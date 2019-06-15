讓男人更帥！康是美新團體「MEN GO SHINE」5大型男服務快去體驗
康是美繼去年首推彩妝師天團「SHINE」於全台巡演引發熱烈回響之後，今年再創市場先例，推出專為男士打造的全新5人團體「MEN GO SHINE」，由1位專業藥師、4位時尚彩妝師組成，同樣經過內部海選、人氣票選與密集訓練，接下來將在北、中、南的封館活動為消費者服務，針對男士關心的體內環保、頭髮造型、臉部保養、立體修容、眼神塑造等提供專屬建議。
本次「MEN GO SHINE」以全新舞曲搭配摸手機舞，並請來新生代男星邱昊奇代言，廣告舞曲的手機鈴聲已可免費下載，同時舉辦MEN GO SHINE TikTok挑戰賽，邀請大家共襄盛舉。
「MEN GO SHINE」第一場封館活動今天（6月15日）下午於台北市府轉運站的康是美時代門市登場，現場還設置了香氛區，讓完成體驗的男士更有男人味。接下來連續3個周六下午2點至5點還會再舉辦3場封館活動，其中6月22日、7月6日在高雄夢時代的時尚1號，6月29日則在台中逢甲商圈的新逢星門市，每場都會邀請神秘嘉賓分享成為型男的秘訣，「MEN GO SHINE」也會為男士提供5大服務，還有驚喜來店禮、超值體驗禮、各國型男商品組及全館不限金額88折等好康，現場展示康是美最新引進的男士系列洗沐、保養、彩妝等商品，未來也將持續從全球各地引進更多男士品牌。
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