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節能家電政府補助再退稅！燦坤、全國電子加碼優惠省更多

2019-06-15 14:57聯合報 記者陳立儀╱即時報導

「貨物稅條例」修正案正式上路，今天（6月15日）起至2021年6月14日購買能源效率第一級及第二級的冰箱、冷暖氣機或除濕機可申請貨物稅減徵，每台最高可申請減徵2,000元，如果加上政府目前針對能源效率第一級及第二級冰箱、空調推出每台最高3,000元的補助金額，最高可省下5,000元，預計將引爆一波綠能家電消費熱潮。燦坤、全國電子皆推出加碼優惠，讓消費者省上加省。

燦坤祭出Panasonic國際牌冷氣空調、DAIKIN大金冷氣空調等指定機種最高可省8,000元，再加碼送膳魔師食物罐組3入、膳魔師保溫瓶3入、飛利浦黑晶爐等好禮3選1，並提供特定冷氣空調機種最高達8年全機保固；購買指定系列冰箱滿25,000元送價值2,980元的藍牙喇叭、滿50,000元送價值3,980元的Soda Sparkle氣泡水機（含24入專用CO2填充鋼瓶），購買日本製冰箱單品超過30,000元再送精鐵木柄炒鍋；除濕機也有82折起的優惠價，同步推出陶瓷直身杯、馬卡龍密封罐2入組、純棉運動巾等獨家好禮3選1。

全國電子針對指定空調推出滿萬送千元現金折價券方案，如果買一台30,000元的空調現場送3,000元現金折價券，相當於9折優惠，買空調還能享有SHARP除菌離子清淨機、dyson三合一涼暖空氣清淨機、指定dyson吸塵器加購優惠，免費加入全國電子會員再享冷氣總統級精緻服務及空調8年免費延長保固。

在冰箱部分，選購大容量多門冰箱的趨勢愈來愈明顯，蔬菜、肉品分門別類儲放更能保留食物的營養與鮮度，全國電子建議可趁著政府貨物稅減徵及節能家電補助方案上路，趁機將家中老舊冰箱換新，先領補助，指定機種還能享有全國電子獨家加碼的冰箱滿3,000元送300元現金折價券方案，指定機種再加碼送市價2,390元的NEOFLAM不沾雙耳湯鍋，免費加入會員再享冰箱5年免費延長保固。

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節能空調政府補助加上申請貨物稅減徵，每台最高可省5,000元，全國電子另有豐富加碼活動。圖／全國電子提供
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燦坤祭出Panasonic國際牌冷氣空調、DAIKIN大金冷氣空調等指定機種最高可省8,000元，再加碼送膳魔師食物罐組3入、膳魔師保溫瓶3入、飛利浦黑晶爐等好禮3選1。圖／燦坤提供
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