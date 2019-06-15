海上也能換韓服、聽朴宰正演唱會！唯一「韓國主題展」登上公主遊輪

2019-06-15 00:15 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



一般旅遊講座當中，常可見到充滿地方特色的體驗活動，還有講師前來分享旅遊經驗，藉此推廣各地的觀光特色。在6月8日由基隆港所出發的盛世公主號遊輪上，韓國觀光公社安排「唯一一次」的韓紙飾品DIY課程、傳統韓服變裝體驗等活動，甚至邀請Superstar K第5季的總冠軍「朴宰正」登船獻唱多首代表歌曲，讓乘客在享受遊輪旅程之餘，還可聆聽美聲，獲得釜山、麗水等城市的最新旅遊資訊。

不同於以往的旅遊講座，韓國觀光公社特別與公主遊輪合作，將多項體驗活動挪至6月8日～6月14日期間，盛世公主號航行於基隆、釜山、麗水等地的航程之中，成為海上之旅的另一種亮點。在韓紙體驗當中，乘客可以在導師的帶領之下，體驗製作韓紙珠寶盒、韓紙手拿鏡等精緻的生活用具；另外還有十餘套不同造型的傳統韓服，供乘客現場試穿、拍照。不僅許多年輕人前來，也吸引不少長輩級乘客，一同享受手工藝、換裝的樂趣。

曾在Superstar K拿下總冠軍的朴宰正，屬於韓國新生代的實力型歌手，過去也曾跟SUPER JUNIOR的圭賢合唱。本次登船，朴宰正即帶來「視力」、「兩個男人」、「護照」等多首代表性歌曲，同時與現場民眾互動，分享自己在韓國的旅遊經驗，並且贈送未對外發行的CD作為歌迷贈禮。現場甚至有韓國粉絲為了追星，而特別從韓國飛來基隆登船，只為了現場能聽朴宰正的歌聲。