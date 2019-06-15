炎亞綸的空運標籤MCM手拿包帥慘 名副其實的機場時尚

2019-06-15 18:00 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



繼之前詮釋MCM旅行袋之後，炎亞綸再度以MCM的空運標籤系列手拿包作為機場時尚的穿搭，這一系列以空運標籤作為細節設計的配件，有潮流時髦的外型，更散發說走就走的旅遊態度；MONCLER 2019秋冬Genius系列也以8 MONCLER Palm Angels作品為首發，宋茜、韓星黃旼炫都穿上潮服秀IG。

MCM空運標籤手拿包是運用嶄新的Print on Print手法搭疊各式標籤，結合Visetos圖騰印花，有型而搶眼，邊角銅釦皮牌壓印MCM字樣更顯奢華，附提帶方便拎取，炎亞綸以條紋T和牛仔褲的穿搭，隨意配襯空運標籤手拿包就很有型；空運標籤系列是MCM春夏季以德語Luft（空氣）為主題延伸的設計，結合品牌的旅行DNA和飛航、跳傘等元素，將空運標籤變身為主題印花，打造多款單品，除了行李箱、後背包之外，還有手拿包、皮夾和釦環吊飾，都是輕鬆搭配的輕巧單品。