湯唯穿Valentino大蓬裙 像巧克力融化在身上

2019-06-16 12:16 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



第22屆上海電影節開幕式昨晚登場，女星們的戰服比拚在星光雲集的紅毯上又成了最熱話題。本屆不少女星選擇沉穩的深色調禮服，提前呼應秋冬氛圍，可以說是走在時尚潮流的最前端。

隨著《南方車站的聚會》 劇組一起出席的桂綸鎂，穿著香奈兒2019 PARIS - NEW YORK工坊系列的黑色禮服，亮片裝飾和薄紗裙擺細膩優雅又帶點夢幻色彩，寬版V字肩帶打造項鍊般的效果，搭配香奈兒高級珠寶更顯華麗貴氣。

穿Valentino 2019春夏高級訂製系列禮服的湯唯，則是以看似低調的巧克力色搭配高調的剪裁穿出個人風格，帶有蓬度的曳地裙擺張顯Valentino標誌性的特色，禮服復古的線條和簡約卻大器的輪廓讓她流露出與世無爭的氣質。而昆凌同樣選穿Valentino服飾現身，出自2019早秋系列的黑色細肩禮服強調腰身的纖細，白色荷葉邊細節裝飾也在一身黑色調中注入柔美氣息。