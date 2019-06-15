為秀卡地亞珠寶 莉莉柯林斯西裝辣出新高度

2019-06-15 04:43 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



趁著倫敦男裝週期間，卡地亞於東倫敦的肖迪奇市政廳（Shoreditch Townhall）舉辦MAGNITUDE頂級珠寶系列發表晚宴，品牌好友好萊塢女星莉莉柯林斯（Lily Collins）、影集《王冠》的克萊兒芙伊（Claire Foy）等共襄盛舉，美國當紅搖滾樂團The Gossip女主唱 Beth Ditto更現身現場開唱。莉莉柯林斯以一襲Elie Saab大開深V的緞面西裝搭配卡地亞頂級珠寶項鍊，讓基本款的晚宴西裝辣出新高度。以互相衝擊的材質大膽組合出美學創意的卡地亞MAGNITUDE頂級珠寶系列自即日起於市中心倫敦男裝周指定發表空間之一的180 The Strand展出，並將於6月27日起至30日期間開放一般民眾入場參觀 。

全新MAGNITUDE頂級珠寶系列 ，延續品牌自20世紀初以來的美學創意，大膽組合不同色彩和特質的寶石，讓有別於傳統手法的搭配擦撞出全新的火花。例如APHÉLIE系列，就從一枚金褐色的 68.85 克拉鈦晶出發，放射狀的項鍊本身凸顯寶石的特質，點狀排列的鑽石呼應其針狀結晶體，色彩上則巧妙以縞瑪瑙、粉紅色摩根石和粉鑽、珊瑚珠等以相異材質映襯寶石不斷變化的色調。同樣是鈦晶，SORELI項鍊卻是以豔彩棕黃色鑽石和豔彩黃色鑽石，襯托59.62 克拉鈦晶主石彷彿太陽般豐饒的生命力。