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國廚用「鵝界拿破崙」做燒鵝！金鳳錦還有獨家「港式珍珠奶茶」

2019-06-15 21:11聯合報 記者陳睿中╱即時報導

位於台北東區、專精於燒鵝料理的「金鳳錦燒鵝」，預計將於6月19日正式開幕。店內的燒鵝，標榜使用「鵝界拿破崙」之稱的「烏鬃鵝」，並由曾任國宴主廚的李滿江師傅操刀料理；茶飲則是由「2018香港金茶王亞軍」的孫言睿師傅調製，為民眾帶來用餐的新選擇。6月19日至6月23日期間，還有全面8折的開幕優惠。

由於台灣本土鵝種體型大、肉質纖維粗，不利於製作燒鵝，因此金鳳錦獨家引進適合燒鵝的品種「黑鬃鵝」。此種鵝的體型小，頸、身、腳均短，加上頸至背部鬃毛有一明顯黑色羽毛帶得名，又被稱為「鵝界拿破崙」，由於皮下的鵝油豐富，因此為烹飪燒鵝的上乘原料。

經爐掛燒烤後的黑鬃鵝色澤金紅，肉質細嫩多汁。推薦招牌餐點「金牌烏鬃燒鵝」，例牌單點價為460元，並提供上庄、下庄及半隻、全隻燒鵝等不同份量的多元選擇，另有金牌烏鬃燒鵝套餐，包含飲品、小菜、白飯或日式拉麵及米線，套餐價為280元。其他亦有滷香油雞、脆皮燒腩肉等港式餐點可供點購。

另外金鳳錦還供應有熬煮2小時以上的港式老火湯。其中招牌的「日月魚姬松茸唐排土雞湯」，以扇貝、唐排、土雞及野生姬松茸熬煮，入口清爽甘甜。另外店內搭配的茶飲，使用了3種斯里蘭卡茶葉拼配，清香爽口，並且還獨家打造出港式珍珠奶茶，藉由港式奶茶絲滑的口感配上台式珍珠，增添層次滋味。每杯售價130元，套餐加購價則為40元。

金鳳錦燒鵝

地址：台北市大安區光復南路240巷29號

電話：(02)2751-6333

日月魚姬松茸唐排土雞湯。圖／金鳳錦燒鵝提供
日月魚姬松茸唐排土雞湯。圖／金鳳錦燒鵝提供
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珍珠招牌奶茶。圖／金鳳錦燒鵝提供
珍珠招牌奶茶。圖／金鳳錦燒鵝提供
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金牌烏鬃燒鵝。圖／金鳳錦燒鵝提供
金牌烏鬃燒鵝。圖／金鳳錦燒鵝提供
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