親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
秋行軍蟲害侵台
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

向黃光芹喊話「放過我的家人」 韓國瑜準備提告

日職／王柏融棒子火燙續先發 陽岱鋼板凳待命

健康風潮當道！ 德國百年健康鞋亞洲首發市場在台灣

2019-06-15 12:44經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

「健康風潮」當道！SOGO復興館2019年夏天引進德國百年健康鞋品牌Berkemann，且台灣還是亞洲的第一個海外市場。

生產健康鞋的同時，Berkemannk也相當注重環保意識，有別於市面上木質鞋底的木材來自熱帶國家，Berkemannk Original系列的木質鞋底是採用歐洲的白楊木，不但材質輕巧，同時具備再生快速的優點，能降低對環境的衝擊，皮革則是使用透氣度佳的義大利皮革。

Berkemannk Original拖鞋還曾經是奧運選手指定的「幸運鞋」，更曾經創下賣出2500萬雙紀錄。

且Berkemann不僅設計符合人體工學的鞋墊，還有以專業等級繃帶製成鞋面的「繃帶織線鞋」，使用3D Airknit Technology 3D空氣編織技術，將一條長度達1.6公里繃帶織線，織成一體成型的立體鞋面，並如同繃帶一般，不會退色，且兼具透氣效果。

  

Berkemann台灣總經理蔡財源指出，Berkemann主打的繃帶織線鞋，是目前全球唯一以專業頂級繃帶線製成的鞋，且整雙百分之百德國製造，當時是以人裸足走路的方向去設計，因此走起路來步伐輕盈。再者，鞋子前緣摺痕是符合腳指頭的位置，鞋子左右兩側及鞋跟很硬，可防止側翻，並鎖跟穩定步伐，讓腳指頭不易移動衝撞楦頭，造成腳指頭變形。

 

為了導正國人對於挑鞋正確知識，Berkemann也重金聘請醫師及復健師開辦講座，消費者只要購買任一鞋款，即可免費參與訓練課程及諮詢。此外，Berkemann也推出客製化鞋墊服務，為客人塑形腳模，並由物理治療師操刀，為消費者設計專屬鞋墊。

Berkemann以專業等級繃帶製成鞋面的「繃帶織線鞋」，使用3D Airkni...
Berkemann以專業等級繃帶製成鞋面的「繃帶織線鞋」，使用3D Airknit Technology 3D空氣編織技術，將一條長度達1.6公里繃帶織線，織成一體成型的立體鞋面，並如同繃帶一般，不會退色，且兼具透氣效果。 圖／Berkemann提供
分享
「健康風潮」當道！SOGO復興館2019年夏天引進德國百年健康鞋品牌Berkem...
「健康風潮」當道！SOGO復興館2019年夏天引進德國百年健康鞋品牌Berkemann，且台灣還是亞洲的第一個海外市場。 圖／Berkemann提供
分享
Berkemannk Original拖鞋還曾經是奧運選手指定的「幸運鞋」，更曾...
Berkemannk Original拖鞋還曾經是奧運選手指定的「幸運鞋」，更曾經創下賣出2500萬雙紀錄。 圖／Berkemann提供
分享

德國義大利
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

每盤1200元！鼎泰豐「松露蛋炒飯」回來了 滿滿現刨松露鋪成山

2019-06-15 11:33

就是要買到SWATCH和BAPE聯名表 不誇張！全球粉絲漏夜排隊瘋搶

2019-06-15 10:04

輕食早午餐未必「輕」 營養師教你這樣選

2019-06-15 07:49

蜜蜂和蛇爬上手表 耳朵開不對稱小花 GUCCI的熱鬧夏天來了！

2019-06-15 05:35

為秀卡地亞珠寶 莉莉柯林斯西裝辣出新高度

2019-06-15 04:43

海上也能換韓服、聽朴宰正演唱會！唯一「韓國主題展」登上公主遊輪

2019-06-15 00:15

油花超美「大分和牛」珠寶盒！米其林推薦「銀山亭」主廚客座樂軒　僅3天吃得到

2019-06-14 23:11

背上Gucci LOEWE 編織夏日輕旅行

2019-06-14 22:26

日本樂高樂園「忍者旋風」7月1日開幕！名古屋5個「親子旅遊」必去景點

2019-06-14 20:14

周興哲穿MONCLER塗鴉系列 超閃的銀色背心是演唱會幻想款

2019-06-14 19:34

台北終於也吃得到新加坡「海記醬油雞」！進駐忠孝SOGO再新推兩道限定菜單

2019-06-14 18:02

限量快衝！小7推G-SHOCK手表、LULU GUINNESS飛吻包集點預購

2019-06-14 17:49

打卡聖品又來了！小7推「玩具總動員」蜂蜜濃奶茶 三眼怪、熊抱哥小夜燈收納盒超萌

2019-06-14 17:09

瞄準上班族的MIT機能保健襪！「Dr.Tai氣力襪」3倍繁瑣工序手工製成

2019-06-14 16:45

又有時尚設計師畢業！KENZO雙人設計總監卸任

2019-06-14 16:20

畢業吃海鮮珠寶盒！憑學生證、教師證 日本橋海鮮丼「つじ半」打88折

2019-06-14 16:18

新光三越年中慶千萬購物金 線上大放送

2019-06-14 15:38

回味黑莓機鍵盤輸入的樂趣！BlackBerry KEY2 LE上市

2019-06-14 11:44

從極限探險到拯救地球 勞力士攜手國家地理學會 呈獻勞力士雄才偉略大獎

2019-06-14 06:09

清瘦金鋼狼休傑克曼現身休士頓 為萬寶龍遨遊宇宙

2019-06-14 06:04

LV首推男性飾品 讓你潮到底

2019-06-14 01:18

吳興國、朱柏澄 師徒演繹夏姿新派東方風．藝術傳承之美

2019-06-14 00:55

「新科渣男」劉以豪義大利看GIVENCHY秀 和渡邊直美合影回歸暖男模樣

2019-06-14 00:41

江詩丹頓邀3城藝術家創作　台灣顏伯駿讓台北十字路口「發出聲」

2019-06-14 00:41

消失百年閣樓現身 卡拉瓦喬挑戰達文西世界最貴名畫

2019-06-14 00:17

夏季限定! 拉提莎推夢幻新品「紅寶石巧克力泡芙」、「冰淇淋泡芙」

2019-06-13 23:49

中華汽車50年 3核心拚轉型

2019-06-13 23:46

高潮or果漾女孩選哪款？夏季彩盤就要超亮眼 一眼閃瞎路人

2019-06-13 21:57

做菜居然也能變更白？夏天想變白 先從改變生活的3種習慣開始

2019-06-13 21:09

LV突破萬元奢華新女香 迴盪金色沙漠的玫瑰沉木香

2019-06-13 20:12

台中人私藏！高空賞夜景秘境 25樓平價丹堤咖啡旋轉餐廳

2019-06-13 19:55

愛敷臉的快掃貨！氣墊面膜、日本急救面膜、巴黎時裝周限定面膜禮盒新貨到

2019-06-13 19:47

光一肆號推全新料理 紙包魚、20盎司肋眼牛豪華上桌

2019-06-13 19:03

貪心的設計師Christian Louboutin 打造百花齊放的紅底鞋秋冬新款

2019-06-13 18:54

聞得到海風！全台首間「KAVALAN WHISKY BAR」宛如置身酒庫的體驗式酒吧

2019-06-13 18:45

網購大戰「618年中慶」！iPhone XS、Rimowa行李箱限量5折 各家優惠快來看

2019-06-13 18:45

饒河夜市、這一鍋...台灣美食 首見外媒系列專介

2019-06-13 18:38

信義區百貨深夜食堂再加1還有巨型螢幕影廳 遠百A13預計10月底開幕

2019-06-13 18:25

《金牌特務》帥哥演「強叔」秀歌喉 Gucci量身打造騷包戲服

2019-06-13 18:18
看更多

熱門文章

整理包／這隻蟲有多恐怖？帶你了解秋行軍蟲

2019-06-14 15:28

旅居海外12年無空汙 久咳婦返國發現肺腺癌末

2019-06-14 18:21

秋行軍蟲來勢洶洶 農民說這種蟲更恐怖

2019-06-14 13:34

台灣職安卡7月上路 營造工地需負雇主責任

2019-06-14 14:47

新的蟲蟲危機 秋行軍蟲漂洋過海彰化縣府決定火攻

2019-06-14 19:44

教育部秋行軍蟲文案影射時事？網友：阿翔躺著也中槍

2019-06-14 15:18

台14甲合歡山公路再坍方 公路總局：路況不佳宜避開

2019-06-14 17:28

台中玉米田也淪陷 兩區確認秋行軍蟲緊急銷毁

2019-06-14 18:00

新竹縣首宗秋行軍蟲確診 籲請農友加強巡田監控

2019-06-14 18:19

花蓮田徑F4代言 太魯閣馬拉松今起報名

2019-06-14 17:12

限量快衝！小7推G-SHOCK手表、LULU GUINNESS飛吻包集點預購

2019-06-14 17:49

買新不必汰舊 節能家電退稅限「這3機」

2019-06-14 14:27

金門也淪陷了！ 2農地相繼發現秋行軍蟲蹤跡急送驗

2019-06-14 17:16

每盤1200元！鼎泰豐「松露蛋炒飯」回來了 滿滿現刨松露鋪成山

2019-06-15 11:33

秋行軍蟲攻陷16縣市 澎湖馬祖捕獲成蟲

2019-06-15 00:31

8周產假延長至14周？勞團贊成企業反對

2019-06-14 20:26

雲林縣2玉米田區確認秋行軍蟲入侵 尚有2件送驗中

2019-06-14 14:52

外遇，常是從喝第一杯咖啡開始！

2019-06-14 15:27

蛞蝓誤認為秋行軍蟲 農民嚇得急通報

2019-06-14 20:57

秋行軍蟲吃好凶 侯友宜：農損會賠償不要擔心

2019-06-14 16:40

今起轉晴 吳德榮：6月仍是梅雨季防汛不宜鬆懈

2019-06-15 08:09

婆婆留4張A4「家務待辦事項」成導火線 2招化解婆媳子三角議題

2019-06-14 14:58

輕食早午餐未必「輕」 營養師教你這樣選

2019-06-15 07:49

新版心臟衰竭治療指引出爐 上路後死亡率可降兩成

2019-06-14 15:47

澎湖也淪陷！馬公誘捕成蟲 確認秋行軍蟲

2019-06-14 19:23

每日星座運勢／獅子朋友亦有好有壞 異性緣超級旺

2019-06-15 00:00

打卡聖品又來了！小7推「玩具總動員」蜂蜜濃奶茶 三眼怪、熊抱哥小夜燈收納盒超萌

2019-06-14 17:09

新北金山下午2點確認秋行軍蟲 傍晚急開防疫會議

2019-06-14 19:26

結婚後，喜歡上別人該怎麼辦？

2019-06-14 15:17

7成罹災營造業勞工未受教育訓練 勞動部推台灣職安卡

2019-06-14 18:48

連日豪雨湍急 沖垮埔心鄉東溝排水護岸55公尺

2019-06-14 21:01

越吵感情越好？你該知道的5個婚姻經營迷思

2019-06-14 13:55

為秀卡地亞珠寶 莉莉柯林斯西裝辣出新高度

2019-06-15 04:43

玉米田抓秋行軍蟲 注意這3處

2019-06-15 00:31

三角戀：在對方出軌之後 你真正該面對的是自己的心魔

2019-06-14 15:37

外來秋行軍蟲遍地開花 彰化縣長督軍採取就地火攻撲殺

2019-06-15 11:22

桃園首件秋行軍蟲體獲確認 在家庭式玉米田

2019-06-14 16:14

油花超美「大分和牛」珠寶盒！米其林推薦「銀山亭」主廚客座樂軒　僅3天吃得到

2019-06-14 23:11

蜜蜂和蛇爬上手表 耳朵開不對稱小花 GUCCI的熱鬧夏天來了！

2019-06-15 05:35

新北金山中角玉米田也淪陷 確認秋行軍蟲緊急銷毁

2019-06-14 15:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top