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林濁水：韓國瑜拒絕一國兩制 大變關鍵是選票壓力

和巴黎零距離！台北店買氣佳 Berluti秋冬系列搶先在台上市

2019-06-16 09:08聯合報 記者曾智緯╱即時報導

接手Berluti創意總監一職的Kris Van Assche到今年已滿一年，而2019年秋冬系列，正是他完整操刀第一季成績單。從過度的迷你系列中，就能看到他加入大量的運動元素，並啟用新的Logo設計，將Berluti形象徹底改變，深受消費者的喜愛。

雖然還沒到盛夏的時分，Berluti已迫不及待要換季了，因此選在此時推出全新的秋冬系列。這一季由創意總監Kris Van Assche會到義大利的總廠時獲得啟發，從Patina染色大理石台上得到靈感，將斑斕的色彩，運用於服飾上。或是利用彩色皮繩，交織於毛衣中，凸顯出大理石面因長年使用而產生的效果。這些都是過去Berluti不曾使用的方式，除了讓冬季系列看起來充滿活力，更滿足了求新求變的消費者需求。品牌行銷公關還表示，過去一年台灣的成衣銷售成績不俗，所以在這季在台北101專賣店，備有不少的秀場款式，是過去少見的作法。

但創意總監Kris Van Assche沒忘記Berluti是製鞋起家的背景，延續先前的迷你系列概念，在冬季也使用全新的Patina染色，打破傳統的技巧，讓皮革包款或鞋履的色彩層次更被凸顯。另外，具幾何造型楦頭鞋款也是Kris Van Assche的力作，在傳統的輪廓中創造前衛感。同時，還順應流行趨勢，打造首款針織Shadow系列運動鞋，利用加厚的面料，讓穿著更舒適，並採用優質橡膠材質，具良好抓地力和彈性，體現出品牌持續發展創意的精神。

男模演繹Berluti秋冬系列桃紅色羊毛外套約13萬元、Fraction MM ...
男模演繹Berluti秋冬系列桃紅色羊毛外套約13萬元、Fraction MM 大理石紋尼龍後背包約88,500元。記者徐兆玄／攝影
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Complice GM大理石紋尼龍斜背包，67,000元。圖／Berluti提供
Complice GM大理石紋尼龍斜背包，67,000元。圖／Berluti提供
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男模演繹Berluti秋冬系列大理石紋彩色真絲襯衫34,500元、Alessan...
男模演繹Berluti秋冬系列大理石紋彩色真絲襯衫34,500元、Alessandro幾何結構雲染藍綁帶鞋74,000元。記者徐兆玄／攝影
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Berluti冬季系列大理石紋彩色真絲襯衫，34,500元。圖／Berluti提...
Berluti冬季系列大理石紋彩色真絲襯衫，34,500元。圖／Berluti提供
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Berluti Complice GM雲染藍皮革斜背包，價格未定。圖／Berlu...
Berluti Complice GM雲染藍皮革斜背包，價格未定。圖／Berluti提供
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Berluti秋冬系列Shadow白色運動鞋，34,000元。圖／Berluti...
Berluti秋冬系列Shadow白色運動鞋，34,000元。圖／Berluti提供
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Berluti秋冬系列Alessandro金屬結構黑色綁帶鞋，約86,000元。...
Berluti秋冬系列Alessandro金屬結構黑色綁帶鞋，約86,000元。圖／Berluti提供
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Berluti秋冬系列桃紅色羊毛外套，約13萬元。圖／Berluti提供
Berluti秋冬系列桃紅色羊毛外套，約13萬元。圖／Berluti提供
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Berluti秋冬系列小羊皮灰藍色連帽上衣，約16萬7,000元。圖／Berlu...
Berluti秋冬系列小羊皮灰藍色連帽上衣，約16萬7,000元。圖／Berluti提供
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