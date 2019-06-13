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高潮or果漾女孩選哪款？夏季彩盤就要超亮眼 一眼閃瞎路人

2019-06-13 21:57聯合報 記者劉小川╱即時報導

炎熱太陽照亮夏季，也照亮女孩的肌膚，提到夏季彩妝，一定就要夠耀眼迷人，讓人一眼就愛上，今年夏季，彩妝兩大色系正面對決，高潮還是果漾風格，女孩們，想選哪一款呢？

讓許多少女喜歡的迪奧彩妝，今年6月推出超限量新品「迪奧輕透光燦妍彩盤」，來自於迪奧熱賣的輕透光燦礦物蜜粉餅系列，銀色菱格紋的外包裝，成為焦點。

全新彩盤邀來超模Bella Hadid代言，限量的迪奧輕透光燦妍彩盤，主打「果漾光」，高調顏色有3D光燦礦物粒子襯托，擦上臉，馬上有金屬果漾光，野莓或蜜桃，都能選到自己愛的顏色。

而風靡全球的NARS高潮腮紅今年迎向20周年，全新形象廣告找來資深超模娜歐蜜坎貝兒（Naomi Campbell）代言，為了慶祝20周年，NARS讓讓所有女人都高潮。

最經典的高潮腮紅，推出限量加大版，以玫瑰金屬外殼，以及蜜桃粉色與閃亮的金粉完美結合，是今夏必收藏神器。

高潮系列也首度推出多功能彩盤「高潮粉霜亮采盤」，以乳霜質地般的好推好上色，眼彩、頰彩與唇彩，可以任意搭配，打造完美高潮妝容。

有彩盤，底妝打亮也不能少，「高潮亮采露」蘊含石榴萃取保濕成分，能在妝前使用或混合粉底使用，在悶熱的夏天，依然有著光彩透亮的好膚色，還可以局部打亮創造五官立體感。

最後來到唇妝，高潮系列嘴唇也要表現一下鮮嫩欲滴、水潤保濕。「高潮嫩唇油」輕盈又高貴的質地，會隨著唇溫變化，加強臉部的妝感重點，增添高潮魅惑感。

想要完美的高潮妝感，6／28不能錯過的彩妝神器NARS高潮系列。圖／NARS提供
想要完美的高潮妝感，6／28不能錯過的彩妝神器NARS高潮系列。圖／NARS提供
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高潮腮紅也推出了限量加大版，只有在限定櫃位販售唷。圖／NARS提供
高潮腮紅也推出了限量加大版，只有在限定櫃位販售唷。圖／NARS提供
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NARS高潮腮紅今年迎向20周年，形象廣告找來資深超模黑珍珠娜歐蜜坎貝兒代言。圖...
NARS高潮腮紅今年迎向20周年，形象廣告找來資深超模黑珍珠娜歐蜜坎貝兒代言。圖／NARS提供
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Bella Hadid是迪奧彩妝的代言人。圖／摘自IG
Bella Hadid是迪奧彩妝的代言人。圖／摘自IG
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迪奧輕透光燦妍彩盤#11、2,000元。圖／迪奧提供
迪奧輕透光燦妍彩盤#11、2,000元。圖／迪奧提供
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