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炎亞綸的空運標籤MCM手拿包帥慘 名副其實的機場時尚

2019-06-15 18:00聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

繼之前詮釋MCM旅行袋之後，炎亞綸再度以MCM的空運標籤系列手拿包作為機場時尚的穿搭，這一系列以空運標籤作為細節設計的配件，有潮流時髦的外型，更散發說走就走的旅遊態度；MONCLER 2019秋冬Genius系列也以8 MONCLER Palm Angels作品為首發，宋茜、韓星黃旼炫都穿上潮服秀IG。

MCM空運標籤手拿包是運用嶄新的Print on Print手法搭疊各式標籤，結合Visetos圖騰印花，有型而搶眼，邊角銅釦皮牌壓印MCM字樣更顯奢華，附提帶方便拎取，炎亞綸以條紋T和牛仔褲的穿搭，隨意配襯空運標籤手拿包就很有型；空運標籤系列是MCM春夏季以德語Luft（空氣）為主題延伸的設計，結合品牌的旅行DNA和飛航、跳傘等元素，將空運標籤變身為主題印花，打造多款單品，除了行李箱、後背包之外，還有手拿包、皮夾和釦環吊飾，都是輕鬆搭配的輕巧單品。

MONCLER的Palm Angels系列是與設計師Francesco Ragazzi合作的聯名款，大量的塗鴉印花呈現在外套上，帶來眼花撩亂的街頭風格，T恤則是以簡單俐落的圖案為主，大陸女星宋茜和韓團Wanna One成員黃旼炫（Huang Minhyun）都演繹此系列潮流單品，展現新世代的俐落穿搭。

MCM空運標籤系列包括登機箱、手拿包、吊飾、後背包等配件。圖／MCM提供
MCM空運標籤系列包括登機箱、手拿包、吊飾、後背包等配件。圖／MCM提供
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炎亞綸以空運標籤手拿包搭出名副其實的機場時尚造型。圖／MCM提供
炎亞綸以空運標籤手拿包搭出名副其實的機場時尚造型。圖／MCM提供
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炎亞綸以空運標籤手拿包搭出名副其實的機場時尚造型。圖／MCM提供
炎亞綸以空運標籤手拿包搭出名副其實的機場時尚造型。圖／MCM提供
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MCM空運標籤長夾，售價14,500元。圖／MCM提供
MCM空運標籤長夾，售價14,500元。圖／MCM提供
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女星宋茜身穿全新MONCLER Palm Angels系列。圖／取自IG
女星宋茜身穿全新MONCLER Palm Angels系列。圖／取自IG
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炎亞綸以空運標籤手拿包搭出名副其實的機場時尚造型。圖／MCM提供
炎亞綸以空運標籤手拿包搭出名副其實的機場時尚造型。圖／MCM提供
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炎亞綸以空運標籤手拿包搭出名副其實的機場時尚造型。圖／MCM提供
炎亞綸以空運標籤手拿包搭出名副其實的機場時尚造型。圖／MCM提供
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MCM Stark空運標籤小型白色後背包，售價37,000元。圖／MCM提供
MCM Stark空運標籤小型白色後背包，售價37,000元。圖／MCM提供
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韓團Wanna One成員黃旼炫穿著MONCLER Palm Angels系列黑...
韓團Wanna One成員黃旼炫穿著MONCLER Palm Angels系列黑色Logo短T恤。圖／取自IG
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MCM空運標籤手拿包，售價15,500元。圖／MCM提供
MCM空運標籤手拿包，售價15,500元。圖／MCM提供
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炎亞綸以空運標籤手拿包搭出名副其實的機場時尚造型。圖／MCM提供
炎亞綸以空運標籤手拿包搭出名副其實的機場時尚造型。圖／MCM提供
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MCM Traveller空運標籤長型干邑色斜背包，售價24,000元。圖／MC...
MCM Traveller空運標籤長型干邑色斜背包，售價24,000元。圖／MCM提供
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MCM Raymonde綠色空運標籤雙片式釦環吊飾，售價10,000元。圖／MC...
MCM Raymonde綠色空運標籤雙片式釦環吊飾，售價10,000元。圖／MCM提供
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MCM空運標籤系列包括登機箱、手拿包、吊飾、後背包等配件。圖／MCM提供
MCM空運標籤系列包括登機箱、手拿包、吊飾、後背包等配件。圖／MCM提供
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