油花超美「大分和牛」珠寶盒！米其林推薦「銀山亭」主廚客座樂軒 僅3天吃得到

2019-06-14 23:11 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



自台灣再次開放日本和牛進口後，已經使用伊藤牧場「松阪牛」、神戶牛、山形牛等銘柄牛的「樂軒」和牛專賣店，於6月27日起，邀請獲得《大分米其林指南》推薦「銀山亭」的主廚今井治來台客座，推出大分和牛珠寶盒（肉の玉手箱）套餐，一次可品嚐到多款招牌菜色。另外還限時2天推出「大分和牛便當」，每日限量50份。

位於日本九州東北部的大分縣，被稱為九州屋頂，孕育出豊後牛、玖珠米等知名的頂級食材。在2018年時，大分縣嚴選A4等級以上、職人飼養、以白米及啤酒渣飼育的豊後牛，賦予全新品牌名稱「大分和牛」。本次樂軒與美福國際合作，購入一整頭A5等級、油花分佈比率達12、油酸55的最高等級大分和牛，並邀大分燒肉名店「銀山亭」主廚今井治，於6月27日～6月29日來台獻藝。

2007年於大分縣開設的銀山庭，是第一間使用「油酸牛」的燒肉餐廳，並於2018年獲得《米其林指南大分特別版》的推介，乃是當地唯一被米其林推薦的燒肉餐廳。主廚今井治也已經鑽研肉品38年，擁有「追肉の人」的美譽。

此次推出的大分和牛珠寶盒，藉由不同手法調理，讓民眾可品嚐到大分和牛不同部位的滋味，安排有大分花菇牛肉、ロースとビーフ烤腿肉、大分和牛A5焼きすき、炭烤厚切紐約客牛排等菜色，還可品嚐到由玖珠米所呈現的「牛の琉球茶泡飯」，每人售價3,000元。