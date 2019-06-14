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消失百年閣樓現身 卡拉瓦喬挑戰達文西世界最貴名畫

2019-06-14 00:17聯合報 記者陳宛茜╱即時報導

達文西描繪耶穌的名作「救世主」，消失百年後重出江湖，兩年前拍出4.5億美元(140億台幣)高價，成為世界最貴畫作。如今又有一幅文藝復興大師聖經名畫消失百年後重新出土，27日將在法國拍賣，挑戰達文西「救世主」的第一名畫身價。

文藝復興大師卡拉瓦喬（Caravaggio）名畫「裘蒂斯與赫羅弗尼斯」（Judith and Holofernes），消失近百年，五年前在民宅閣樓被意外發現，震驚藝壇。27日將在法國第四大城市圖盧茲公開拍賣，不設底價，估價1.5億歐元，超越當年達文西「救世主」1.2億美元的估價，有機會後來居上成為世界第一名畫。

該畫發現過程充滿驚喜。2014年某天，一名法國民眾清理家中閣樓時，意外發現一幅油畫，交給拍賣行Marc Labarbe。Marc Labarbe團隊初步迅速檢定後，認定其為17世紀義大利大師作品，拍賣行隨後將畫作交給古典大師繪畫鑑定專家，確定為卡拉瓦喬真跡。期間，法國文化部將其列為國家級文物，30個月內禁止此畫離境出國。禁令於 2018 年 12 月結束，半年後便公開拍賣。

此畫的賣家於圖盧茲市生活數十載，是一位曾於1808至1814年西班牙戰役參軍的軍官後人。40年前，家族的繼承人曾以高價賣出一幅西班牙黃金世紀的重要畫作。發現「裘蒂斯與赫羅弗尼斯」前，此一閣樓曾遭多番盜竊，幸而此畫在屋簷的掩藏下並未被發現，得以一直保存。

根據推斷，卡拉瓦喬約於1607年完成創作此傑作，畫中描繪舊約聖經中「裘蒂斯傳」一幕。居於伯圖裡亞城的年輕寡婦裘蒂斯，為結束亞述人的入侵圍城，施展美人計，最終將敵方首領赫羅弗希斯斬首。畫中場景發生在亞述將軍的帳篷中，裘蒂斯的女僕亞伯拉在場目睹行刺過程。卡拉瓦喬憑藉無可媲美的技法，將緊張的場景呈現於觀者眼前，畫面充滿張力。

●「裘蒂斯與赫羅弗尼斯」6月27日下午6時當日下午5時45分直播拍賣：http://thetoulousecaravaggio.com

文藝復興大師卡拉瓦喬（Caravaggio）名畫「裘蒂斯與赫羅弗尼斯」重現江湖。...
文藝復興大師卡拉瓦喬（Caravaggio）名畫「裘蒂斯與赫羅弗尼斯」重現江湖。圖/Turquin提供
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發現卡拉瓦喬名畫的閣樓。圖/Marc Labarbe提供
發現卡拉瓦喬名畫的閣樓。圖/Marc Labarbe提供
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法國尼斯達文西

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