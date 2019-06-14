「新科渣男」劉以豪義大利看GIVENCHY秀 和渡邊直美合影回歸暖男模樣

2019-06-14 00:41 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



GIVENCHY日前於佛羅倫斯發表2020春夏男裝系列，創意總監Clare Waight Keller以巴黎的優雅、佛羅倫斯的山野作為服裝靈感，劉以豪和安藤政信、渡邊直美都是看秀嘉賓，近期和郭雪芙主演《我們不能是朋友》的劉以豪在劇中由暖男形象轉變為肉食渣男，別具新鮮感，賦歸現實生活中和可愛的渡邊直美合照時，又變回陽光暖男。

2020春夏GIVENCHY男裝有正裝的古典與休閒的風雅，在新舊世界之間交錯飄逸性感，於義大利佛羅倫斯男裝展（Pitti Immagine Uomo）期間發表，選址文藝復興時期的宅邸Villa Palmieri迷宮花園舉辦。細節融合古典主義美學、新藝術風格的華美花卉，剪裁輪廓寬大，以明暗對照的色彩表現，令人想起波特萊爾（Charles Baudelaire）的詩句，大衣像褪色濕壁畫的色調，薔薇粉紅、奶白、粉藍、鮮紅色，呈現了憂鬱詩意的色澤，搭襯午夜藍、酒紅和深灰等紳士色彩，打造男裝的暗黑精緻。