COACH 2020早春褲裝復古又有個性 為它減肥很可以

2019-06-15 18:37 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



COACH日前發表2020早春系列，窄版修身的輪廓有復古風情，繼前幾季將品牌經典Signature C作變化，本季以logo的馬車圖樣成為服裝的印花或錯視壓印，在美式經典中尋找衝突、任性、青春與純真的因子，其中一套格紋喇叭褲裝，結合頸鍊、馬車印花，都是2020早春的識別語彙，讓人想變成瘦子穿上它。

1990年發行的美國獨立電影《大市民（Metropolitan）》導演惠特．斯蒂爾曼（Whit Stillman）曾說，「紐約市的拂曉時分，已經有八百萬個故事正在上演。」這部初執導演筒的作品，是帶點諷刺意味的喜劇小品，講述在耶誕節期間，一群朋友議論時政、後續衍發三角戀情的故事，而電影中獨屬於雅痞青年的任性、敏感與自由，也成為創意總監COACH執行創意總監Stuart Vevers打造2020早春的靈感。