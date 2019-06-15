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COACH 2020早春褲裝復古又有個性 為它減肥很可以

2019-06-15 18:37聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

COACH日前發表2020早春系列，窄版修身的輪廓有復古風情，繼前幾季將品牌經典Signature C作變化，本季以logo的馬車圖樣成為服裝的印花或錯視壓印，在美式經典中尋找衝突、任性、青春與純真的因子，其中一套格紋喇叭褲裝，結合頸鍊、馬車印花，都是2020早春的識別語彙，讓人想變成瘦子穿上它。

1990年發行的美國獨立電影《大市民（Metropolitan）》導演惠特．斯蒂爾曼（Whit Stillman）曾說，「紐約市的拂曉時分，已經有八百萬個故事正在上演。」這部初執導演筒的作品，是帶點諷刺意味的喜劇小品，講述在耶誕節期間，一群朋友議論時政、後續衍發三角戀情的故事，而電影中獨屬於雅痞青年的任性、敏感與自由，也成為創意總監COACH執行創意總監Stuart Vevers打造2020早春的靈感。

融合紐約的多元，交織懷舊與優雅，在色調上承襲前季的浪漫暗黑，展現復古的美式風格，宣示漆皮皮革、細緻頸鍊、復古剪裁及經典復刻手袋的大勢回歸，印花上衣、波卡圓點真絲襯衫、喇叭褲，都帶人回到勇氣、愛與和平的美好年代；最搶眼的細節設計在於品牌標誌性馬車圖案成為印花表現，並結合Rexy恐龍的圖騰，是貫穿男女裝的季節標誌設計。

斜垮的腰包讓2020早春多了潮流細節。圖／COACH提供
斜垮的腰包讓2020早春多了潮流細節。圖／COACH提供
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Rexy恐龍結合馬車印花，貫穿2020早春男、女裝設計。圖／COACH提供
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漆皮皮革和經典復刻手袋在早春大勢回歸。圖／COACH提供
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翻毛外套的設計、絲質洋裝有著復古的浪漫色彩。圖／COACH提供
翻毛外套的設計、絲質洋裝有著復古的浪漫色彩。圖／COACH提供
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格紋、喇叭褲、頸鍊、馬車印花服裝，都是2020早春的識別語彙。圖／COACH提供
格紋、喇叭褲、頸鍊、馬車印花服裝，都是2020早春的識別語彙。圖／COACH提供
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紐約電影
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