從極限探險到拯救地球 勞力士攜手國家地理學會 呈獻勞力士雄才偉略大獎

2019-06-14 06:09 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



可曾想過：精品店櫥窗裡的勞力士腕表，和《國家地理》（National Geographic）雜誌扉頁裡面雄偉的高山峻嶺、可愛的動物，竟然關係緊密？事實上，自30年代便積極贊助不同領域的探險先鋒攀上高峰、潛進深海的勞力士腕表，自1954年以來便因共同的理念和探索精神，與雜誌同名的國家地理學會（National Geographic Society）展開長期的合作，至今已逾65年。雙方合作更於2017年開始因勞力士贊助國家地理探險家節（National Geographic Explorer Festival）而更加密切。今年更攜手合作「保護地球，恒動不息」（Perpetual Planet）計劃，其中之一便是兩年一度的勞力士雄才偉略大獎 （Rolex Awards for Enterprise），本屆入圍發表及頒獎典禮也都將於今年度的國家地理探險家節期間於美國首都華府共同舉辦。

勞力士最著名的蠔式腕表（Rolex Oyster Perpetual）誕生以來，就經常實地陪伴探險家在極為嚴苛的環境中展現精準與可靠性。1954年《國家地理》雜誌報導艾德蒙希拉里爵士（Sir Edmund Hillary）與丹增諾蓋（Tenzing Norgay）成為全世界第一組登上世界最高峰珠穆朗瑪峰的探險家故事，陪伴他們締造傳奇的正式手腕上的勞力士腕表。勞力士與國家地理學會在1960年時又因為一起參與雅克皮卡德（Jacques Piccard）和唐華許（Don Walsh） 駕駛狄里雅斯特號（Trieste）深潛馬里亞納海溝（Mariana Trench）的創舉，成為一起上山下海的夥伴。

1976年，適逢蠔式腕表誕生50週年之際，勞力士舉辦第一次的雄才偉略大獎，獎勵贊助竭力改善人類生活、保護世界自然或文化遺產的新計劃。這個少數並非表揚成就、而是創造成就的獎項，至今已成功協助140名來自世界各地的得獎者為世界做出更多的貢獻。例如協助Cristian Donoso乘坐皮划艇延西巴塔哥尼亞（Western Patagonia）公海探索並記錄該地區的環境；Joseph Cook格陵蘭冰層的研究計畫則探索了微生物對全球暖化的影響 。本屆10位入圍者都在美國華府當地時間6月12日向評審及參與國家地理探險家節的各界人士發表解說自己的計劃，新一屆的5位獲獎者名單將於 6月14日公佈。