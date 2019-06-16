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北市觀傳局出招 菲律賓民眾一秒到台北

2019-06-16 11:28經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

免簽熱潮持續延燒，再度啟動菲率賓旅客來台灣旅遊熱潮，台北市政府觀光傳播局抓緊這波來台的旅遊強吸力，繼6月14日在菲國發表「Undiscovered Taipei」為主題的美食與購物旅遊產品後，於昨（15）日在當地最受歡迎的購物商場之一Glorietta Activity Center 舉辦別開生面的台北日主題活動，不僅再度邀請國際知名演歌雙棲網紅—Mikey Bustos擔任一日館長，特別以台式戲曲古調「七字仔」結合西洋RAP的雙經典跨界方式演唱台北觀光主題曲〈I Showed My Parents Taipei甜蜜的家族台北行〉，唱出最新的台北旅遊STYLE，更邀請粉絲一同演唱，熱情的粉絲險些癱瘓商場，興奮之情滿滿寫在臉上，紛紛大讚「好想去台北！」

觀傳局這次特別以｢台北一條街」為概念，在現場精心打造「台北特色地景攝影棚」、「美食大街體驗區」、「舞臺互動區」，規劃出你所未見的台北新爆點，門口設置的巨型台北代表景點－北門（承恩門）馬上成為被瘋狂打卡的地標！穿過北門後即是色香味俱全的台北美食體驗街廓，讓人一秒到台北，立即就可體驗包括台北人氣早餐真芳的台式粉漿蛋餅及紅茶牛奶早餐組、經典滿堂紅麻辣鍋的川味牛肉乾拌麵、郭元益的熊讚芒果酥以及傳統敲糕DIY，還有最適合夏日消暑的台式甜品「金金良甜」現場製作的檸檬柚香翠玉，更有已經紅遍菲律賓的手搖飲品界天王—天仁茗茶，在現場提供經典的913珍珠奶茶、蜂蜜綠茶限量免費品嘗。

而首度與台北市合作的線上旅遊體驗平臺菲律賓客路KLOOK則推出只有當日才能享有的超快閃優惠，包含所有台北行程享有10%優惠、北北基好玩卡買二送一、台北101觀景台買二送一、台北雙層觀光巴士乘車券買二送一……等，來自菲律賓當地的旅行社也推出多項台北行程優惠，眾多品牌業者共同搶搭免簽與本次台北一條街快閃活動熱潮，民眾詢問度超高。

台北日擔任一日館長的Mikey Bustos現身時展現超高人氣，現場演唱台北觀光主題曲〈I Showed My Parents Taipei甜蜜的家族台北行〉吸引粉絲熱情響應，臺上臺下一同哼唱搖擺氣氛熱烈，Mikey並邀請粉絲上臺製作夏日沁涼飲品—金金良甜檸檬柚香翠玉，現場還贈送限定款「你所未見的台北」簽名T恤，讓粉絲陷入瘋狂，粉絲們也提前替6月下旬生日的Mikey慶生，整體活動在歡樂與溫馨的氣氛中結束。不少民眾表示，去年就有參加台北主題日，除了驚艷於台北的美食和美景，更當場被Mikey圈粉，「馬上規劃飛去台北玩了幾天，超想再去！」

觀傳局長劉奕霆表示：「很高興透過這次面對面的行銷機會，把台北眾多美食及美景零距離傳達給菲律賓民眾，現場反應非常熱烈，很多人都對台北很有興趣，甚至已經去台北好幾次了。」

同時，菲律賓市場是近年重要的觀光標的，在推廣上兼顧廣度及深度，同時因應菲律賓旅遊趨勢，首次結合線上旅遊體驗平臺，針對媒體與在地的旅行業者也特別舉辦業者媒合說明會，邀請超過40家的在地旅遊業者與臺北的組團業者代表交流，從飯店、旅行社、餐飲美食、交通運輸等面向進行深入的介紹與討論，同時結合更多在地旅遊業者合作適合的線上線下產品，希望在免簽的助瀾下，以產業化與國際化的方式，吸引更多菲律賓旅客探索台北之美。

北市觀光傳播局繼6月14日在菲國發表「Undiscovered Taipei」為...
北市觀光傳播局繼6月14日在菲國發表「Undiscovered Taipei」為主題的美食與購物旅遊產品後，於昨（15）日在當地最受歡迎的購物商場之一Glorietta Activity Center 舉辦別開生面的台北日主題活動。　圖／北市觀傳局提供
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