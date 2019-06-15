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蜜蜂和蛇爬上手表 耳朵開不對稱小花 GUCCI的熱鬧夏天來了！

2019-06-15 05:35聯合報 記者孫曼╱即時報導

稀奇古怪美學叫好又叫座的古馳（GUCCI）創意總監Alessandro Michele，想像中的夏季是什麼樣的風貌？答案是被大自然的美麗與力量 。今年夏季的珠寶與腕表，由蜜蜂、帝王蛇和最具品牌代表性的花卉圖案擔任主角領銜。

G-TIMELESS 系列自動上鍊機械腕表，新品以不同顏色的彩色寶石為表盤，並裝飾代表Gucci品牌標誌的蜜蜂圖案，38毫米尺寸藍色青金石表盤，結合18K黃金和不鏽鋼兩種材質：不鏽鋼表殼搭配藍色蜥蜴皮表帶的款式，配有18K黃金表扣；金屬鍊帶款則是不鏽鋼表殼搭配雙色半金表帶。不鏽鋼表殼鍊帶搭配黑瑪瑙石表面的設計，則有提供38毫米或42毫米兩種尺寸，可作為對表配戴；42毫米款還可選擇搭配黑色小牛皮表帶。G-TIMELESS的石英表新品重點則在表帶：古馳首次應用全新革命性技術：織網印刷，讓獨特的印刷效果在金屬材質上呈現織布般柔和的視覺，備有38毫米帝王蛇圖案和42毫米綠紅綠條紋兩種選擇。

珠寶部分則以K金鑲鑽款為主力，以GG RUNNING和Flora花卉圖案為主要設計元素。GG RUNNING 新作從古馳的全盛時期的1970年代汲取靈感，共推出3款極度纖細又雅緻的全新圈式耳環及3款十字交錯輪廓的戒指 。Gucci Flora共2款項鍊和2款手鍊，匯集各種女性化元素，以白鑽和珍珠為素材，裝飾花朵與蝴蝶結圖案，戒指和耳環則巧妙結合GG圖騰小巧花卉，呈現不對稱的時髦風格。

古馳珠寶鐘表推出夏季新作，蜜蜂、帝王蛇、花卉成主角。圖／古馳提供
古馳珠寶鐘表推出夏季新作，蜜蜂、帝王蛇、花卉成主角。圖／古馳提供
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G-Timeless 38毫米自動上鍊腕表，不鏽鋼表殼、藍色青金石及金色蜜蜂裝飾...
G-Timeless 38毫米自動上鍊腕表，不鏽鋼表殼、藍色青金石及金色蜜蜂裝飾表面、不鏽鋼搭配18K金鍊帶，22萬元。圖／古馳提供
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G-Timeless 38毫米自動上鍊腕表，不鏽鋼表殼、不鏽鋼織網表面彩繪蛇首、...
G-Timeless 38毫米自動上鍊腕表，不鏽鋼表殼、不鏽鋼織網表面彩繪蛇首、不鏽鋼織網表帶彩繪蛇身，38,000元。圖／古馳提供
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G-Timeless 42毫米自動上鍊腕表，不鏽鋼表殼、黑色瑪瑙石及銀色蜜蜂裝飾...
G-Timeless 42毫米自動上鍊腕表，不鏽鋼表殼、黑色瑪瑙石及銀色蜜蜂裝飾表面、不鏽鋼鍊帶，64,000元。圖／古馳提供
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G-Timeless 38毫米自動上鍊腕表，不鏽鋼表殼、黑色瑪瑙石及銀色蜜蜂裝飾...
G-Timeless 38毫米自動上鍊腕表，不鏽鋼表殼、黑色瑪瑙石及銀色蜜蜂裝飾表面、不鏽鋼鍊帶，60,000元。圖／古馳提供
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Gucci Flora 18K白金GG與花卉圖案鑲嵌鑽石與珍珠耳環，23萬1,2...
Gucci Flora 18K白金GG與花卉圖案鑲嵌鑽石與珍珠耳環，23萬1,200元。圖／古馳提供
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Gucci Flora 18K白金GG與花卉圖案鑲嵌鑽石與珍珠耳環，15萬8,5...
Gucci Flora 18K白金GG與花卉圖案鑲嵌鑽石與珍珠耳環，15萬8,500元。圖／古馳提供
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G-Timeless- 42毫米自動上鍊腕表，不鏽鋼表殼、不鏽鋼織網表面及表帶裝...
G-Timeless- 42毫米自動上鍊腕表，不鏽鋼表殼、不鏽鋼織網表面及表帶裝飾綠紅綠條紋，38,000元。圖／古馳提供
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Gucci Flora 18K白金GG與花卉鑽石項鍊，12萬6,000元。圖／古...
Gucci Flora 18K白金GG與花卉鑽石項鍊，12萬6,000元。圖／古馳提供
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GG Running 18K白金G字鑽石耳環，97,200元。圖／古馳提供
GG Running 18K白金G字鑽石耳環，97,200元。圖／古馳提供
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古馳珠寶鐘表推出夏季新作，蜜蜂、帝王蛇、花卉成主角。圖／古馳提供
古馳珠寶鐘表推出夏季新作，蜜蜂、帝王蛇、花卉成主角。圖／古馳提供
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GG Running 18K黃金G字鑽石耳環，95,100元。圖／古馳提供
GG Running 18K黃金G字鑽石耳環，95,100元。圖／古馳提供
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Gucci Flora 18K白金GG與花卉圖案鑲嵌鑽石與珍珠手鍊，15萬0,5...
Gucci Flora 18K白金GG與花卉圖案鑲嵌鑽石與珍珠手鍊，15萬0,500元。圖／古馳提供
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GG Running 18K黃金G字鑽石戒指，45,300元。圖／古馳提供
GG Running 18K黃金G字鑽石戒指，45,300元。圖／古馳提供
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Gucci Flora 18K白金GG與花卉鑽石戒指，15萬8,500元。圖／古...
Gucci Flora 18K白金GG與花卉鑽石戒指，15萬8,500元。圖／古馳提供
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蜜蜂珠寶
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