有環保疑慮的人，肯定會好奇回收的咖啡膠囊到底都去了哪？與Nespresso同樣來自瑞士的文具品牌卡達CARAN dACHE，推出了第2代限量版聯名849原子筆，今年採用單一產區臻選咖啡系列裡的「印度」風味綠色回收膠囊製作，象徵可永續發展的概念。

Nespresso選用「鋁」製作咖啡膠囊的目的，不僅能完整封存新鮮研磨咖啡粉的咖啡香氣，更因為鋁擁有可無限熔化、重製再利用的特性，而Nespresso膠囊經回收處理後，在台灣除了會將咖啡粉將提供桃園實驗農場孕育有機蔬果、花卉，鋁殼則將熔化為鋁錠，透過Nespresso從2015年開始推出的「Second Life再生計畫」，與眾多瑞士代表性品牌合作，製作成腳踏車、筆、刀具、藝術品等各種生活用品，重新賦予使用過的咖啡膠囊新生命。

卡達第二代限量版原子筆在不改變849內在品質的前提下，再次展現了以回收使用的鋁製膠囊創造獨有合金的技術實力。採用六角形鋁合金筆體，以微珠加工和靜電處理賦予印度綠閃耀外觀，輕巧耐用，連包裝都選用100％可回收與已回收的紙板設計而成，徹底展現對環境保護的理念。

卡達849 Nespresso咖啡膠囊聯名二代原子筆，建議售價1,320元。圖／...
卡達849 Nespresso咖啡膠囊聯名二代原子筆，建議售價1,320元。圖／月光文具提供
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2019年Second Life再生計畫系列商品的代表色為「印度」綠，象徵永續發...
2019年Second Life再生計畫系列商品的代表色為「印度」綠，象徵永續發展的理念。圖／月光文具提供
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咖啡卡達印度
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