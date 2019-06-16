和巴黎零距離！台北店買氣佳 Berluti秋冬系列搶先在台上市

2019-06-16 09:08 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



接手Berluti創意總監一職的Kris Van Assche到今年已滿一年，而2019年秋冬系列，正是他完整操刀第一季成績單。從過度的迷你系列中，就能看到他加入大量的運動元素，並啟用新的Logo設計，將Berluti形象徹底改變，深受消費者的喜愛。

雖然還沒到盛夏的時分，Berluti已迫不及待要換季了，因此選在此時推出全新的秋冬系列。這一季由創意總監Kris Van Assche會到義大利的總廠時獲得啟發，從Patina染色大理石台上得到靈感，將斑斕的色彩，運用於服飾上。或是利用彩色皮繩，交織於毛衣中，凸顯出大理石面因長年使用而產生的效果。這些都是過去Berluti不曾使用的方式，除了讓冬季系列看起來充滿活力，更滿足了求新求變的消費者需求。品牌行銷公關還表示，過去一年台灣的成衣銷售成績不俗，所以在這季在台北101專賣店，備有不少的秀場款式，是過去少見的作法。