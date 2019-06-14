回味黑莓機鍵盤輸入的樂趣！BlackBerry KEY2 LE上市

2019-06-14 11:44 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



BlackBerry黑莓機回來了！不管是商務工作需求，還是想要回味用鍵盤輸入的樂趣，能輕鬆一手掌握的BlackBerry KEY2 LE保留了BlackBerry的經典設計與資安防護特色，重新回歸台灣市場。

KEY2 LE為BlackBerry KEY系列智慧手機之最新產品線，搭載的是Android系統，支援Google Assistant、Google Lens和Google Pay等實用功能，原本的實體鍵盤就以快速準確輸入見稱，新加入的全域快速鍵則提供通用捷徑，一鍵即可切換到常用應用程式、通訊錄和指定功能，且每個按鍵均可自訂捷徑，方便隨時查看常用聯絡人或快速啟動各種最愛應用程式。

而BlackBerry用戶最重視的資安防護功能，KEY2 LE除了將指紋辨識感應器直接與空白鍵結合，透過系統內建的Locker私人資訊夾，可安全保護重要應用程式、相片和文件，或也可使用Mozilla Firefox Focus私密瀏覽器瀏覽網頁，關閉後自動刪除所有瀏覽紀錄。BlackBerry KEY2 LE也預載BlackBerry獨有的DTEK安全監測功能，随時檢查手機安全狀態，主動找出潛在安全漏洞，隨時為作業系統提供保護。

BlackBerry KEY2 LE可使用雙SIM卡，方便管理個人及公務雙帳戶，使用者可在KEY2 LE上以不同帳戶分享訊息，也支援兩個Facebook、Instagram、LINE等社群帳戶同時登入。搭配BlackBerry Hub訊息中心功能，匯集電子郵件、訊息、LINE及其它即時通訊、社交媒體等不同來源，所有訊息一目瞭然。