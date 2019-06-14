吳興國、朱柏澄 師徒演繹夏姿新派東方風．藝術傳承之美

2019-06-14 00:55 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



吳興國是不需要文字註解的大腕級人物，或說他整個人就是一部精采的章回小說、或是一幕大戲，隨時幾個起手式，加上灼灼目光，就把人帶進了戲裡，跟著峰迴路轉起來。

他身上有硬底子的京戲功夫，也兼備寬懷的胸襟隨時下載更新，得意門生朱柏澄這麼說他的師父，「我從他身上學到必須要站在自己的基礎上，不斷向外學習；練功要做好，別的東西迎面來了也不排斥，先學習，破除框架。」現正在羅馬尼亞錫比烏藝術節演出《浮士德》、7月份將在法國亞維儂藝術節上演《英雄武松》，緊接著就是9月、11月、12月分別在台中南演出的《水滸108之終極英雄．蕩寇誌》，緊鑼密鼓的演出，對朱柏澄來說，除了跟著師父開眼界，更多的是「只有想不到、沒有做不到」的衝擊與激勵。

早前吳興國受南韓國家劇院之邀，執導一齣結合京劇和韓國傳統板索里的《霸王別姬》，「板（pan）」為群眾匯聚之處、「索里（sori）」為歌曲，起源於17世紀如同說書人的說唱藝術，吳興國說，「板索里有極為生動、深刻，真的是肺腑裡嘶喊而出的情感，但是它少了舞台的形、也沒有走位，正好可以結合京戲演出。」從緣起、選角、培訓過程到排演，吳興國娓娓道來如此引人入勝，令人起雞皮疙瘩的不是他完成這項偉業的成就感，而是領人置身其中的震顫，導、演兩個身分在他身上亦是完美跨界。而下半年將演出的《蕩寇誌》是水滸第三部曲，由吳興國編、導、演，周華健音樂、張大春劇本，定位為青春搖滾京劇，編舞的林秀偉提及吳興國和弟子朱柏澄之間的傳承，笑說，「他們很喜歡和老師對戲，老師的年紀是父親的分量，但在舞台上孩子們可以叫他大哥。」兄弟之間「打」成一片的舞台，是最直接的傳承，而當代傳奇劇場持續培育新血，延續京劇的一切可能性。

█時裝藝術 傳承新貌

關於時尚，吳興國一派颯爽，「穿上不對的衣服，我連話都不會講了。」這正是用服裝來表現個人的當代思維，他演繹夏姿．陳SHIATZY CHEN在2019春夏的男裝系列，展現英氣挺拔的簡淨。以中式立領、俐落剪裁勾勒「凝麗」主題的淡雅，象徵東方文化的麻將、奇幻色彩的兔子圖騰，則依隨刺繡細節融入服裝之中，打造春夏季男裝具有人文氣息的風格。