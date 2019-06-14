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從極限探險到拯救地球 勞力士攜手國家地理學會 呈獻勞力士雄才偉略大獎

2019-06-14 06:09聯合報 記者孫曼╱即時報導

可曾想過：精品店櫥窗裡的勞力士腕表，和《國家地理》（National Geographic）雜誌扉頁裡面雄偉的高山峻嶺、可愛的動物，竟然關係緊密？事實上，自30年代便積極贊助不同領域的探險先鋒攀上高峰、潛進深海的勞力士腕表，自1954年以來便因共同的理念和探索精神，與雜誌同名的國家地理學會（National Geographic Society）展開長期的合作，至今已逾65年。雙方合作更於2017年開始因勞力士贊助國家地理探險家節（National Geographic Explorer Festival）而更加密切。今年更攜手合作「保護地球，恒動不息」（Perpetual Planet）計劃，其中之一便是兩年一度的勞力士雄才偉略大獎 （Rolex Awards for Enterprise），本屆入圍發表及頒獎典禮也都將於今年度的國家地理探險家節期間於美國首都華府共同舉辦。

勞力士最著名的蠔式腕表（Rolex Oyster Perpetual）誕生以來，就經常實地陪伴探險家在極為嚴苛的環境中展現精準與可靠性。1954年《國家地理》雜誌報導艾德蒙希拉里爵士（Sir Edmund Hillary）與丹增諾蓋（Tenzing Norgay）成為全世界第一組登上世界最高峰珠穆朗瑪峰的探險家故事，陪伴他們締造傳奇的正式手腕上的勞力士腕表。勞力士與國家地理學會在1960年時又因為一起參與雅克皮卡德（Jacques Piccard）和唐華許（Don Walsh） 駕駛狄里雅斯特號（Trieste）深潛馬里亞納海溝（Mariana Trench）的創舉，成為一起上山下海的夥伴。

1976年，適逢蠔式腕表誕生50週年之際，勞力士舉辦第一次的雄才偉略大獎，獎勵贊助竭力改善人類生活、保護世界自然或文化遺產的新計劃。這個少數並非表揚成就、而是創造成就的獎項，至今已成功協助140名來自世界各地的得獎者為世界做出更多的貢獻。例如協助Cristian Donoso乘坐皮划艇延西巴塔哥尼亞（Western Patagonia）公海探索並記錄該地區的環境；Joseph Cook格陵蘭冰層的研究計畫則探索了微生物對全球暖化的影響 。本屆10位入圍者都在美國華府當地時間6月12日向評審及參與國家地理探險家節的各界人士發表解說自己的計劃，新一屆的5位獲獎者名單將於 6月14日公佈。

今年10位入圍者入圍者來自9個國家，年齡介於25歲至49歲，他們從111個國家及地區的957名申請者中脫穎而出，其中近40%的申請者為女性。每位得主可獲頒發獎金用以推行他們的計劃以及一枚勞力士腕表。10位入圍者的計畫簡述如下：英國海洋生物學家Emma Camp計畫尋找能夠抵抗酸性和變暖水域的天然珊瑚、將之移植至珊瑚白化的大堡礁地區，並招募義工監測珊瑚的生存情況。巴西漁業生態學家João Campos‐Silva計畫復育世上體型最大的淡水魚巨骨舌魚，以促進其亞馬遜棲地的經濟。法國科學家Grégoire Courtine，希望運用植入式電子 「橋樑」重建大腦和脊髓之間的訊息傳導，助癱瘓患者再次行走。已經成功確立了近3,200萬英畝企鵝保護棲息地的阿根廷生物學家Pablo GarcÍa Borboroglu則籌劃推廣全球企鵝保育教育運動。烏干達Brian Gitta則希望能能提升所研發的輕便型瘧疾篩檢儀Matiscope的準確性， 讓患者能獲得即時的治療。印度保育科學家Krithi Karanth希望透過教育和求助熱線的推廣，減少野生動物與印度國家公園附近居民的摩擦。法國火山學家Yves Moussallam計劃透過測量並分析環太平洋火山帶的火山氣體及懸浮微粒更了解火山氣體對全球氣候的影響。巴基斯坦公共衛生專家及企業家Sara Saeed 透過鼓勵受過醫療訓練的女性透過網路，為百姓提供低成本的優質基層醫療服務。加州的加拿大籍企業家及分子生物學家汪郁雯，則計畫推廣全新的化學工序將一次性PE塑料回收重製。美國技術專家Topher White設計一款雨林聆聽app，除了協助科學家監測動物聲音，也能讓每個人都能透過認養聆聽雨林的方式即時報告非法採伐活動，以拯救世界各地雨林。

2019年度勞力士雄才偉略大獎入圍者之一、印度保育科學家Krithi Karan...
2019年度勞力士雄才偉略大獎入圍者之一、印度保育科學家Krithi Karanth希望透過教育和求助熱線的推廣，減少野生動物與印度國家公園附近居民的摩擦。圖／勞力士提供
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2019年度勞力士雄才偉略大獎入圍者之一 、火山學家Yves Moussalla...
2019年度勞力士雄才偉略大獎入圍者之一 、火山學家Yves Moussallam計劃透過測量並分析環太平洋火山帶的火山氣體及懸浮微粒更了解火山氣體對全球氣候的影響。圖／勞力士提供
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2019年度勞力士雄才偉略大獎入圍者之一、法國科學家Grégoire Cour...
2019年度勞力士雄才偉略大獎入圍者之一、法國科學家Grégoire Courtine，希望運用植入式電子 「橋樑」重建大腦和脊髓之間的訊息傳導，助癱瘓患者再次行走。圖／勞力士提供
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2019年度勞力士雄才偉略大獎入圍者之一Emma Camp日前於國家地理探險家節...
2019年度勞力士雄才偉略大獎入圍者之一Emma Camp日前於國家地理探險家節發表自己的計畫，尋找能夠抵抗酸性和變暖水域的天然珊瑚、將之移植至珊瑚白化的大堡礁地區，並招募義工監測珊瑚的生存情況。圖／勞力士提供
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2019年度勞力士雄才偉略大獎入圍者之一、阿根廷生物學家Pablo Garcí...
2019年度勞力士雄才偉略大獎入圍者之一、阿根廷生物學家Pablo García Borboroglu，已經成功確立了近3,200萬英畝企鵝保護棲息地，籌劃推廣全球企鵝保育教育運動。圖／勞力士提供
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2019年度勞力士雄才偉略大獎入圍者之一Topher White設計雨林聆聽ap...
2019年度勞力士雄才偉略大獎入圍者之一Topher White設計雨林聆聽app，除了協助科學家監測動物聲音，也能讓每個人都能透過認養聆聽雨林的方式即時報告非法採伐活動，以拯救世界各地雨林。圖／勞力士提供
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2019年度勞力士雄才偉略大獎入圍者之一、巴西漁業生態學家João Campo...
2019年度勞力士雄才偉略大獎入圍者之一、巴西漁業生態學家João Campos‐Silva計畫復育世上體型最大的淡水魚巨骨舌魚，以促進其亞馬遜棲地的經濟。圖／勞力士提供
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2019年度勞力士雄才偉略大獎入圍者之一Brian Gitta希望能能提升所研發...
2019年度勞力士雄才偉略大獎入圍者之一Brian Gitta希望能能提升所研發的輕便型瘧疾篩檢儀Matiscope的準確性， 讓患者能獲得即時的治療。圖／勞力士提供
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2019年度勞力士雄才偉略大獎入圍者之一、巴基斯坦公共衛生專家及企業家Sara ...
2019年度勞力士雄才偉略大獎入圍者之一、巴基斯坦公共衛生專家及企業家Sara Saeed 透過鼓勵受過醫療訓練的女性透過網路，為百姓提供低成本的優質基層醫療服務。圖／勞力士提供
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