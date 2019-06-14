江詩丹頓邀3城藝術家創作 台灣顏伯駿讓台北十字路口「發出聲」

2019-06-14 00:41 聯合報 記者 聯合報 記者 顏甫珉 ╱即時報導



從1755年創立，至今已264年的瑞士頂級製表品牌VACHERON CONSTANTIN（江詩丹頓），6月13日選在香港中環畢打大廈，舉辦「One of Not Many」（卓爾不群）主題展覽活動，邀請香港、台灣與首爾3城藝術家，針對Overseas、Fiftysix與Patrimony時計系列，打造藝術展覽，2019年在SIHH首度亮相的Traditionnelle Twin Beat萬年曆腕表，也同步亮相。

不同城市的藝術家，把江詩丹頓旗下最具代表的3大系列，與城市文化、風格相結合，賦予腕表呈現出新風貌，也從中窺視，探索各城市的不同角度。

香港／麥憬淮／Overseas系列

身兼建築師與攝影家的麥憬淮，正好代表了江詩丹頓中，最具探索冒險的Overseas系列，他以香港的270度環景照片，點出香港的新舊文化的交流，再以他眼中，一般人不會特別注意的香港城市細節，作為創作主題。

霓虹燈招牌、叮叮車、的士等，超大的輸出與短片式圖像，另一角度一探Overseas系列，還有10月才會販售的Overseas陀飛輪腕表也公開亮相，近距離的賞表，也感受時間流逝中，城市細節的運作，讓文化一直前進。

台北／顏伯駿／Fiftysix系列

連續做了好幾屆金曲獎視覺設計的顏伯駿，首度與產品的合作，就獻給江詩丹頓，暫時放下金曲30的相關工作，他為呈現出Fiftysix系列中的現代與優雅，記錄下自己一天之內，所經過的台北十字路口，將影像與車流速度，加上節拍的聲音，以車流、聲音，詮釋中時間不斷流逝。

顏伯駿提到這回與江詩丹頓合作，驚訝於品牌至今超過264年，具有歷史悠久，卻仍不斷創新的精神，還有開創性的發明，讓他認為江詩丹頓就是鐘表界中的「不朽代表」。

首爾／Teo Yang（梁兌旿）／Patrimony系列

要怎麼呈現出江詩丹度Patrimony系列最具簡約、經典的表款呢？對韓國藝術家梁兌旿來說，他從歷史的角度發想，將韓國最具代表的石塔，結合月相，把Patrimony系列手表，陳列在3D列印的石塔模型之中，彷若珍寶，更凸顯出，經典與經典的相互對照，月相圓缺的時間重複輪迴，象徵經典不會被取代，更需被視為珍寶。

2019 SIHH發表Twin Beat萬年曆腕表 首度亮相東北亞洲區

始終堅持經典，卻用創新超越自己的江詩丹頓，2019年1月在SIHH上，推出了一只Traditionnelle Twin Beat萬年曆腕表，被視為是本屆SIHH中，最具看頭的表款之一。