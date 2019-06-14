日本樂高樂園「忍者旋風」7月1日開幕！名古屋5個「親子旅遊」必去景點

2019-06-14 20:14 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



受惠於直飛航班陸續開航，位於東京與大阪之間的名古屋與中部地區，已經有越來越多的景點廣受海外旅客討論，並成為新子旅遊的熱門地點。其中「日本樂高樂園」，將於7月1日開放全新主題園區；另外日本最大的水上樂園「長島度假村」也預將於6月29日開放。其他包括名花之里、三井購物城長島爵士夢等景點，也值得旅客前往體驗。

「日本樂高樂園」將於7月1日開放全新主題園區－忍者旋風，成為樂園內的第8個主題園區。旅客在此能夠沉浸在忍者旋風的世界中，透過各種設施與活動，學習成為忍者該有技能，還有各種忍者風格的限定餐點，造型十分有趣。

園區之中的大型遊樂設施「FLYING－忍者旋風」，為本次的亮點項目，親子可以一同搭乘，為旅程增添歡笑時光，另外還可入住主題客房，電影裡的角色都會化身為樂高積木裝飾於四周，增添愉快的心情。

地址：名古屋市港區金城埠頭2丁目2番地1

電話：+81-50-5840-0505

【磁浮鐵道館】

適合與樂高樂園一同安排的磁浮鐵道館，展現出高度的交通科技，不論是否為鐵道迷，都值得前往參觀。展示空間內，從蒸氣列車到超電導磁懸浮列車，依真實大小一字排開，氣勢非常壯觀。部分列車還開放旅客進到內部參觀，能感受鐵道魅力。

除了能夠了解鐵道列車的歷史，還有受到小朋友歡迎的模擬駕駛新幹線的體驗，另外呢孩子們也能透過體驗學習室，清楚地明白列車行駛的物理法則，是一處集結教育與娛樂的重要景點。

地址：名古屋市港區金城埠頭3-2-2

電話：+81-52-389-6100

費用：1000日幣（大人）、500日幣（小學、中學、高中）、200日幣（幼兒、3歲以上為就學兒童）＊駕駛、車掌體驗費另計

【長島渡假村】

長島渡假村，擁有陸地及水上樂園、購物中心、花卉公園、溫泉…等設施，為日本最大的水上樂園，堪稱日本中部地區最有活力的景點。

其中，6月29日正式開放為期94天的長島水上樂園，總面積共75,000平方公尺，擁有11座水上溜滑梯，從刺激萬分的直線下降、到溫和平緩的彩色滑梯，都能滿足旅客對水上樂園的期待。當中還擁有2座首次登場的設施，包括可以在驚險的激流泳池中漂流，體驗冒險性十足的水上活動；或是在世界最大型的複合式戲水設施中，感受巨大水勢從頭頂澆下的清涼感。

地址：三重縣桑名市長島町浦安333番地

電話：+81-59-445-1111

【名花之里】

從2月開始到7月下旬，名花之里被各種繽紛的花朵包圍，到了夏季，最夢幻的繡球花爭相綻放，把8,000坪大的腹地，點綴的有如仙境般美好。

夜晚的名花之里又是另一種迷幻光景，黑暗中閃爍著奇蹟般的亮光，忽明忽滅在眼前展開，那正是由螢火蟲所帶來的奇景。透過欣賞螢火蟲，體驗在都市中無法感受的感動，同時也為旅客上了一堂寶貴的自然課。

地址：三重縣桑名市長島町駒江漆畑270

電話：+81-59-441-0787

費用：1000日幣（7月中旬-9月中旬 ※小學生以下免費）

休園日：7／8～7／12

【三井購物城長島爵士夢】

總店鋪約300間的三井購物城長島爵士夢，擁有各種國際精品、日系品牌、運動服飾，滿足旅客的購物慾望。親子同行的旅客，購物中心也提供完善的嬰兒車出借、哺乳室、兒童遊戲間、親子洗手間等服務，讓大人小孩都能輕鬆在這裡度過一整天。

購物中心也網羅了名古屋的必吃美食，包括矢場豬排（矢場とんかつ）、宮箕子麵（宮きしめん）、Eggs’n Thing的經典鬆餅、Gelato Pique Cafe Creperie可麗餅，讓旅客逛累之餘也能品嚐美食。

地址：三重県桑名市長島町浦安368