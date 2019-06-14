周興哲穿MONCLER塗鴉系列 超閃的銀色背心是演唱會幻想款

2019-06-14 19:34 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



MONCLER秋冬首發的8 MONCLER Palm Angels系列舉行上市發表會，邀請創作歌手周興哲演繹亮眼的塗鴉夾克，他日常穿搭以簡單為主，被問到能否駕馭桃紫色閃亮寬褲，周興哲顯示為難狀，但表示如果是演唱會，很想嘗試亮銀色ExenX Gilet背心。

因為喜愛滑雪運動，周興哲也常穿MONCLER的冬衣系列，「包括帽子、脖子部位都可以包覆得很暖和，有時候還會因為太熱，要打開外套吹吹冷風。」近日正忙於排練演唱會，相較以往多了舞步的訓練，需要同時將跳舞與歌唱的接點記在腦子，讓他每天回到家，都覺得頭暈。而8 MONCLER Palm Angels系列於6月初上市，由設計師Francesco Ragazzi主導，出生於米蘭、在紐約視覺藝術學院研修時尚傳播與攝影的Francesco Ragazzi，在2011年創立自有品牌Palm Angels，表現洛杉磯街頭的時尚與滑板運動。

本次8 MONCLER Palm Angels除了保有功能性，將略帶暗黑酷炫的設計融入羽絨服裝中，具都會輪廓也傳達龐克主義的反抗精神。輪廓剪裁以寬大、闊身為主，塗層用仿舊處理帶來自信誇耀的風采，金屬色澤的尼龍面料或是繽紛塗鴉與花紋的拼接、鉚釘金屬裝飾，打造出別致的破壞性藝術風格，T恤和羽絨背心是亮眼單品。Francesco Ragazzi表示，最初是以被摧毀的畫廊為構想，因此線條和型態的純粹已在腦海中，發展為「Mind Control（精神控制）」主題，創作為運動外套、條紋毛衣、連帽運動衫和長圍巾等各樣配飾，色彩繽紛的MONCLER標誌則成為服裝上顯眼的點綴。Genius系列持續作為MONCLER打破季度疆界的發表方式，8 MONCLER Palm Angels為其2019秋冬的首發作品，以龐克金屬的硬派美學作為視覺概念。