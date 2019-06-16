BVLGARI新珠寶帶你走進電影美好時光 雙影后來力挺

2019-06-16 09:13 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



金馬影后林嘉欣以充滿神秘氣息的造型搭配Cinemagia系列頂級珠寶，現身寶格麗在卡布里島的發表會。圖／BVLGARI提供 分享 facebook 電影的發展與時尚精品習習相關，當然來自義大利的高級珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）也不例外，從五〇年代的奧黛麗赫本到今日的妮可基嫚，不同世代的女神，都曾配戴了寶格麗珠寶，出現在電影或是奪下金獎影后的一刻。因此，今年品牌便以「電影」為主題，打造了全新的Cinemagia頂級珠寶，帶領人們重溫屬於自己的美好時光。

寶格麗與電影界的關係密不可，曾贊助柏林影展、坎城影展、威尼斯雙年展及近期的上海國際影展等活動，讓不少創作者、導演或演員的夢想得以實現，就如同這系列珠寶的名稱「Cinemagia」正是義大利文的中的電影和奇蹟組成。因此，電影中的各種元素都成為了寶格麗設計團隊，在創作頂級Cinemagia系列珠寶時的靈感，每個場景開拍前的「三、二、一。Action！」關鍵詞，就轉化作外型如同電影膠卷構成的Action！項鍊。而「綠野仙蹤」中的翡翠城（Emerald City）啟發出利用鑲嵌總重約21.49克拉頂級祖母綠製成的Emerald City項鍊。

若是看到Diamond Sails項鍊，由鑽石玉珍珠層層鋪疊，便能讓人聯想到「小飛俠」裡中海盜船飄動船帆的情景。當然在羅馬取材的「甜蜜生活」也是Cinemagia系列珠寶的重要概念之一，寶格麗採用蛋面切割的紫水晶、藍寶石、粉紅碧璽、錳鋁石榴石、綠色碧璽，串出Colour Palette項鍊。因此，在發表時，品牌特別選鄰近義大利最大影視製作基地Cinecittà旁的卡布里島來舉行，不只要帶領人們走進電影世界，還要一同見證了影中人與觀影者的喜怒哀樂。

因此這場頂級珠寶的盛會，吸引了眾多的名人賓客前往參與，包括好萊塢女星Uma Thurman、女星Kate Hudson、英國金像獎得主Eva Green等。林嘉欣、劉嘉玲兩位金馬獎影后也是這場活動讓人矚目的焦點之一，劉嘉玲更是難得換上性感的黑色V領兩截式晚裝，搶先配戴Cinemagia系列珠寶參與晚宴，她還在自己的微博上貼出美照，並寫著「妙不可言的浪漫色彩」來形如所見的珠寶。而林嘉欣也同樣挑選了黑色絨面服飾來陪襯品牌珠寶，加上開高衩的裙裝，讓人眼光無法離開。