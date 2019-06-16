親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
秋行軍蟲害侵台
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

香港反送中男墜樓亡 王丹：林鄭在歷史會被記這筆血債

按讚就抽任天堂新主機、重機模型…這家警局粉專 讓網友暴動

丞舞國際匯演 七十分鐘看六國精彩

2019-06-16 13:06聯合報 記者何定照╱即時報導

丞舞製作團隊B.DANCE舉辦國際金獎聯合匯演「B.OOM by B.DANCE」，該匯演2016年創辦，今年邀來義大利、葡萄牙、越南、西班牙、盧森堡、台灣等舞蹈家，在70分鐘內展現各國光彩。

曾任職以色列巴西瓦舞團及斯德哥爾摩庫爾伯格芭蕾舞團的義大利舞者Martini ，本次帶來獲德國斯圖加特國際solo大賽金獎的作品「What happened in Torino」，挑戰精神狀態與極限肢體表現；曾在美國雅各之枕藝術節獲獎的雙人舞作「...ERAN CASI LAS DOS」，結合地板霹靂舞風，由西班牙舞者Alfonso等展現。

五月甫獲盧森堡舞蹈最高榮耀、盧森堡舞蹈獎的女性編舞家Crovisier，本次帶來「Zement, the solo」，隱喻分離與破壞的社會現狀；旅居荷蘭的越南籍編舞家Tu Hoang，肢體結合太極、武術、古典芭蕾，本次展現2018年奪下MASDANZ國際挑戰賽金獎的「Trial」。

旅居德國的葡萄牙裔藝術家Barros的獨舞「NERVURE」，探討丑角在生命中的渴望與不安；B.DANCE創辦人蔡博丞，獻上以希臘神話中掌管地獄之門的雙頭惡犬為靈感的全新雙人舞作「Orthrus」，由張堅志、張聖和演出。B.OOM匯演6月28日、29日在台北水源劇場首演。

6月17日不妨來台北國家音樂廳，聆聽音樂人的「初心」。音樂會由台北愛樂管弦樂團首席蘇顯達規畫，全場純絃樂演出，不設指揮，要以重喚35年前愛樂前身、由著名指揮亨利‧梅哲在台草創「韶韻室內樂集」時對古典音樂的初衷。

音樂會曲目包括蕭士塔高維契c小調室內交響曲、錢南章第4號交響曲第二樂章、蘇克降E大調絃樂小夜曲等，以及常在電影中出現的馬斯康尼歌劇「鄉間騎士」的間奏曲等。音樂家包括中提琴何君恆、大提琴劉姝嫥、低音提琴卓涵涵等。

以上購票洽兩廳院售票系統。

蔡博丞舞作。圖／ B.DANCE提供
蔡博丞舞作。圖／ B.DANCE提供
分享

【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

拿兩百枚一元掛號看病 卻嗆醫師「我不受尊重」

2019-06-16 13:42

永康街Gucci藝術牆換新裝 趁著好天氣打卡拍美照

2019-06-16 13:35

龍華科大攜手華視 培育電競人才

2019-06-16 13:16

湯唯穿Valentino大蓬裙 像巧克力融化在身上

2019-06-16 12:16

鐵板牛排珍奶芒果冰 進軍飯店鎖定觀光客

2019-06-16 11:17

BVLGARI新珠寶帶你走進電影美好時光 雙影后來力挺

2019-06-16 09:13

和巴黎零距離！台北店買氣佳 Berluti秋冬系列搶先在台上市

2019-06-16 09:08

圖多！彭于晏宣傳新作耍帥賣萌 網友：怎能不被圈粉

2019-06-16 09:01

花果香、聯名中職 話題啤酒 旺季搶市

2019-06-16 00:41

高級腕表不再保守 頻推破格新作

2019-06-15 22:45

六月新娘戴金飾求富貴幸福 JUSTGOLD粉紅小花來加持

2019-06-15 22:38

影射當代便利商店 林明弘「24/7」北美館展出

2019-06-15 22:30

國廚用「鵝界拿破崙」做燒鵝！金鳳錦還有獨家「港式珍珠奶茶」

2019-06-15 21:11

COACH 2020早春褲裝復古又有個性 為它減肥很可以

2019-06-15 18:37

炎亞綸的空運標籤MCM手拿包帥慘 名副其實的機場時尚

2019-06-15 18:00

讓男人更帥！康是美新團體「MEN GO SHINE」5大型男服務快去體驗

2019-06-15 16:40

3天2夜3500元！北投夏季「Long Stay」入住專案 最低2折起

2019-06-15 16:27

一生中該擁有一個的LV手袋都在這 裴斗娜演繹全新Monogram Giant系列

2019-06-15 16:26

節能家電政府補助再退稅！燦坤、全國電子加碼優惠省更多

2019-06-15 14:57

你捨得吃粉紅小豬嗎？IG網美系港點 先餵相機吃個飽！

2019-06-15 13:37

逛完全球最美書店 坐上好樣餐桌吃法義料理

2019-06-15 13:27

影／果粉引頸期盼 蘋果信義A13直營店開幕

2019-06-15 13:23

復古台式鐵板牛排進駐君悅！吃的是童年回憶啊～

2019-06-15 13:20

選對材質 讓你涼一夏

2019-06-15 13:20

每盤1200元！鼎泰豐「松露蛋炒飯」回來了 滿滿現刨松露鋪成山

2019-06-15 11:33

就是要買到SWATCH和BAPE聯名表 不誇張！全球粉絲漏夜排隊瘋搶

2019-06-15 10:04

輕食早午餐未必「輕」 營養師教你這樣選

2019-06-15 07:49

蜜蜂和蛇爬上手表 耳朵開不對稱小花 GUCCI的熱鬧夏天來了！

2019-06-15 05:35

為秀卡地亞珠寶 莉莉柯林斯西裝辣出新高度

2019-06-15 04:43

海上也能換韓服、聽朴宰正演唱會！唯一「韓國主題展」登上公主遊輪

2019-06-15 00:15

油花超美「大分和牛」珠寶盒！米其林推薦「銀山亭」主廚客座樂軒　僅3天吃得到

2019-06-14 23:11

背上Gucci LOEWE 編織夏日輕旅行

2019-06-14 22:26

日本樂高樂園「忍者旋風」7月1日開幕！名古屋5個「親子旅遊」必去景點

2019-06-14 20:14

周興哲穿MONCLER塗鴉系列 超閃的銀色背心是演唱會幻想款

2019-06-14 19:34

台北終於也吃得到新加坡「海記醬油雞」！進駐忠孝SOGO再新推兩道限定菜單

2019-06-14 18:02

限量快衝！小7推G-SHOCK手表、LULU GUINNESS飛吻包集點預購

2019-06-14 17:49

打卡聖品又來了！小7推「玩具總動員」蜂蜜濃奶茶 三眼怪、熊抱哥小夜燈收納盒超萌

2019-06-14 17:09

瞄準上班族的MIT機能保健襪！「Dr.Tai氣力襪」3倍繁瑣工序手工製成

2019-06-14 16:45

又有時尚設計師畢業！KENZO雙人設計總監卸任

2019-06-14 16:20
看更多

熱門文章

秋行軍蟲又攻下和美 彰化縣火攻殺蟲絕招遇到阻力

2019-06-15 17:20

癌症爸生前研發耳鏡 送給聽損兒的最後一份禮物

2019-06-15 18:10

就業市場最缺工程師 演算法菜鳥工程師起薪近6萬元

2019-06-15 15:44

殺破狼周運勢／白羊賺外快機會上門 雙魚被第三者介入

2019-06-16 00:00

這方法預防大腸癌很有效 但有人嫌麻煩

2019-06-16 07:04

花蓮六小時震兩次 氣象局這麼解讀

2019-06-16 09:18

二手衣黃金變垃圾 環保新風暴

2019-06-16 00:58

西風帶不見了！ 鄭明典：氣流走極端不會是好現象

2019-06-16 11:21

器捐受贈、捐贈人數落差懸殊 衛福部有意採「默許」制

2019-06-15 16:07

台南怪手挖洞掩埋秋行軍蟲玉米 農民憂：傷害農地

2019-06-15 16:21

台南首例！銷毀玉米田擋秋行軍蟲 農民：掩埋助土壤改良

2019-06-16 09:01

每日星座運勢／巨蟹精力充沛學習強 財運暢通無阻

2019-06-16 00:00

超過1500人排隊！Apple信義A13第一項賣出的商品是它

2019-06-15 13:46

晴朗炎熱 吳德榮：不排除滯留鋒下周日再度觸陸

2019-06-16 07:10

把握今明好天氣 下周這天變天全台時晴時雨

2019-06-16 08:47

見綠就吃！秋行軍蟲大作戰 雲林今天首波滅蟲行動

2019-06-15 13:50

防疫總動員 屏東縣出現秋行軍蟲首例

2019-06-15 13:40

新竹縣秋行軍蟲首例在竹北 挖地3尺掩埋阻幼蟲羽化

2019-06-15 14:28

僅5縣市倖存 秋行軍蟲入侵屏東

2019-06-16 00:30

高級腕表不再保守 頻推破格新作

2019-06-15 22:45

節能家電政府補助再退稅！燦坤、全國電子加碼優惠省更多

2019-06-15 14:57

秋行軍蟲蟲危機 植物醫學專家：把握黃金期全民防疫

2019-06-15 17:23

北市觀傳局出招 菲律賓民眾一秒到台北

2019-06-16 11:28

運動量大卻少喝水 當心恐下肢靜脈栓塞

2019-06-16 07:03

「兒子的靈魂永遠與家人連結」周劭祈家人獻大愛器捐

2019-06-15 13:44

回響／紙容器回收減量 5都吹號角響應

2019-06-16 00:58

3天2夜3500元！北投夏季「Long Stay」入住專案 最低2折起

2019-06-15 16:27

【含飴弄孫】陳金鳳／半天的保母任務

2019-06-16 06:00

16歲少年手遊不離身 醫師警告：成癮難治療

2019-06-16 10:44

客運司機荒 交部：補助徵才 工會：改善低薪才治本

2019-06-16 00:30

【日常紀事】暮熹／花稍的生活

2019-06-16 06:00

騎重機遇劫數致癱瘓 神經繞道手術讓他重新站起來

2019-06-15 17:15

圖多！彭于晏宣傳新作耍帥賣萌 網友：怎能不被圈粉

2019-06-16 09:01

每年25人闖鐵道遭撞 台鐵設圍籬因兩因素延至8月完工

2019-06-16 10:11

COACH 2020早春褲裝復古又有個性 為它減肥很可以

2019-06-15 18:37

【生活點滴】勾惠齡／今天會去圖書館嗎？

2019-06-16 06:00

器捐大變革將至？衛福部屬意「默許制」

2019-06-16 00:58

一生中該擁有一個的LV手袋都在這 裴斗娜演繹全新Monogram Giant系列

2019-06-15 16:26

國廚用「鵝界拿破崙」做燒鵝！金鳳錦還有獨家「港式珍珠奶茶」

2019-06-15 21:11

炎亞綸的空運標籤MCM手拿包帥慘 名副其實的機場時尚

2019-06-15 18:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top