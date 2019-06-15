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3天2夜3500元！北投夏季「Long Stay」入住專案 最低2折起

2019-06-15 16:27聯合報 記者陳睿中╱即時報導

北投溫泉業者結合旅遊業者，推出「北投冷麵季 OI溫泉新旅遊」活動，聯手推出四大優惠主題。除了6月14日至6月16日所舉行的冷麵季美食活動外，還包括買出國行程贈送溫泉住宿券、以及北投Long Stay專案，最低優惠2折起。

本次的「北投冷麵季 OI溫泉新旅遊」，意指「Outbound＋Inbound」旅遊型態，藉由利用北投在地資源，促進夏日商機。目前台灣亞太國際溫泉旅遊協會已經著手開發「IN向北投」APP，讓旅遊結合智慧科技，讓遊客能輕鬆自主的安排遊程，並同步整合優惠券、折價券、電子票證…等，讓旅客輕鬆悠遊北投。

旅客下載「IN向北投」APP，即可獲得水美溫泉會館、春天酒店、北投老爺酒店等10間北投知名溫泉旅館的優惠。包括有住房折抵500元、泡湯85折等不同內容。另外透過APP，還可享來電禮、積分抵用等不同方案，可再週週抽住宿券。

自7月1日至9月30日期間，包括三二行館、水都溫泉會館、北投老爺、北投亞太、泉都等12間北投飯店業者也推出「北投Long Stay」專案，區分為3天2夜、5天4夜等兩種平日方案。3天2夜最低3,500元起，5天4夜最低6,800元起，另還有共享早餐、共享泡湯的加購價，折扣達2折起。

即起至6月16日期間，北投的12間飯店餐廳業者也在新北投捷運站旁，推出北投冷麵季活動，民眾可品嚐到藉由芒果、龍蝦等不同食材入菜的創意冷麵料理，另還有舞台表演、美食展攤與抽獎互動。

包括北投老爺、北投亞太、泉都等12間北投飯店業者推出「北投Long Stay」專...
包括北投老爺、北投亞太、泉都等12間北投飯店業者推出「北投Long Stay」專案。圖／取自北投老爺酒店粉絲頁
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