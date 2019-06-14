瞄準上班族的MIT機能保健襪！「Dr.Tai氣力襪」3倍繁瑣工序手工製成

2019-06-14 16:45 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



現代人健康意識抬頭，除了注重均衡飲食，規律運動也是不可或缺的保健方式之一，titan太肯運動科技與有．設計uDesign注意到市場需求，針對在意健康卻沒時間運動的上班族，研發兼具機能性與舒適度的日常系列襪款「Dr.Tai氣力襪」。

titan太肯運動科技創立於2008年，致力於專業運動襪的領域，以預防運動傷害、增強運動表現為訴求，透過與相關研究機構合作，開發具有科學實驗根據的精良襪款，超過10年的製成技術與市場經驗，擁有廣大支持群眾，更決心開創全新領域，接觸運動族群以外的消費者，首度嘗試跨界健康醫療產業，與具有30年臨床經驗的戴承杰醫師聯手，設計可舒緩現代人通病的創新襪款，秉持台灣本土的優良紡織技術及工藝品質，以職人精神打造MIT優質品牌，將台灣好物推廣到全世界。

「Dr.Tai氣力襪」的原理在於藉由足底穴位刺激來保健，將足底穴位分布結合按摩凝膠、精準地印製在襪底，每一項步驟都需要人工完成，做到最嚴謹的產品把關，生產研發過程繁瑣且困難，相較一般襪子需花費3倍的工時製成。