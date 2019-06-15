影射當代便利商店 林明弘「24/7」北美館展出

2019-06-15 22:30 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



位於台北市立美術館三樓的藝想迴廊，提供觀者綜覽全館場景與周邊穿透性視野的獨特角度。藝想迴廊最新計畫今(15日)啟動，邀藝術家林明弘針對迴廊限地製作，完成藝術計畫「24/7」。

24小時為1天、7天為一星期。「24/7」意指全天候、永無止盡時間的涵義，除了隱喻當代便利商店，也隱含美術館嘗試突破藝術與日常生活邊界的用意。

林明弘1964年出生於日本東京，在美國加州取得藝術領域學士與碩士學位後，現今於台北和比利時布魯塞爾生活與工作。他最為人熟知的創作計畫，是在展場空間中繪製多彩繽紛的台灣傳統花布圖樣，結合藝術與日常生活情境，提供觀者共享輕鬆愉悅氛圍的社交場所。

延續此一創作脈絡，林明弘在藝想迴廊的「24/7」計畫尋找接近日常生活的情境，提供觀眾使用此空間的多種方式；如從美術館的參觀者反轉為被觀望的對象，並成為演出主體。

在線性流動的藝想迴廊當中，林明弘設計出一個沒有特定入口及出口、開始或結束的開放空間，並以兩種高度抬升榻榻米平台，搭配自牆面色系延伸的坐墊，以及作為光源的日本藝術家野口勇Akari系列紙燈。

野口勇是20世紀日美混血藝術家，1970年設計出深受歡迎的Akari系列日本和紙燈籠。野口勇曾形容自己的燈就像是一個漫遊民族，旋繞在藝術與設計之中，此意涵與「24/7」的計畫概念相互呼應。林明弘選用野口勇雕塑般的燈具點綴迴廊空間，賦予藝術作品實際照明的功能性角色，轉化藝術之於日常生活的意義，也在美術館中點亮一個可供觀眾自由使用的公共空間。

「24/7」展牆以1:2的矩形排列組合而成，其色彩配置影射當代便利商店。林明弘觀察發現，便利商店的角色從單純的商品販賣，轉變為提供多元服務，成為包含餐廳、咖啡館特性的複合型休閒空間。民眾可以隨時進入便利商店，參與當中的社會脈動，及潛在的人際互動。「24/7」空間計畫即引用便利商店的特性，期待觀眾自由進出，並創造各項交流的可能。