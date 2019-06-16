永康街Gucci藝術牆換新裝 趁著好天氣打卡拍美照
Gucci台北永康街藝術牆換新裝！趁著周末好天氣，快點衝一波打卡拍美照吧！
去年在台灣手繪藝術大師顏振發的巧手打造下，Gucci首度進駐台灣、選在台北永康街的藝術牆揭開神秘面紗，之後又跟著品牌呼應推廣平權議題的Chime for Change希望響鐘活動換上To Gather Togather標語Logo。而隨著早秋系列的上市，這面藝術牆迎來第三次換裝，隨著早秋形象廣告的腳步，來到西西里塞利農特遺址公園的殘垣斷壁，同時也和其他城市包括墨西哥城、紐約、米蘭、東倫敦、香港、上海的Gucci藝術牆同步變身。
本次的藝術牆主題，靈感源自西元前7世紀古希臘時代學者與哲學家們盛行的研討會文化，設計總監Alessandro Michele在塞利農特構建出一個凌駕於時間之上的神秘世界，並巧妙將時空背景融入現代的加州海灘，刻劃他腦海中預想時下年輕人開設研討會的模樣，這畫面同時也呼應古希臘和伊特魯里亞文明對這些聚會的描繪。穿戴著別具風格的服飾配件，年輕人聚在一起討論哲學和政治問題、閱讀詩歌、播放音樂、運動和跳舞，在這個聚會裡一切平等多元，完美展現Gucci向來強調的理念以及結合古典與新潮的設計特色。
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