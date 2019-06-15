一生中該擁有一個的LV手袋都在這 裴斗娜演繹全新Monogram Giant系列

2019-06-15 16:26 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）的創辦人Louis Vuitton之子Georges Vuitton，在1896年創作了Monogram帆布，歷經123年的歲月洗禮，此一創作仍是品牌的經典辨識，並且在每個季度有嶄新呈現方式，例如誕生於1930年的Speedy經典手袋，也增加了肩帶，使用上更多樣輕巧，成為當代女性在公務與旅行中的最佳配件。

宛如品牌家徽般的Monogram，象徵路易威登重要的歷史傳承、尊貴設計，這個圖樣由品牌的LV兩字和尖花、圓花等花卉形貌所組成，近期Monogram和Monogram Reverse帆布換上新裝，帶來Monogram Giant的大器浮華，女裝藝術總監Nicholas Ghesquiére表示，「這是品牌當家之作，造型極簡純粹，個性多元，勢必再度成為時尚寵兒。」

由攝影師Craig McDean拍攝的Monogram帆布系列手袋形象中，有著油畫的精緻色澤，像是漫步巴黎時光的凝止瞬間，每一款經典手袋都各自精采，旅行袋輪廓的Speedy、Keepall與Neverfull，是實用的大容量經典包款，Alma、Noé Noé、the Montaigne、Dauphine則陳述了幹練女性的風采，其中Monogram NéoNoé是品牌經典傑作，原創作於1932年，用來裝香檳酒瓶，而裴斗娜則是在2019秋冬季秀上拎了Dauphine包款；此外，靈感分別來自旅行箱、化妝箱、帽箱的Petite Malle、Cannes、Boite Chapeau等可愛的小型手袋，則在復古雋永中散發可愛俏麗的新樣貌。