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清瘦金鋼狼休傑克曼現身休士頓 為萬寶龍遨遊宇宙

2019-06-14 06:04聯合報 記者孫曼╱即時報導

今年適逢人類登月五50周年紀念，德國精品品牌萬寶龍（MONTBLANC）特別與NASA退役美國華裔太空人焦立中（Leroy Chiao）與韓國插畫師Jaehoon Choi合作，推出StarWalker星際行者系列書寫工具，呈現宇航員從外太空凝望地球時，那令人驚嘆的瞬間。萬寶龍全球品牌大使休傑克曼（Hugh Jackman）、好萊塢女星黛安克魯格（Diane Kruger）、當紅韓美混血男星查爾斯梅爾頓（Charles Melton）日前都共同出席了於美國休士頓孤星航空博物館（Lone Star Flight Museum）舉辦的全新「StarWalker星際行者」系列書寫工具的發表活動。

全新上市的星際行者系列共有9款書寫工具：鋼筆、原子筆與細字筆分別推出全黑高級樹脂款、Doué款、全金屬款，定價11,300元起。恰如其名，星際行者的設計則以太空探險為主軸，書寫工具的高級黑色樹脂令人聯想到黑暗的浩瀚宇宙，萬寶龍標誌下方的半透明圓頂設計呈現從月球眺望地球從月平線升起的畫面，拋光包鉑筆蓋與筆身象徵太空人，而有稜有角的筆夾與圓頂設計形狀彷彿太空火箭，書寫工具前端筆蓋與筆尾旋轉機制就像是太空人出發前將頭盔固定在太空衣的方式。而這從太空凝望地球的景象，亦出現在同系列的筆記本與筆袋上。

萬寶龍StarWalker星際行者系列珍貴樹脂款原子筆，11,300元。圖／萬寶...
萬寶龍StarWalker星際行者系列珍貴樹脂款原子筆，11,300元。圖／萬寶龍提供
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當紅韓美混血男星查爾斯梅爾頓出席全新StarWalker星際行者系列書寫工具的休...
當紅韓美混血男星查爾斯梅爾頓出席全新StarWalker星際行者系列書寫工具的休士頓全球發表會。圖／萬寶龍提供
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萬寶龍StarWalker星際行者系列全金屬款細字筆，21,500元。圖／萬寶龍...
萬寶龍StarWalker星際行者系列全金屬款細字筆，21,500元。圖／萬寶龍提供
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萬寶龍StarWalker星際行者系列全金屬款鋼筆，26,600元。圖／萬寶龍提...
萬寶龍StarWalker星際行者系列全金屬款鋼筆，26,600元。圖／萬寶龍提供
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萬寶龍StarWalker星際行者系列Doué款細字筆，16,400元。圖／萬寶...
萬寶龍StarWalker星際行者系列Doué款細字筆，16,400元。圖／萬寶龍提供
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萬寶龍StarWalker星際行者系列全金屬款原子筆，18,600元。圖／萬寶龍...
萬寶龍StarWalker星際行者系列全金屬款原子筆，18,600元。圖／萬寶龍提供
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萬寶龍StarWalker星際行者系列珍貴樹脂款鋼筆，15,700元。圖／萬寶龍...
萬寶龍StarWalker星際行者系列珍貴樹脂款鋼筆，15,700元。圖／萬寶龍提供
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萬寶龍全球品牌大使休傑克曼出席全新StarWalker星際行者系列書寫工具的休士...
萬寶龍全球品牌大使休傑克曼出席全新StarWalker星際行者系列書寫工具的休士頓全球發表會。圖／萬寶龍提供
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萬寶龍StarWalker星際行者系列珍貴樹脂款細字筆，13,100元。圖／萬寶...
萬寶龍StarWalker星際行者系列珍貴樹脂款細字筆，13,100元。圖／萬寶龍提供
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美國NASA前太空人焦立中（Leroy Chiao）與萬寶龍合作StarWalk...
美國NASA前太空人焦立中（Leroy Chiao）與萬寶龍合作StarWalker星際行者系列。圖／萬寶龍提供
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好萊塢女星黛安克魯格出席全新StarWalker星際行者系列書寫工具的休士頓全球...
好萊塢女星黛安克魯格出席全新StarWalker星際行者系列書寫工具的休士頓全球發表會。圖／萬寶龍提供
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萬寶龍StarWalker星際行者系列#146筆記本，2,600元。圖／萬寶龍提...
萬寶龍StarWalker星際行者系列#146筆記本，2,600元。圖／萬寶龍提供
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萬寶龍StarWalker星際行者系列Doué款鋼筆，20,400元。圖／萬寶龍...
萬寶龍StarWalker星際行者系列Doué款鋼筆，20,400元。圖／萬寶龍提供
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萬寶龍與韓國插畫師Jaehoon Choi合作StarWalker星際行者系列主...
萬寶龍與韓國插畫師Jaehoon Choi合作StarWalker星際行者系列主視覺。
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萬寶龍與韓國插畫師Jaehoon Choi合作StarWalker星際行者系列主...
萬寶龍與韓國插畫師Jaehoon Choi合作StarWalker星際行者系列主視覺的手繪稿之一。圖／萬寶龍提供
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萬寶龍全球品牌大使休傑克曼出席全新StarWalker星際行者系列書寫工具的休士...
萬寶龍全球品牌大使休傑克曼出席全新StarWalker星際行者系列書寫工具的休士頓全球發表會。圖／萬寶龍提供
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好萊塢女星黛安克魯格出席全新StarWalker星際行者系列書寫工具的休士頓全球...
好萊塢女星黛安克魯格出席全新StarWalker星際行者系列書寫工具的休士頓全球發表會。圖／萬寶龍提供
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萬寶龍StarWalker星際行者系列Doué款原子筆，14,200元。圖／萬寶...
萬寶龍StarWalker星際行者系列Doué款原子筆，14,200元。圖／萬寶龍提供
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美國NASA前太空人焦立中（Leroy Chiao）與萬寶龍合作StarWalk...
美國NASA前太空人焦立中（Leroy Chiao）與萬寶龍合作StarWalker星際行者系列。圖／萬寶龍提供
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太空人書寫

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