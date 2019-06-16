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米蘭男裝周／Versace著迷「不對稱」 EA搶先秀東京奧運隊服

2019-06-16 14:51聯合報 記者吳曉涵╱即時報導

Emporio Armani秀上搶先曝光了Armani先生為義大利國家隊打造的東...
Emporio Armani秀上搶先曝光了Armani先生為義大利國家隊打造的東京奧運參賽隊服。(美聯社)
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2020春夏米蘭男裝周，Versace、Emporio Armani、Dolce & Gabbana接連發表最新系列，嶄新的單品與風格不約而同透露了設計師擁抱年輕族群的強烈意圖。

Versace延續前幾季「與經典對話」手法，並加入創新概念賦予新鮮面貌。創意總監Donatella Versace表示：「我想探索賦予男人權力的元素—信心、自由和渴望毫不猶豫地表現自我。」雙排釦西裝向品牌DNA致敬，一半採用黑色面料，一半以經典威爾斯格紋設計形成強烈對比，而這種不對稱的處理方式，也出現在豹紋皮大衣、夾克等單品上，放大重組、拼接的魅力。華麗繁複的圖騰保留品牌經典的熱情外放特質，梅杜莎改以普普藝術樣貌呈現於絲質襯衫與休閒褲上，牛仔面料上的Versace香水和復刻廣告圖騰也別具趣味。俏皮的花瓶和賽車印花，出自藝術家Andy Dixon之手，流蘇外套、摩托車背心等等單品靈感則來自九○年代電音樂團超凡樂團（The Prodigy）的造型。仔細看還能見到領帶上已逝品牌創辦人Gianni Versace的簽名刺繡，又是另一驚喜巧思。

而「優雅的運動男子」，則是Emporio Armani 2020春夏系列所刻畫的主題，以極具個性的面料和功能性細節賦予現代男性更深的穿搭魅力與便利性，像是多口袋的背心、PVC材質拼接外套等等，強調垂墜度的寬鬆剪裁配絲光面料，則展現舒適雅痞風格。在秀的尾聲更搶先曝光了Armani先生為義大利國家隊打造的東京奧運參賽隊服，背後還可以見到仿照日文寫法寫著的Italia。

向來風格華麗的Dolce & Gabbana，一改常態上演「浪漫拓荒者」戲碼，一系列卡其色的服飾搭配色彩繽紛的圖騰或是狂野豹紋，復古塗鴉等元素，遊走於保有童心的男孩和具冒險精神的野性大男人之間。

Emporio Armani 2020春夏男裝以極具個性的面料和功能性細節賦予現...
Emporio Armani 2020春夏男裝以極具個性的面料和功能性細節賦予現代男性更深的穿搭魅力與便利性，像是多口袋的背心、PVC材質拼接外套等等。圖／摘自IG
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Dolce & Gabbana上演「浪漫拓荒者」戲碼。(美聯社)
Dolce & Gabbana上演「浪漫拓荒者」戲碼。(美聯社)
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仔細看還能見到領帶上已逝品牌創辦人Gianni Versace的簽名刺繡，又是另...
仔細看還能見到領帶上已逝品牌創辦人Gianni Versace的簽名刺繡，又是另一驚喜巧思。圖／摘自IG
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Dolce & Gabbana以卡其色的服飾搭配色彩繽紛的圖騰或是豹紋，復古塗鴉...
Dolce & Gabbana以卡其色的服飾搭配色彩繽紛的圖騰或是豹紋，復古塗鴉等元素，遊走於保有童心的男孩和具冒險精神的野性大男人之間。(美聯社)
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Versace 2020春夏男裝俏皮的花瓶和賽車印花，出自藝術家Andy Dix...
Versace 2020春夏男裝俏皮的花瓶和賽車印花，出自藝術家Andy Dixon之手。圖／摘自IG
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Emporio Armani 2020春夏男裝強調垂墜度的寬鬆剪裁展現舒適雅痞風...
Emporio Armani 2020春夏男裝強調垂墜度的寬鬆剪裁展現舒適雅痞風格。圖／摘自IG
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Versace 2020春夏男裝雙排釦西裝向品牌DNA致敬，一半採用黑色面料，一...
Versace 2020春夏男裝雙排釦西裝向品牌DNA致敬，一半採用黑色面料，一半以經典威爾斯格紋設計形成強烈對比。圖／摘自IG
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