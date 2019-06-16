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圖多／彭于晏宣傳新作耍帥、賣萌通通來 網「教人怎能不被圈粉」

2019-06-16 09:01聯合報 記者曾智緯╱即時報導

眾多女孩完美男「彭」友的彭于晏，近期為了宣傳新的電影作品，頻頻出席各個活動，包括了上海電影節都能看到他的身影。不過粉絲們倒是樂開懷自己偶像時常有新作品問出，最近一次的曝光，更是不只帥照連發，還讓彭于晏在鏡頭前賣萌，網友看了回說「能不激動嗎？教人怎能不被圈粉」。

高人氣的彭于晏有著帥氣的長相加上健美好身材，是不少人眼中「會行走的賀爾蒙」，近日他為了宣傳明年上映的新電影，時常出現於媒體，只要有新照曝光都會在網路上造成討論。近日他為了上海電影節做準備，多張在飯店中拍攝的照片，就再度引起粉絲沸騰，彭于晏身穿Berluti藍色亞麻休閒襯衫和牛仔褲，倚靠在窗邊，時而燦笑、望向遠方的耍帥，甚至是冷不防的對鏡頭皺眉賣萌、放電，都讓女性粉絲們忍不住回應「即使沒脫也好性感」、「這個眼神太犯規」、「老公，我對不起你，我變心了」，即便只是照片也電力驚人。

不僅如此，與其他同劇演員一同現身為電影宣傳的活動，彭于晏則是身穿DSQUARED2的卡其夾克，來呼應飾演救援隊的角色，帥氣造型，同樣博得網友們的迴響。而值得一提的是，同時身為腕表品牌代言人的彭于晏，不管出席什麼活動，都搭配了浪琴HydroConquest深海征服者潛水表，戴好戴滿。

彭于晏身穿Berluti亞麻襯衫及牛仔褲，在鏡頭前耍帥、賣萌通通來。圖／摘自微博
彭于晏身穿Berluti亞麻襯衫及牛仔褲，在鏡頭前耍帥、賣萌通通來。圖／摘自微博
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彭于晏選擇穿上DSQUARED2的卡其夾克，現身電影宣傳活動。圖／摘自微博
彭于晏選擇穿上DSQUARED2的卡其夾克，現身電影宣傳活動。圖／摘自微博
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彭于晏身穿Berluti亞麻襯衫及牛仔褲，在鏡頭前耍帥、賣萌通通來。圖／摘自微博
彭于晏身穿Berluti亞麻襯衫及牛仔褲，在鏡頭前耍帥、賣萌通通來。圖／摘自微博
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彭于晏身穿Berluti亞麻襯衫及牛仔褲，在鏡頭前耍帥、賣萌通通來。圖／摘自微博
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彭于晏選擇穿上DSQUARED2的卡其夾克，現身電影宣傳活動。圖／摘自微博
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彭于晏選擇穿上DSQUARED2的卡其夾克，現身電影宣傳活動。圖／摘自微博
彭于晏選擇穿上DSQUARED2的卡其夾克，現身電影宣傳活動。圖／摘自微博
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彭于晏選擇穿上DSQUARED2的卡其夾克，現身電影宣傳活動。圖／摘自微博
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彭于晏選擇穿上DSQUARED2的卡其夾克，現身電影宣傳活動。圖／摘自微博
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彭于晏選擇穿上DSQUARED2的卡其夾克，現身電影宣傳活動。圖／摘自微博
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彭于晏選擇穿上DSQUARED2的卡其夾克，現身電影宣傳活動。圖／摘自微博
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彭于晏身穿Berluti亞麻襯衫及牛仔褲，在鏡頭前耍帥、賣萌通通來。圖／摘自微博
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彭于晏身穿Berluti亞麻襯衫及牛仔褲，在鏡頭前耍帥、賣萌通通來。圖／摘自微博
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彭于晏身穿Berluti亞麻襯衫及牛仔褲，在鏡頭前耍帥、賣萌通通來。圖／摘自微博
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彭于晏選擇穿上DSQUARED2的卡其夾克，現身電影宣傳活動。圖／摘自微博
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彭于晏身穿Berluti亞麻襯衫及牛仔褲，在鏡頭前耍帥、賣萌通通來。圖／摘自微博
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