夏季限定! 拉提莎推夢幻新品「紅寶石巧克力泡芙」、「冰淇淋泡芙」

2019-06-13 23:49 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



日本甜點品牌Laetitia拉提莎手工泡芙搭上「紅寶石巧克力（Ruby Chocolate）」熱潮，今年夏天，將珍貴的紅寶石巧克力引進台灣，並搭配特製的泡芙外殼，研發出粉嫩夢幻的「紅寶石巧克力泡芙」，即日起限定販售至9月4日為止。此外，炎炎夏日來臨，消費者最期待的霜淇淋泡芙也同步上市，三種口味的「北海道冰淇淋泡芙系列」全台開賣，還有高雄漢神店限定的「北海道濃純生乳霜淇淋泡芙」，泡芙控們趕快手刀嘗鮮。

除了暢銷熱賣的泡芙、凹蛋糕、布丁之外，Laetitia隨著季節推出不同口味的限定商品，研發美味新組合。此次，使用擁有天然莓果清新酸甜的紅寶石巧克力，製成「紅寶石巧克力泡芙」準備在台灣吹起浪漫唯美的粉色巧克力旋風。另外，拉提莎夏日限定的「北海道冰淇淋泡芙系列」，內餡比去年增量50%，使用濃郁的北海道十勝奶霜製成，再搭配香草卡士達醬、法國法芙娜可可粉、鹽味焦糖等食材，入口清涼消暑，三種口味(香草+巧克力+海鹽焦糖)優惠組合售價168元，限時販售至7月4日為止。