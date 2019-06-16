丞舞國際匯演 七十分鐘看六國精彩

2019-06-16 13:06 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



丞舞製作團隊B.DANCE舉辦國際金獎聯合匯演「B.OOM by B.DANCE」，該匯演2016年創辦，今年邀來義大利、葡萄牙、越南、西班牙、盧森堡、台灣等舞蹈家，在70分鐘內展現各國光彩。

曾任職以色列巴西瓦舞團及斯德哥爾摩庫爾伯格芭蕾舞團的義大利舞者Martini ，本次帶來獲德國斯圖加特國際solo大賽金獎的作品「What happened in Torino」，挑戰精神狀態與極限肢體表現；曾在美國雅各之枕藝術節獲獎的雙人舞作「...ERAN CASI LAS DOS」，結合地板霹靂舞風，由西班牙舞者Alfonso等展現。

五月甫獲盧森堡舞蹈最高榮耀、盧森堡舞蹈獎的女性編舞家Crovisier，本次帶來「Zement, the solo」，隱喻分離與破壞的社會現狀；旅居荷蘭的越南籍編舞家Tu Hoang，肢體結合太極、武術、古典芭蕾，本次展現2018年奪下MASDANZ國際挑戰賽金獎的「Trial」。

旅居德國的葡萄牙裔藝術家Barros的獨舞「NERVURE」，探討丑角在生命中的渴望與不安；B.DANCE創辦人蔡博丞，獻上以希臘神話中掌管地獄之門的雙頭惡犬為靈感的全新雙人舞作「Orthrus」，由張堅志、張聖和演出。B.OOM匯演6月28日、29日在台北水源劇場首演。

6月17日不妨來台北國家音樂廳，聆聽音樂人的「初心」。音樂會由台北愛樂管弦樂團首席蘇顯達規畫，全場純絃樂演出，不設指揮，要以重喚35年前愛樂前身、由著名指揮亨利‧梅哲在台草創「韶韻室內樂集」時對古典音樂的初衷。

音樂會曲目包括蕭士塔高維契c小調室內交響曲、錢南章第4號交響曲第二樂章、蘇克降E大調絃樂小夜曲等，以及常在電影中出現的馬斯康尼歌劇「鄉間騎士」的間奏曲等。音樂家包括中提琴何君恆、大提琴劉姝嫥、低音提琴卓涵涵等。