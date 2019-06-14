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LV首推男性飾品 讓你潮到底

2019-06-14 01:18聯合報 記者曾智緯／台北報導

路易威登男裝創意總監Virgil Abloh對潮流文化著墨深，在他的規劃下，品牌...
路易威登男裝創意總監Virgil Abloh對潮流文化著墨深，在他的規劃下，品牌首次針對男性推出專屬時尚飾品，就是要讓人從頭到腳都很「潮」。 圖／LV提供
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路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）現任男裝創意總監Virgil Abloh，對潮流文化著墨深且深具影響力，在他的規畫下，LV首次針對男性推出專屬時尚飾品，就是要讓人從頭到腳都很「潮」。

創意總監Virgil Abloh從自己為LV操刀的春夏系列服飾的靈感延伸，利用象徵嘻哈流行界的古巴鍊條為基礎，另添加了品牌特色，以不同的詮釋角度將鍊條元素轉化為項鍊墜飾、手鍊及戒指。

路易威登男裝系列手鍊，具藍色調瓷釉，約64,000元。 圖／Louis Vuit...
路易威登男裝系列手鍊，具藍色調瓷釉，約64,000元。 圖／Louis Vuitton提供
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Virgil Abloh同時讓鍊條鍍上不同的色彩，向多元文化融合的概念致敬，因此，有著橘色與藍色調的瓷釉、黃銅搭配仿舊的黃金色澤、鈀金屬帶有蝕刻的Monogram圖騰、以及鑲嵌不同色調的水晶等元素。並融入LV對於拋光、製作技術與材質的要求精神，加上自春夏推出的白瓷飾品獲得啟發，配有滑鎖扣片和品牌裝飾，以及註冊商標符號「R」刻字。

路易威登男裝系列白瓷戒指，價格未定。 圖／LV提供
路易威登男裝系列白瓷戒指，價格未定。 圖／LV提供
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不僅如此，為了讓這系列飾品能在不同場合運用，備有適合走紅毯般的品項及日常百搭的全鈀金屬版本，巧妙零星點綴的Monogram圖騰則是一大亮點。另外，還有兩款白瓷飾品，分別是項鍊墜飾與利用鈀金屬加黃銅製成的招牌Monogram浮雕圖騰的陶瓷圖章戒指。

路易威登男裝系列墜飾，約77,000元。 圖／Louis Vuitton提供
路易威登男裝系列墜飾，約77,000元。 圖／Louis Vuitton提供
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所有項鍊和手鍊、手環均採用創新鎖扣設計，消費者能透過圓柱型滑鎖，確保飾品穩固不滑脫。

路易威登男裝系列頸鍊，具橘色與藍色調的瓷釉、黃銅搭配仿舊的黃金色澤，約12萬3,...
路易威登男裝系列頸鍊，具橘色與藍色調的瓷釉、黃銅搭配仿舊的黃金色澤，約12萬3,000元。 圖／LV提供
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路易威登男裝系列頸鍊，具藍色調的瓷釉、水晶裝飾，約12萬4,000元。 圖／LV...
路易威登男裝系列頸鍊，具藍色調的瓷釉、水晶裝飾，約12萬4,000元。 圖／LV提供
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路易威登男裝系列頸鍊，約39,300元。 圖／Louis Vuitton提供
路易威登男裝系列頸鍊，約39,300元。 圖／Louis Vuitton提供
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路易威登男裝系列手鍊，具橘色調瓷釉，約64,000元。 圖／Louis Vuit...
路易威登男裝系列手鍊，具橘色調瓷釉，約64,000元。 圖／Louis Vuitton提供
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路易威登男裝系列手鍊，具藍色調瓷釉，約64,000元。 圖／Louis Vuit...
路易威登男裝系列手鍊，具藍色調瓷釉，約64,000元。 圖／Louis Vuitton提供
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路易威登男裝系列手鍊，約24,400元。 圖／Louis Vuitton提供
路易威登男裝系列手鍊，約24,400元。 圖／Louis Vuitton提供
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LV

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