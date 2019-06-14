限量快衝！小7推G-SHOCK手表、LULU GUINNESS飛吻包集點預購

2019-06-14 17:49 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



7－ELEVEN精品集點活動又來了！6月19日起一口氣推出G－SHOCK絕對強悍系列腕表、英國時尚品牌LULU GUINNESS飛吻包、LAMY SAFARI狩獵者系列鋼筆等3檔精品集點活動，6月19日下午3點起開放限量預購，限量數都不多，想入手可得動作快。

7－ELEVEN首度推出的G－SHOCK絕對強悍系列腕表採用耐衝撞構造，有世界時間、碼表、鬧鐘、萬年曆功能，可防水200米，日本公司貨原廠保固1年，原價3,900元，集滿6點加2,499元限量預購一款、約64折，共有紅、藍、黑、白等4款，限量共800支。

再度攜手的英國時尚品牌LULU GUINNESS，有愛心Kissing Cameo經典圖案、紅唇拉鍊頭設計的漫天飛吻兩用托特包與兩款漫天飛吻腰包，漫天飛吻兩用托特包附可拆式肩背帶，肩背、手提可輕鬆變換，集滿6點加899元限量預購一款，限量5,000個；漫天飛吻腰包有俏皮款、時尚款兩種造型，其中時尚款背帶可拆卸，可當做化妝包、腰包與胸包，一包多用超方便，集滿6點加499元限量預購一款，限量共8,000個。