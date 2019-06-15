蜜蜂和蛇爬上手表 耳朵開不對稱小花 GUCCI的熱鬧夏天來了！

2019-06-15 05:35 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



稀奇古怪美學叫好又叫座的古馳（GUCCI）創意總監Alessandro Michele，想像中的夏季是什麼樣的風貌？答案是被大自然的美麗與力量 。今年夏季的珠寶與腕表，由蜜蜂、帝王蛇和最具品牌代表性的花卉圖案擔任主角領銜。

G-TIMELESS 系列自動上鍊機械腕表，新品以不同顏色的彩色寶石為表盤，並裝飾代表Gucci品牌標誌的蜜蜂圖案，38毫米尺寸藍色青金石表盤，結合18K黃金和不鏽鋼兩種材質：不鏽鋼表殼搭配藍色蜥蜴皮表帶的款式，配有18K黃金表扣；金屬鍊帶款則是不鏽鋼表殼搭配雙色半金表帶。不鏽鋼表殼鍊帶搭配黑瑪瑙石表面的設計，則有提供38毫米或42毫米兩種尺寸，可作為對表配戴；42毫米款還可選擇搭配黑色小牛皮表帶。G-TIMELESS的石英表新品重點則在表帶：古馳首次應用全新革命性技術：織網印刷，讓獨特的印刷效果在金屬材質上呈現織布般柔和的視覺，備有38毫米帝王蛇圖案和42毫米綠紅綠條紋兩種選擇。