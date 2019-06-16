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湯唯穿Valentino大蓬裙 像巧克力融化在身上

2019-06-16 12:16聯合報 記者吳曉涵╱即時報導

第22屆上海電影節開幕式昨晚登場，女星們的戰服比拚在星光雲集的紅毯上又成了最熱話題。本屆不少女星選擇沉穩的深色調禮服，提前呼應秋冬氛圍，可以說是走在時尚潮流的最前端。

隨著《南方車站的聚會》 劇組一起出席的桂綸鎂，穿著香奈兒2019 PARIS - NEW YORK工坊系列的黑色禮服，亮片裝飾和薄紗裙擺細膩優雅又帶點夢幻色彩，寬版V字肩帶打造項鍊般的效果，搭配香奈兒高級珠寶更顯華麗貴氣。

穿Valentino 2019春夏高級訂製系列禮服的湯唯，則是以看似低調的巧克力色搭配高調的剪裁穿出個人風格，帶有蓬度的曳地裙擺張顯Valentino標誌性的特色，禮服復古的線條和簡約卻大器的輪廓讓她流露出與世無爭的氣質。而昆凌同樣選穿Valentino服飾現身，出自2019早秋系列的黑色細肩禮服強調腰身的纖細，白色荷葉邊細節裝飾也在一身黑色調中注入柔美氣息。

在一片長裙中，大陸女星辛芷蕾挑了鮮黃色的禮服搭黑色西裝褲，穿出帥氣俐落感，還露出小蠻腰小秀性感。而姚晨則以荷蘭品牌Ronald Van Der Kemp 2018春夏高級訂製的橘紅色禮服登場，展現飄逸的七○年代復古風。

桂綸鎂穿著香奈兒2019 PARIS - NEW YORK工坊系列的黑色禮服。圖...
桂綸鎂穿著香奈兒2019 PARIS - NEW YORK工坊系列的黑色禮服。圖／摘自微博
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湯唯穿Valentino 2019春夏高級訂製系列禮服。圖／Valentino提...
湯唯穿Valentino 2019春夏高級訂製系列禮服。圖／Valentino提供
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昆凌穿Valentino 2019早秋系列的黑色細肩禮服，強調腰身的纖細，白色荷...
昆凌穿Valentino 2019早秋系列的黑色細肩禮服，強調腰身的纖細，白色荷葉邊細節裝飾也在一身黑色調中注入柔美氣息。圖／摘自微博
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湯唯穿Valentino 2019春夏高級訂製系列禮服。圖／Valentino提...
湯唯穿Valentino 2019春夏高級訂製系列禮服。圖／Valentino提供
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湯唯穿Valentino 2019春夏高級訂製系列禮服。圖／Valentino提...
湯唯穿Valentino 2019春夏高級訂製系列禮服。圖／Valentino提供
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湯唯穿Valentino 2019春夏高級訂製系列禮服。圖／Valentino提...
湯唯穿Valentino 2019春夏高級訂製系列禮服。圖／Valentino提供
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在一片長裙中，大陸女星辛芷蕾挑了鮮黃色的禮服搭黑色西裝褲，穿出帥氣俐落感，還露出...
在一片長裙中，大陸女星辛芷蕾挑了鮮黃色的禮服搭黑色西裝褲，穿出帥氣俐落感，還露出小蠻腰小秀性感。圖／摘自微博
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桂綸鎂穿著香奈兒2019 PARIS - NEW YORK工坊系列的黑色禮服。圖...
桂綸鎂穿著香奈兒2019 PARIS - NEW YORK工坊系列的黑色禮服。圖／摘自微博
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姚晨以荷蘭品牌Ronald Van Der Kemp 2018春夏高級訂製的橘紅...
姚晨以荷蘭品牌Ronald Van Der Kemp 2018春夏高級訂製的橘紅色禮服登場，展現飄逸的七○年代復古風。圖／摘自微博
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桂綸鎂湯唯香奈兒
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