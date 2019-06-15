健康風潮當道！ 德國百年健康鞋亞洲首發市場在台灣

2019-06-15 12:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



「健康風潮」當道！SOGO復興館2019年夏天引進德國百年健康鞋品牌Berkemann，且台灣還是亞洲的第一個海外市場。

生產健康鞋的同時，Berkemannk也相當注重環保意識，有別於市面上木質鞋底的木材來自熱帶國家，Berkemannk Original系列的木質鞋底是採用歐洲的白楊木，不但材質輕巧，同時具備再生快速的優點，能降低對環境的衝擊，皮革則是使用透氣度佳的義大利皮革。

Berkemannk Original拖鞋還曾經是奧運選手指定的「幸運鞋」，更曾經創下賣出2500萬雙紀錄。

且Berkemann不僅設計符合人體工學的鞋墊，還有以專業等級繃帶製成鞋面的「繃帶織線鞋」，使用3D Airknit Technology 3D空氣編織技術，將一條長度達1.6公里繃帶織線，織成一體成型的立體鞋面，並如同繃帶一般，不會退色，且兼具透氣效果。

Berkemann台灣總經理蔡財源指出，Berkemann主打的繃帶織線鞋，是目前全球唯一以專業頂級繃帶線製成的鞋，且整雙百分之百德國製造，當時是以人裸足走路的方向去設計，因此走起路來步伐輕盈。再者，鞋子前緣摺痕是符合腳指頭的位置，鞋子左右兩側及鞋跟很硬，可防止側翻，並鎖跟穩定步伐，讓腳指頭不易移動衝撞楦頭，造成腳指頭變形。