永康街Gucci藝術牆換新裝 趁著好天氣打卡拍美照

2019-06-16 13:35 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



Gucci台北永康街藝術牆換新裝！趁著周末好天氣，快點衝一波打卡拍美照吧！

去年在台灣手繪藝術大師顏振發的巧手打造下，Gucci首度進駐台灣、選在台北永康街的藝術牆揭開神秘面紗，之後又跟著品牌呼應推廣平權議題的Chime for Change希望響鐘活動換上To Gather Togather標語Logo。而隨著早秋系列的上市，這面藝術牆迎來第三次換裝，隨著早秋形象廣告的腳步，來到西西里塞利農特遺址公園的殘垣斷壁，同時也和其他城市包括墨西哥城、紐約、米蘭、東倫敦、香港、上海的Gucci藝術牆同步變身。