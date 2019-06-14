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「新科渣男」劉以豪義大利看GIVENCHY秀 和渡邊直美合影回歸暖男模樣

2019-06-14 00:41聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

GIVENCHY日前於佛羅倫斯發表2020春夏男裝系列，創意總監Clare Waight Keller以巴黎的優雅、佛羅倫斯的山野作為服裝靈感，劉以豪和安藤政信、渡邊直美都是看秀嘉賓，近期和郭雪芙主演《我們不能是朋友》的劉以豪在劇中由暖男形象轉變為肉食渣男，別具新鮮感，賦歸現實生活中和可愛的渡邊直美合照時，又變回陽光暖男。

2020春夏GIVENCHY男裝有正裝的古典與休閒的風雅，在新舊世界之間交錯飄逸性感，於義大利佛羅倫斯男裝展（Pitti Immagine Uomo）期間發表，選址文藝復興時期的宅邸Villa Palmieri迷宮花園舉辦。細節融合古典主義美學、新藝術風格的華美花卉，剪裁輪廓寬大，以明暗對照的色彩表現，令人想起波特萊爾（Charles Baudelaire）的詩句，大衣像褪色濕壁畫的色調，薔薇粉紅、奶白、粉藍、鮮紅色，呈現了憂鬱詩意的色澤，搭襯午夜藍、酒紅和深灰等紳士色彩，打造男裝的暗黑精緻。

印花網眼布、新穎針織布料的緊身單車上衣，是運動風潮的延續，外搭西裝外套或特殊剪裁外套，帶有哥德色彩的波特萊爾詩集《惡之華（Fleurs du Mal）》字樣則分裂成抽象印花。此外，本季也引用了創始人Hubert de Givenchy對華麗掛氈的熱愛，以義大利緹花布料製作大衣和西褲上的新穎藤蔓圖案，配襯隨風飄動的絲綢圍巾，展現性感男人味。值得一提的是，GIVENCHY x Onitsuka Tiger聯名黑色、白色真皮刺繡運動鞋也同步發表，成為秀上一大看點。

劉以豪與GIVENCHY創意總監Clare Waight Keller在秀後派對...
劉以豪與GIVENCHY創意總監Clare Waight Keller在秀後派對合照。圖／GIVENCHY提供
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GIVENCHY x Onitsuka Tiger聯名黑色、白色真皮刺繡運動鞋，...
GIVENCHY x Onitsuka Tiger聯名黑色、白色真皮刺繡運動鞋，預計售價4,590港幣、約合台幣18,700元。圖／GIVENCHY提供
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劉以豪在GIVENCHY 2020春夏男裝發表現場和渡邊直美合影。圖／GIVEN...
劉以豪在GIVENCHY 2020春夏男裝發表現場和渡邊直美合影。圖／GIVENCHY提供
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以皮革及鍊飾緹花布製成的手挽旅行袋為GIVENCHY 2020春夏男裝重點單品之...
以皮革及鍊飾緹花布製成的手挽旅行袋為GIVENCHY 2020春夏男裝重點單品之一。圖／GIVENCHY提供
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引用品牌創始人對華麗掛氈的熱愛，以義大利緹花布料製作新穎藤蔓圖案。圖／GIVEN...
引用品牌創始人對華麗掛氈的熱愛，以義大利緹花布料製作新穎藤蔓圖案。圖／GIVENCHY提供
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劉以豪與安藤政信合照。圖／GIVENCHY提供
劉以豪與安藤政信合照。圖／GIVENCHY提供
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科技網眼布料大衣延續了運動風。圖／GIVENCHY提供
科技網眼布料大衣延續了運動風。圖／GIVENCHY提供
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劉以豪在GIVENCHY 2020春夏男裝發表現場與渡邊直美合影。圖／GIVEN...
劉以豪在GIVENCHY 2020春夏男裝發表現場與渡邊直美合影。圖／GIVENCHY提供
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