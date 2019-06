讓男人更帥!康是美新團體「MEN GO SHINE」5大型男服務快去體驗

2019-06-15 16:40 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



康是美繼去年首推彩妝師天團「SHINE」於全台巡演引發熱烈回響之後,今年再創市場先例,推出專為男士打造的全新5人團體「MEN GO SHINE」,由1位專業藥師、4位時尚彩妝師組成,同樣經過內部海選、人氣票選與密集訓練,接下來將在北、中、南的封館活動為消費者服務,針對男士關心的體內環保、頭髮造型、臉部保養、立體修容、眼神塑造等提供專屬建議。

本次「MEN GO SHINE」以全新舞曲搭配摸手機舞,並請來新生代男星邱昊奇代言,廣告舞曲的手機鈴聲已可免費下載,同時舉辦MEN GO SHINE TikTok挑戰賽,邀請大家共襄盛舉。