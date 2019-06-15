高級腕表不再保守 頻推破格新作

2019-06-15 22:45 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



相較於其他產業，鐘表是一個相對保守的領域，不容易隨波逐流，多的是為品牌精神而設的堅持。不過近年，市場喜好也和過往截然不同，為了刺激銷售，反映消費者的喜好，或是增加話題性，高級品牌也開始有了新作法。

少了巴塞爾鐘表展（Baselworld）可曝光的平台，德國鐘表品牌格拉蘇蒂原創（Glashütte Original），最近曝光了多款新作。有延續過往的議員系列（Senator）以及倍受好評的煙燻表盤設計，都讓表迷耳目一新，不過讓媒體跟藏家都意外的是，這之中還包含了數款潛水表。這是格拉蘇蒂原創在既有的產品線外，所開發的第五個系列，命名為「Spezialist（專家）」，而SeaQ腕表就是打頭陣的產品。

特別是以60年代風格為主的限量版SeaQ 1969腕表，在黑色表盤上保留了「Rubies 26（26顆紅寶石）」、「Shockproof（防震）」等字樣，來象徵格拉蘇蒂原創精湛的機芯製作工藝。而這一款限量版SeaQ 1969腕表，還在底板上的雕刻由三叉戟海洋符號、格拉蘇蒂 原創雙G和象徵20 bar防水性能的20道波浪組成裝飾圖案。看得出來這系列新表，就是為了反映近年潛水表熱度，並結合品牌特色而作，會不會受到市場歡迎，大家都在等著看。

而向來帶有前衛製表概念的亨利慕時（H. MOSER & CIE）也沒讓人失望，再次於新品中發揮了古典精神結合創新概念，推出冒險者Vantablack®概念腕表。這是一款極簡主義的表款，表盤沒有時、分刻度，更沒有品牌名稱，只有18K紅金製成的指針，但消費者卻會不自主的被吸引。因為H. MOSER & CIE採用了目前地表上最黑的物質Vantablack®來製成表盤，能吸收99.9%可見光源，也就是最純粹的「極黑」，更是目前鐘表品牌中，少見的創作。而且18K紅金表殼的凸面造型，讓人想起過去的懷表設計，使Vantablack®概念腕表呈現復古與前衛的衝擊美學，極有話題。