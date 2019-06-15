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一生中該擁有一個的LV手袋都在這 裴斗娜演繹全新Monogram Giant系列

2019-06-15 16:26聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）的創辦人Louis Vuitton之子Georges Vuitton，在1896年創作了Monogram帆布，歷經123年的歲月洗禮，此一創作仍是品牌的經典辨識，並且在每個季度有嶄新呈現方式，例如誕生於1930年的Speedy經典手袋，也增加了肩帶，使用上更多樣輕巧，成為當代女性在公務與旅行中的最佳配件。

宛如品牌家徽般的Monogram，象徵路易威登重要的歷史傳承、尊貴設計，這個圖樣由品牌的LV兩字和尖花、圓花等花卉形貌所組成，近期Monogram和Monogram Reverse帆布換上新裝，帶來Monogram Giant的大器浮華，女裝藝術總監Nicholas Ghesquiére表示，「這是品牌當家之作，造型極簡純粹，個性多元，勢必再度成為時尚寵兒。」

攝影師Craig McDean拍攝的Monogram帆布系列手袋形象中，有著油畫的精緻色澤，像是漫步巴黎時光的凝止瞬間，每一款經典手袋都各自精采，旅行袋輪廓的Speedy、Keepall與Neverfull，是實用的大容量經典包款，Alma、Noé Noé、the Montaigne、Dauphine則陳述了幹練女性的風采，其中Monogram NéoNoé是品牌經典傑作，原創作於1932年，用來裝香檳酒瓶，而裴斗娜則是在2019秋冬季秀上拎了Dauphine包款；此外，靈感分別來自旅行箱、化妝箱、帽箱的Petite Malle、Cannes、Boite Chapeau等可愛的小型手袋，則在復古雋永中散發可愛俏麗的新樣貌。

其他還包括輪廓簡約的Onthego托特包款，設計靈感則來自1968年首次推出的「Sac Plat（琴譜包）」，Dauphine Bumbag是最新迷你腰包款式，每個新款手袋都有放大的Monogram Giant圖樣，搶眼、俐落，成為目光焦點。

Dauphine手袋，售價88,500元。圖／LV提供
Dauphine手袋，售價88,500元。圖／LV提供
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Monogram Giant Reverse Onthego托特包款，售價79,...
Monogram Giant Reverse Onthego托特包款，售價79,000元。圖／LV提供
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席安娜米勒拿著靈感與輪廓來自化妝箱的Cannes手袋。圖／LV提供
席安娜米勒拿著靈感與輪廓來自化妝箱的Cannes手袋。圖／LV提供
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Petite Malle肩背手拿包，售價17萬4,000元。圖／LV提供
Petite Malle肩背手拿包，售價17萬4,000元。圖／LV提供
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Onthego托特包款是2019春夏以琴譜包為雛形打造的新包款。圖／LV提供
Onthego托特包款是2019春夏以琴譜包為雛形打造的新包款。圖／LV提供
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Montaigne MM手袋為大容量的實用包款。圖／LV提供
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Dauphine包型延伸出的Bumbag手袋，輕巧靈活。圖／LV提供
Dauphine包型延伸出的Bumbag手袋，輕巧靈活。圖／LV提供
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Monogram Giant Boite Chapeau手袋為新款設計，垂墜可調...
Monogram Giant Boite Chapeau手袋為新款設計，垂墜可調整長度的背帶為一大特色。圖／LV提供
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裴斗娜在2019秋冬大秀上拿著Dauphine Monogram Reverse手袋。圖／LV提供
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Speedy手袋，售價49,100元。圖／LV提供
Speedy手袋，售價49,100元。圖／LV提供
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Boite Chapeau手袋，售價88,500元。圖／LV提供
Boite Chapeau手袋，售價88,500元。圖／LV提供
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Dauphine是從七○年代包款延伸而出的嶄新樣式，時髦輪廓也推出Giant M...
Dauphine是從七○年代包款延伸而出的嶄新樣式，時髦輪廓也推出Giant Monogram系列。圖／LV提供
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Dauphine手袋系列腰包款式，售價88,000元。圖／LV提供
Dauphine手袋系列腰包款式，售價88,000元。圖／LV提供
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Petite Malle設計靈感來自銀行家Albert Kahn的旅行箱，是品牌...
Petite Malle設計靈感來自銀行家Albert Kahn的旅行箱，是品牌經典之一。圖／LV提供
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經典的Speedy手袋在本季多了背帶的設計。圖／LV提供
經典的Speedy手袋在本季多了背帶的設計。圖／LV提供
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