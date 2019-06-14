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台北終於也吃得到新加坡「海記醬油雞」！進駐忠孝SOGO再新推兩道限定菜單

2019-06-14 18:02聯合報 記者江佩君╱即時報導

來自新加坡的「海記醬油雞」（HAIKEE）在1959年創立，品牌至今已有60年歷史，更以獨創「醬油雞」為招牌。繼台灣首店於去年12月進駐台中公益路後，現在台北也吃得到，在台北SOGO忠孝館B1開設台灣百貨首店，也特別推出只有SOGO才吃得到的「雙雞雙燒套餐」與「新加坡肉骨茶」限定菜單，6月15日正式開幕。

「海記醬油雞」現再由第三代接手，品牌定位趨向年輕化且關注市場變化與趨勢，但不變的是「從未改變的醬油雞秘方」，以及用親民價提供高品質的食材與傳統的味道。

海記第三代、主廚王建強表示，海記的醬油雞獨有的味道，就是爺爺祖傳的配方，與港式的不同，用煮油雞的高湯，加上兩種老抽、糖、鹽、八角做成滷汁，將肉雞整隻滷入味，吃起來滿口醬油鹹香氣卻不膩。

海記每個主餐都搭配三種沾醬，包括來自新加坡的老抽醬油膏，適合搭配海南雞與加入白飯拌飯吃；自製辣椒＋薑醋，適合搭配醬油雞等滷製品；薑蔥醬則是全部的料理都可搭配食用。王建強指出，自己則會把三種沾醬全部加到飯中拌著吃。

海記也迎合台灣人口味做些微調整，像是辣度降低、雞煮得比較熟。王建強指出，在台中開店後客人的回饋反應「覺得吃不膩」，他也觀察到很多回頭客，甚至有人一周有五天都來吃。王建強表示，海記在台中的客單價約350～400元，最高一天可賣3、4百碗。

王建強在台開店前特別進行市場調查，發現台灣人很重視CP值、喜歡吃得飽，於是在台灣推出的主餐配菜相較新加坡更豐富，每道主餐配菜有小黃瓜、滷蛋、青江菜、滷豆腐、炸餛飩，以及新加坡特有的開胃小菜與一碗雞湯，吃得飽又兼顧營養；而在新加坡，主餐配菜僅有小黃瓜，其他都需要加點。以海記的「招牌醬油雞」來看，台灣售價170元，卻有六種配菜一碗雞骨現熬雞湯，CP值的確很高。

王建強建議，第一次吃海記的消費者，一定要試試「招牌醬油雞」，喜歡吃肉的人，則可試試SOGO限定的「雙雞雙燒」（醬油雞、海南雞、脆皮燒肉、叉燒）。另外，SOGO限定菜單也多了「新加坡肉骨茶」

來自新加坡的「海記醬油雞」有60年品牌歷史。記者江佩君／攝影
來自新加坡的「海記醬油雞」有60年品牌歷史。記者江佩君／攝影
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海記招牌醬油雞套餐，170元。圖／SOGO提供
海記招牌醬油雞套餐，170元。圖／SOGO提供
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「海記醬油雞」進駐台北SOGO忠孝館B1開設台灣百貨首店。圖／SOGO提供
「海記醬油雞」進駐台北SOGO忠孝館B1開設台灣百貨首店。圖／SOGO提供
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海記雙雞雙燒套餐，250元。圖／SOGO提供
海記雙雞雙燒套餐，250元。圖／SOGO提供
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新加坡肉骨茶，200元。圖／SOGO提供
新加坡肉骨茶，200元。圖／SOGO提供
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海記在台灣推出的配菜相當豐富。記者江佩君／攝影
海記在台灣推出的配菜相當豐富。記者江佩君／攝影
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海記進駐台北SOGO忠孝館B1開設台灣百貨首店。記者江佩君／攝影
海記進駐台北SOGO忠孝館B1開設台灣百貨首店。記者江佩君／攝影
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新加坡SOGO
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