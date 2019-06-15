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影／果粉引頸期盼 蘋果信義A13直營店開幕

2019-06-15 13:23聯合報系攝影中心 記者徐兆玄╱即時報導

蘋果在台第2家直營店Apple 信義 A13，今天上午10時開幕，大批果粉排隊多時等候進場，蘋果員工在直營店門口熱情歡呼，與進場果粉擊掌表示歡迎。直營店將提供免額外付費的 Today at Apple 課程，並將提供藝術與設計、攝影、影片、音樂、編碼、App 開發等內容的課程。這些實務操作的課程不但能激發學習動力，也鼓勵尋求精進技巧的學員們彼此交流聯繫。

「Apple 信義 A13」今天上午10時開幕，大批果粉排隊多時等候進場。記者徐...
「Apple 信義 A13」今天上午10時開幕，大批果粉排隊多時等候進場。記者徐兆玄／攝影
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蘋果在台第2家直營店Apple 信義 A13，今天上午10時開幕，吸引大批果粉進...
蘋果在台第2家直營店Apple 信義 A13，今天上午10時開幕，吸引大批果粉進場朝聖。記者徐兆玄／攝影
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蘋果國際認證培訓師呂紹華排隊約20小時搶得頭香。記者徐兆玄／攝影
蘋果國際認證培訓師呂紹華排隊約20小時搶得頭香。記者徐兆玄／攝影
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蘋果員工在直營店門口熱情歡呼，與進場果粉擊掌表示歡迎。記者徐兆玄／攝影
蘋果員工在直營店門口熱情歡呼，與進場果粉擊掌表示歡迎。記者徐兆玄／攝影
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