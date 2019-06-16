親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
秋行軍蟲害侵台
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

林濁水：韓國瑜拒絕一國兩制 大變關鍵是選票壓力

BVLGARI新珠寶帶你走進電影美好時光 雙影后來力挺

2019-06-16 09:13聯合報 記者曾智緯╱即時報導

金馬影后林嘉欣以充滿神秘氣息的造型搭配Cinemagia系列頂級珠寶，現身寶格麗...
金馬影后林嘉欣以充滿神秘氣息的造型搭配Cinemagia系列頂級珠寶，現身寶格麗在卡布里島的發表會。圖／BVLGARI提供
分享
電影的發展與時尚精品習習相關，當然來自義大利的高級珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）也不例外，從五〇年代的奧黛麗赫本到今日的妮可基嫚，不同世代的女神，都曾配戴了寶格麗珠寶，出現在電影或是奪下金獎影后的一刻。因此，今年品牌便以「電影」為主題，打造了全新的Cinemagia頂級珠寶，帶領人們重溫屬於自己的美好時光。

寶格麗與電影界的關係密不可，曾贊助柏林影展、坎城影展、威尼斯雙年展及近期的上海國際影展等活動，讓不少創作者、導演或演員的夢想得以實現，就如同這系列珠寶的名稱「Cinemagia」正是義大利文的中的電影和奇蹟組成。因此，電影中的各種元素都成為了寶格麗設計團隊，在創作頂級Cinemagia系列珠寶時的靈感，每個場景開拍前的「三、二、一。Action！」關鍵詞，就轉化作外型如同電影膠卷構成的Action！項鍊。而「綠野仙蹤」中的翡翠城（Emerald City）啟發出利用鑲嵌總重約21.49克拉頂級祖母綠製成的Emerald City項鍊。

若是看到Diamond Sails項鍊，由鑽石玉珍珠層層鋪疊，便能讓人聯想到「小飛俠」裡中海盜船飄動船帆的情景。當然在羅馬取材的「甜蜜生活」也是Cinemagia系列珠寶的重要概念之一，寶格麗採用蛋面切割的紫水晶、藍寶石、粉紅碧璽、錳鋁石榴石、綠色碧璽，串出Colour Palette項鍊。因此，在發表時，品牌特別選鄰近義大利最大影視製作基地Cinecittà旁的卡布里島來舉行，不只要帶領人們走進電影世界，還要一同見證了影中人與觀影者的喜怒哀樂。

因此這場頂級珠寶的盛會，吸引了眾多的名人賓客前往參與，包括好萊塢女星Uma Thurman、女星Kate Hudson、英國金像獎得主Eva Green等。林嘉欣、劉嘉玲兩位金馬獎影后也是這場活動讓人矚目的焦點之一，劉嘉玲更是難得換上性感的黑色V領兩截式晚裝，搶先配戴Cinemagia系列珠寶參與晚宴，她還在自己的微博上貼出美照，並寫著「妙不可言的浪漫色彩」來形如所見的珠寶。而林嘉欣也同樣挑選了黑色絨面服飾來陪襯品牌珠寶，加上開高衩的裙裝，讓人眼光無法離開。

寶格麗不只在這場星光熠熠的盛會發表了全新頂級系列珠寶，還曝光了品牌史上最奢華的Serpenti Misteriosi Romani神秘珠寶表和難得一見的Monete系列珠寶長鍊表。售價超過7,000萬元的Serpenti Misteriosi Romani腕表，蛇首鑲上重約10克拉的斯里蘭卡藍寶石，蛇身與蛇鱗則以總重超過60克拉的鑽石與35克拉的藍寶石組合而成，呼應了品牌的羅馬血統。需要成相一流古幣才能製成的Monete系列，再次尋覓到誕生於西元2世紀，正面描繪戴桂冠的Grynion阿波羅頭像，背面則為太陽神阿波羅的古幣，鑲嵌於玫瑰金表殼上，成為獨一無二的「孤品」鐘表作品。

寶格麗Serpenti Misteriosi Romani神秘珠寶表，全球僅1只...
寶格麗Serpenti Misteriosi Romani神秘珠寶表，全球僅1只，鑲嵌重約10克拉的斯里蘭卡藍寶石，約200萬歐元。圖／BVLGARI提供
分享
寶格麗品牌之友劉嘉玲搶先配戴Cinemagia系列頂級珠寶，難得小露性感。圖／B...
寶格麗品牌之友劉嘉玲搶先配戴Cinemagia系列頂級珠寶，難得小露性感。圖／BVLGARI提供
分享
寶格麗Cinemagia系列Colour Palette頂級彩寶項鍊，以坦桑石粉...
寶格麗Cinemagia系列Colour Palette頂級彩寶項鍊，以坦桑石粉紅碧璽、黃水晶、紫水晶和橄欖石為主石。圖／BVLGARI提供
分享
寶格麗Monete系列珠寶長鍊表，全球僅1只，鑲嵌西元2世紀古幣，價格未定。圖／...
寶格麗Monete系列珠寶長鍊表，全球僅1只，鑲嵌西元2世紀古幣，價格未定。圖／BVLGARI提供
分享
寶格麗Cinemagia系列Action！頂級鑽石項鍊，首度採用鋯石為鑲飾，價格...
寶格麗Cinemagia系列Action！頂級鑽石項鍊，首度採用鋯石為鑲飾，價格未定。圖／BVLGARI提供
分享
寶格麗Emerald City頂級祖母綠與鑽石項鍊，主石為方形切割尚比亞祖母綠，...
寶格麗Emerald City頂級祖母綠與鑽石項鍊，主石為方形切割尚比亞祖母綠，價格未定。圖／BVLGARI提供
分享
寶格麗在卡布里島舉辦Cinemagia系列頂級珠寶發表會，現場以如同電影般的場景...
寶格麗在卡布里島舉辦Cinemagia系列頂級珠寶發表會，現場以如同電影般的場景來營造主題氛圍。圖／BVLGARI提供
分享
金馬影后林嘉欣以充滿神秘氣息的造型搭配Cinemagia系列頂級珠寶，現身寶格麗...
金馬影后林嘉欣以充滿神秘氣息的造型搭配Cinemagia系列頂級珠寶，現身寶格麗在卡布里島的發表會。圖／BVLGARI提供
分享
寶格麗品牌之友劉嘉玲搶先配戴Cinemagia系列頂級珠寶，難得小露性感。圖／B...
寶格麗品牌之友劉嘉玲搶先配戴Cinemagia系列頂級珠寶，難得小露性感。圖／BVLGARI提供
分享
寶格麗Cinemagia系列Popcorn頂級珊瑚與鑽石胸針，價格未定。圖／BV...
寶格麗Cinemagia系列Popcorn頂級珊瑚與鑽石胸針，價格未定。圖／BVLGARI提供
分享
好萊塢女星Uma Thurman優雅出席寶格麗Cinemagia系列頂級珠寶發表...
好萊塢女星Uma Thurman優雅出席寶格麗Cinemagia系列頂級珠寶發表會。圖／BVLGARI提供
分享
法國女星Eva Green霸氣出席寶格麗Cinemagia系列頂級珠寶發表會。圖...
法國女星Eva Green霸氣出席寶格麗Cinemagia系列頂級珠寶發表會。圖／BVLGARI提供
分享

珠寶
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

和巴黎零距離！台北店買氣佳 Berluti秋冬系列搶先在台上市

2019-06-16 09:08

圖多！彭于晏宣傳新作耍帥賣萌 網友：怎能不被圈粉

2019-06-16 09:01

花果香、聯名中職 話題啤酒 旺季搶市

2019-06-16 00:41

高級腕表不再保守 頻推破格新作

2019-06-15 22:45

六月新娘戴金飾求富貴幸福 JUSTGOLD粉紅小花來加持

2019-06-15 22:38

影射當代便利商店 林明弘「24/7」北美館展出

2019-06-15 22:30

國廚用「鵝界拿破崙」做燒鵝！金鳳錦還有獨家「港式珍珠奶茶」

2019-06-15 21:11

COACH 2020早春褲裝復古又有個性 為它減肥很可以

2019-06-15 18:37

炎亞綸的空運標籤MCM手拿包帥慘 名副其實的機場時尚

2019-06-15 18:00

讓男人更帥！康是美新團體「MEN GO SHINE」5大型男服務快去體驗

2019-06-15 16:40

3天2夜3500元！北投夏季「Long Stay」入住專案 最低2折起

2019-06-15 16:27

一生中該擁有一個的LV手袋都在這 裴斗娜演繹全新Monogram Giant系列

2019-06-15 16:26

節能家電政府補助再退稅！燦坤、全國電子加碼優惠省更多

2019-06-15 14:57

你捨得吃粉紅小豬嗎？IG網美系港點 先餵相機吃個飽！

2019-06-15 13:37

逛完全球最美書店 坐上好樣餐桌吃法義料理

2019-06-15 13:27

影／果粉引頸期盼 蘋果信義A13直營店開幕

2019-06-15 13:23

復古台式鐵板牛排進駐君悅！吃的是童年回憶啊～

2019-06-15 13:20

選對材質 讓你涼一夏

2019-06-15 13:20

每盤1200元！鼎泰豐「松露蛋炒飯」回來了 滿滿現刨松露鋪成山

2019-06-15 11:33

就是要買到SWATCH和BAPE聯名表 不誇張！全球粉絲漏夜排隊瘋搶

2019-06-15 10:04

輕食早午餐未必「輕」 營養師教你這樣選

2019-06-15 07:49

蜜蜂和蛇爬上手表 耳朵開不對稱小花 GUCCI的熱鬧夏天來了！

2019-06-15 05:35

為秀卡地亞珠寶 莉莉柯林斯西裝辣出新高度

2019-06-15 04:43

海上也能換韓服、聽朴宰正演唱會！唯一「韓國主題展」登上公主遊輪

2019-06-15 00:15

油花超美「大分和牛」珠寶盒！米其林推薦「銀山亭」主廚客座樂軒　僅3天吃得到

2019-06-14 23:11

背上Gucci LOEWE 編織夏日輕旅行

2019-06-14 22:26

日本樂高樂園「忍者旋風」7月1日開幕！名古屋5個「親子旅遊」必去景點

2019-06-14 20:14

周興哲穿MONCLER塗鴉系列 超閃的銀色背心是演唱會幻想款

2019-06-14 19:34

台北終於也吃得到新加坡「海記醬油雞」！進駐忠孝SOGO再新推兩道限定菜單

2019-06-14 18:02

限量快衝！小7推G-SHOCK手表、LULU GUINNESS飛吻包集點預購

2019-06-14 17:49

打卡聖品又來了！小7推「玩具總動員」蜂蜜濃奶茶 三眼怪、熊抱哥小夜燈收納盒超萌

2019-06-14 17:09

瞄準上班族的MIT機能保健襪！「Dr.Tai氣力襪」3倍繁瑣工序手工製成

2019-06-14 16:45

又有時尚設計師畢業！KENZO雙人設計總監卸任

2019-06-14 16:20

畢業吃海鮮珠寶盒！憑學生證、教師證 日本橋海鮮丼「つじ半」打88折

2019-06-14 16:18

新光三越年中慶千萬購物金 線上大放送

2019-06-14 15:38

回味黑莓機鍵盤輸入的樂趣！BlackBerry KEY2 LE上市

2019-06-14 11:44

從極限探險到拯救地球 勞力士攜手國家地理學會 呈獻勞力士雄才偉略大獎

2019-06-14 06:09

清瘦金鋼狼休傑克曼現身休士頓 為萬寶龍遨遊宇宙

2019-06-14 06:04

LV首推男性飾品 讓你潮到底

2019-06-14 01:18
看更多

熱門文章

癌症爸生前研發耳鏡 送給聽損兒的最後一份禮物

2019-06-15 18:10

秋行軍蟲又攻下和美 彰化縣火攻殺蟲絕招遇到阻力

2019-06-15 17:20

每盤1200元！鼎泰豐「松露蛋炒飯」回來了 滿滿現刨松露鋪成山

2019-06-15 11:33

就業市場最缺工程師 演算法菜鳥工程師起薪近6萬元

2019-06-15 15:44

影／大自然淘汰賽 台灣藍鵲大戰阿里山龜殼花

2019-06-15 12:54

殺破狼周運勢／白羊賺外快機會上門 雙魚被第三者介入

2019-06-16 00:00

這方法預防大腸癌很有效 但有人嫌麻煩

2019-06-16 07:04

二手衣黃金變垃圾 環保新風暴

2019-06-16 00:58

器捐受贈、捐贈人數落差懸殊 衛福部有意採「默許」制

2019-06-15 16:07

外來秋行軍蟲遍地開花 彰化縣長督軍採取就地火攻撲殺

2019-06-15 11:22

台南怪手挖洞掩埋秋行軍蟲玉米 農民憂：傷害農地

2019-06-15 16:21

秋行軍蟲案例增至52例 屏東也淪陷

2019-06-15 11:46

超過1500人排隊！Apple信義A13第一項賣出的商品是它

2019-06-15 13:46

每日星座運勢／巨蟹精力充沛學習強 財運暢通無阻

2019-06-16 00:00

婦聽到自己心跳搏動竟中風險死 醫：盡速就醫

2019-06-15 12:39

見綠就吃！秋行軍蟲大作戰 雲林今天首波滅蟲行動

2019-06-15 13:50

發現秋行軍幼蟲 環保署：緊急焚燒不違反空汙法

2019-06-15 11:50

防疫總動員 屏東縣出現秋行軍蟲首例

2019-06-15 13:40

晴朗炎熱 吳德榮：不排除滯留鋒下周日再度觸陸

2019-06-16 07:10

新竹縣秋行軍蟲首例在竹北 挖地3尺掩埋阻幼蟲羽化

2019-06-15 14:28

秋行軍蟲入侵玉米田 花蓮再添一疑似案例

2019-06-15 11:55

把握今明好天氣 下周這天變天全台時晴時雨

2019-06-16 08:47

花蓮六小時震兩次 氣象局這麼解讀

2019-06-16 09:18

台南首例！銷毀玉米田擋秋行軍蟲 農民：掩埋助土壤改良

2019-06-16 09:01

客運駕駛太缺人 交部盼留才最高獎補94K

2019-06-15 12:17

僅5縣市倖存 秋行軍蟲入侵屏東

2019-06-16 00:30

補助客運募駕駛 業者：釜底抽薪是檢討票價並保障薪資

2019-06-15 13:29

高級腕表不再保守 頻推破格新作

2019-06-15 22:45

節能家電政府補助再退稅！燦坤、全國電子加碼優惠省更多

2019-06-15 14:57

秋行軍蟲蟲危機 植物醫學專家：把握黃金期全民防疫

2019-06-15 17:23

宜蘭首見白秧雞與黑秧雞生小雞　竟有著台灣黑熊V字領

2019-06-15 12:02

運動量大卻少喝水 當心恐下肢靜脈栓塞

2019-06-16 07:03

「兒子的靈魂永遠與家人連結」周劭祈家人獻大愛器捐

2019-06-15 13:44

響應世界海洋日 台東淨灘清出Obike單車

2019-06-15 10:52

秋行軍蟲入侵 連警察也動起來

2019-06-15 11:45

3天2夜3500元！北投夏季「Long Stay」入住專案 最低2折起

2019-06-15 16:27

回響／紙容器回收減量 5都吹號角響應

2019-06-16 00:58

30歲女護理師遇難纏下背痛竟是先天性脊柱裂

2019-06-15 11:52

騎重機遇劫數致癱瘓 神經繞道手術讓他重新站起來

2019-06-15 17:15

防秋行軍蟲關鍵期 蘇貞昌：通報確認發獎金一萬

2019-06-15 10:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top