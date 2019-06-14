清瘦金鋼狼休傑克曼現身休士頓 為萬寶龍遨遊宇宙

2019-06-14 06:04 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



今年適逢人類登月五50周年紀念，德國精品品牌萬寶龍（MONTBLANC）特別與NASA退役美國華裔太空人焦立中（Leroy Chiao）與韓國插畫師Jaehoon Choi合作，推出StarWalker星際行者系列書寫工具，呈現宇航員從外太空凝望地球時，那令人驚嘆的瞬間。萬寶龍全球品牌大使休傑克曼（Hugh Jackman）、好萊塢女星黛安克魯格（Diane Kruger）、當紅韓美混血男星查爾斯梅爾頓（Charles Melton）日前都共同出席了於美國休士頓孤星航空博物館（Lone Star Flight Museum）舉辦的全新「StarWalker星際行者」系列書寫工具的發表活動。