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江詩丹頓邀3城藝術家創作　台灣顏伯駿讓台北十字路口「發出聲」

2019-06-14 00:41聯合報 記者顏甫珉╱即時報導

從1755年創立，至今已264年的瑞士頂級製表品牌VACHERON CONSTANTIN（江詩丹頓），6月13日選在香港中環畢打大廈，舉辦「One of Not Many」（卓爾不群）主題展覽活動，邀請香港、台灣與首爾3城藝術家，針對Overseas、Fiftysix與Patrimony時計系列，打造藝術展覽，2019年在SIHH首度亮相的Traditionnelle Twin Beat萬年曆腕表，也同步亮相。

不同城市的藝術家，把江詩丹頓旗下最具代表的3大系列，與城市文化、風格相結合，賦予腕表呈現出新風貌，也從中窺視，探索各城市的不同角度。

香港／麥憬淮／Overseas系列

身兼建築師與攝影家的麥憬淮，正好代表了江詩丹頓中，最具探索冒險的Overseas系列，他以香港的270度環景照片，點出香港的新舊文化的交流，再以他眼中，一般人不會特別注意的香港城市細節，作為創作主題。

霓虹燈招牌、叮叮車、的士等，超大的輸出與短片式圖像，另一角度一探Overseas系列，還有10月才會販售的Overseas陀飛輪腕表也公開亮相，近距離的賞表，也感受時間流逝中，城市細節的運作，讓文化一直前進。

台北／顏伯駿／Fiftysix系列

連續做了好幾屆金曲獎視覺設計的顏伯駿，首度與產品的合作，就獻給江詩丹頓，暫時放下金曲30的相關工作，他為呈現出Fiftysix系列中的現代與優雅，記錄下自己一天之內，所經過的台北十字路口，將影像與車流速度，加上節拍的聲音，以車流、聲音，詮釋中時間不斷流逝。

顏伯駿提到這回與江詩丹頓合作，驚訝於品牌至今超過264年，具有歷史悠久，卻仍不斷創新的精神，還有開創性的發明，讓他認為江詩丹頓就是鐘表界中的「不朽代表」。

首爾／Teo Yang（梁兌旿）／Patrimony系列

要怎麼呈現出江詩丹度Patrimony系列最具簡約、經典的表款呢？對韓國藝術家梁兌旿來說，他從歷史的角度發想，將韓國最具代表的石塔，結合月相，把Patrimony系列手表，陳列在3D列印的石塔模型之中，彷若珍寶，更凸顯出，經典與經典的相互對照，月相圓缺的時間重複輪迴，象徵經典不會被取代，更需被視為珍寶。

2019 SIHH發表Twin Beat萬年曆腕表　首度亮相東北亞洲區

始終堅持經典，卻用創新超越自己的江詩丹頓，2019年1月在SIHH上，推出了一只Traditionnelle Twin Beat萬年曆腕表，被視為是本屆SIHH中，最具看頭的表款之一。

Twin Beat萬年曆腕表的特殊之處，在於它是一枚真正接近「永久使用」的萬年曆表款，可以自由切換模式的雙重震頻，配戴時，有5赫茲的高頻，不配戴時可改為1.2赫茲的待機模式，利用降低轉速，保證至少具備65天的動力儲存，走時與萬年曆均不因配戴而不準，活動當晚，吸引不少頂級買家搶先賞表。

香港建築兼攝影師麥憬淮，把香港街景與Overseas系列腕表相互結合，讓賞表更多...
香港建築兼攝影師麥憬淮，把香港街景與Overseas系列腕表相互結合，讓賞表更多了情境。記者顏甫珉／攝影
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韓國藝術家梁兌旿，把Patrimony系列腕表，放置於石塔中，代表珍寶。記者顏甫...
韓國藝術家梁兌旿，把Patrimony系列腕表，放置於石塔中，代表珍寶。記者顏甫珉／攝影
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韓國藝術家Teo Yang（梁兌旿）與其創作作品。記者顏甫珉／攝影
韓國藝術家Teo Yang（梁兌旿）與其創作作品。記者顏甫珉／攝影
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江詩丹頓Overseas系列腕表。記者顏甫珉／攝影
江詩丹頓Overseas系列腕表。記者顏甫珉／攝影
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香港藝術家麥憬淮，以一張香港全景照，揭開「One of Not Many」（卓爾...
香港藝術家麥憬淮，以一張香港全景照，揭開「One of Not Many」（卓爾不群）主題展覽活動的序幕。記者顏甫珉／攝影
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江詩丹頓在今年1月，於SIHH發表的Twin Beat萬年曆腕表，首度現身香港。...
江詩丹頓在今年1月，於SIHH發表的Twin Beat萬年曆腕表，首度現身香港。記者顏甫珉／攝影
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台北的街頭，在顏伯駿眼中，有了全新的呈現方式。記者顏甫珉／攝影
台北的街頭，在顏伯駿眼中，有了全新的呈現方式。記者顏甫珉／攝影
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台灣藝術家代表顏伯駿，配戴江詩丹頓Fiftysix系列腕表。記者顏甫珉／攝影
台灣藝術家代表顏伯駿，配戴江詩丹頓Fiftysix系列腕表。記者顏甫珉／攝影
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香港建築兼攝影師麥憬淮，配戴江詩丹頓Overseas系列腕表。記者顏甫珉／攝影
香港建築兼攝影師麥憬淮，配戴江詩丹頓Overseas系列腕表。記者顏甫珉／攝影
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顏伯駿把台北街頭的車流，搭配節奏聲，傳遞時間流逝的樣貌。記者顏甫珉／攝影
顏伯駿把台北街頭的車流，搭配節奏聲，傳遞時間流逝的樣貌。記者顏甫珉／攝影
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香港藝術家首爾

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