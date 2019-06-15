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為秀卡地亞珠寶 莉莉柯林斯西裝辣出新高度

2019-06-15 04:43聯合報 記者孫曼╱即時報導

趁著倫敦男裝週期間，卡地亞於東倫敦的肖迪奇市政廳（Shoreditch Townhall）舉辦MAGNITUDE頂級珠寶系列發表晚宴，品牌好友好萊塢女星莉莉柯林斯（Lily Collins）、影集《王冠》的克萊兒芙伊（Claire Foy）等共襄盛舉，美國當紅搖滾樂團The Gossip女主唱 Beth Ditto更現身現場開唱。莉莉柯林斯以一襲Elie Saab大開深V的緞面西裝搭配卡地亞頂級珠寶項鍊，讓基本款的晚宴西裝辣出新高度。以互相衝擊的材質大膽組合出美學創意的卡地亞MAGNITUDE頂級珠寶系列自即日起於市中心倫敦男裝周指定發表空間之一的180 The Strand展出，並將於6月27日起至30日期間開放一般民眾入場參觀 。

全新MAGNITUDE頂級珠寶系列 ，延續品牌自20世紀初以來的美學創意，大膽組合不同色彩和特質的寶石，讓有別於傳統手法的搭配擦撞出全新的火花。例如APHÉLIE系列，就從一枚金褐色的 68.85 克拉鈦晶出發，放射狀的項鍊本身凸顯寶石的特質，點狀排列的鑽石呼應其針狀結晶體，色彩上則巧妙以縞瑪瑙、粉紅色摩根石和粉鑽、珊瑚珠等以相異材質映襯寶石不斷變化的色調。同樣是鈦晶，SORELI項鍊卻是以豔彩棕黃色鑽石和豔彩黃色鑽石，襯托59.62 克拉鈦晶主石彷彿太陽般豐饒的生命力。

同樣彰顯寶石本身力量的手法，也出現在以澳洲脈石蛋白石（Australian boulder opal）為主石的ZEMIA系列珠寶。辨識度極高的澳洲脈石蛋白石的特色在於，蛋白石特色的遊彩會在咖啡色的鐵礦石背景上閃爍光芒。ZEMIA手環所鑲嵌的77.27 克拉主石凝聚著象徵岩石的褐色、藍色的湖泊、及紫羅蘭色的斑紋，彷彿由上而下俯瞰地球形成之初的絕美景致，因此周圍特別配襯紫羅蘭色的剛玉凸顯其特色。同系列戒指上的8.95克拉的澳洲脈石蛋白石，遊彩則呈現綠色與橘色的細緻差異，因此搭配橙色錳鋁榴石和藍寶石。

卡地亞MAGNITUDE頂級珠寶系列ÉQUINOXE項鍊，黃K金鑲嵌15.48...
卡地亞MAGNITUDE頂級珠寶系列ÉQUINOXE項鍊，黃K金鑲嵌15.48克拉的八角形錫蘭黃色剛玉、青金石圓珠、枕形切割黃鑽、橙色及白色鑽石。圖／卡地亞提供
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卡地亞MAGNITUDE頂級珠寶系列YUMA戒指，鉑金鑲嵌兩顆豔彩棕黃色枕形鑽石...
卡地亞MAGNITUDE頂級珠寶系列YUMA戒指，鉑金鑲嵌兩顆豔彩棕黃色枕形鑽石共4.21克拉、水滴形黃鑽、黃鑽框邊、鑽石。圖／卡地亞提供
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莉莉柯林斯以一襲Elie Saab大開深V的緞面西裝搭配卡地亞頂級珠寶項鍊，讓基...
莉莉柯林斯以一襲Elie Saab大開深V的緞面西裝搭配卡地亞頂級珠寶項鍊，讓基本款的晚宴西裝辣出新高度。圖／卡地亞提供
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卡地亞MAGNITUDE頂級珠寶系列SORELI手環腕表，白K金鑲嵌83.34克...
卡地亞MAGNITUDE頂級珠寶系列SORELI手環腕表，白K金鑲嵌83.34克拉凸圓形切割鈦晶、鑽石。圖／卡地亞提供
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克萊兒芙伊出席卡地亞MAGNITUDE 頂級珠寶系列發表晚宴。圖／卡地亞提供
克萊兒芙伊出席卡地亞MAGNITUDE 頂級珠寶系列發表晚宴。圖／卡地亞提供
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卡地亞MAGNITUDE頂級珠寶系列ZEMIA手環，白K金鑲嵌77.27克拉凸圓...
卡地亞MAGNITUDE頂級珠寶系列ZEMIA手環，白K金鑲嵌77.27克拉凸圓形切割澳洲脈石蛋白石、4 顆枕形切割紫羅蘭色剛玉共14.39克拉、方形及凸圓形切割藍寶石、水滴形切割錳鋁榴石、鑽石。圖／卡地亞提供
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卡地亞MAGNITUDE頂級珠寶系列ÉQUINOXE耳環，黃K金鑲嵌青金石圓珠...
卡地亞MAGNITUDE頂級珠寶系列ÉQUINOXE耳環，黃K金鑲嵌青金石圓珠、黃色及白色鑽石。圖／卡地亞提供
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美國當紅搖滾樂團The Gossip女主唱 Beth Ditto現身卡地亞倫敦頂...
美國當紅搖滾樂團The Gossip女主唱 Beth Ditto現身卡地亞倫敦頂級珠寶發表會現場表演唱。圖／卡地亞提供
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卡地亞MAGNITUDE頂級珠寶系列ZEMIA戒指，白K金鑲嵌8.95克拉凸圓形...
卡地亞MAGNITUDE頂級珠寶系列ZEMIA戒指，白K金鑲嵌8.95克拉凸圓形切割澳洲脈石蛋白石、水滴形切割錳鋁榴石、方形切割藍寶石、鑽石。圖／卡地亞提供
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卡地亞MAGNITUDE頂級珠寶系列APHÉLIE項鍊，玫瑰金鑲嵌68.85克...
卡地亞MAGNITUDE頂級珠寶系列APHÉLIE項鍊，玫瑰金鑲嵌68.85克拉凸圓形切割鈦晶、豔彩棕粉紅色鑽石、豔彩粉紅色鑽石、摩根石圓珠、珊瑚、縞瑪瑙、鑽石。圖／卡地亞提供
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卡地亞MAGNITUDE頂級珠寶系列THÉIA項鍊，鉑金鑲嵌7顆圓形哥倫比亞祖...
卡地亞MAGNITUDE頂級珠寶系列THÉIA項鍊，鉑金鑲嵌7顆圓形哥倫比亞祖母綠共46.09 克拉、雕刻天然水晶、縞瑪瑙、黑色真漆、鑽石。圖／卡地亞提供
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卡地亞MAGNITUDE頂級珠寶系列ZEMIA耳環與手環。圖／卡地亞提供
卡地亞MAGNITUDE頂級珠寶系列ZEMIA耳環與手環。圖／卡地亞提供
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珠寶澳洲倫敦
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