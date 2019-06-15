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輕食早午餐未必「輕」 營養師教你這樣選

2019-06-15 07:49聯合報 記者羅真╱即時報導

坊間常見輕食早午餐，食材豐富且色彩吸睛，卻未必如想像中的「輕」。營養師表示，吐司、麵包或漢堡皮可換成雜糧皮，也可直接改選貝果；可能須放棄法式吐司、美式炒蛋或歐姆蛋，改選水波蛋；要減少油炸食物、培根熱狗或絞肉；飲料別添加糖，才真的吃得健康輕盈。

董氏基金會食品營養中心副主任陳醒荷表示，常見的早午餐有時熱量非常高，舉例來說，法式吐司裹上蛋液以奶油煎製，再撒上糖粉，一片熱量約250大卡，兩片就高達500大卡；美式炒蛋以奶油煎製，若用一顆蛋煎成的分量計算，熱量約有100至200大卡；兩片培根薄片約有150大卡；350毫升的奶茶約有200大卡。這樣一整套吃下來，加上沾醬與沙拉醬料熱量，總熱量可能超過1100大卡。

根據衛福部國健署推出的《每日飲食指南手冊》，一個身高159公分、體態標準但每天不怎麼運動的青年女性，一天的熱量需求僅1500大卡，而上述這餐的熱量就占七成三，且油脂、糖分恐都過量，蔬菜水果亦嚴重不足。

陳醒荷表示自己也愛吃早午餐，不過她很少點高油、高糖、高熱量的法式吐司，而較常點夾有蔬菜的三明治或漢堡；三明治選用的土司、麵包或是漢堡堡皮會換成雜糧的，或是更改成貝果，因為雜糧吐司、雜糧麵包或貝果的油脂含量相對較少，吃起來較健康。

蛋食選擇上，可以水波蛋取代美式炒蛋、歐姆蛋；肉品不建議選擇絞肉，因為絞肉在最初的製作過程需要較多添加物作黏合，因此成分較複雜，且烹調過程也較吸油；馬鈴薯食物方面，比起高油烹調的薯條、薯餅、薯片，薯泥是較佳的選擇；沙拉醬可選優格醬或油醋醬；飲料以無添加糖的飲料為上。

陳醒荷表示，即使將早午餐盤中的沙拉全數吃完，也遠不及每日「4蔬3果」的攝取建議（一份蔬菜煮熟後約半碗，一份水果約一個拳頭大小），因此仍要多補充蔬果，以藉由多元豐富的營養素抗氧化、防老化、防癌症、防便祕。

● 不知道一天要怎麼吃才均衡健康嗎？可參考衛福部國健署推出的最新《每日飲食指南手冊

坊間常見輕食早午餐，食材豐富且色彩吸睛，不過這些套餐未必如想像中的「輕」。營養師...
坊間常見輕食早午餐，食材豐富且色彩吸睛，不過這些套餐未必如想像中的「輕」。營養師舉例，法式吐司就是其中一大地雷。本報資料照片
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