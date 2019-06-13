做菜居然也能變更白？夏天想變白 先從改變生活的3種習慣開始

2019-06-13 21:09 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



許多女性都想追求「變白」，也經常討論的一個議題，所謂「一白遮三醜」也就變成嚮往的目標。對於女生來說「白皙」是非常重要的關鍵，而大家所熟知的美白產品，應該都用過一輪了，女人到底為什麼要追求白？又能再做些什麼讓肌膚可以更白皙？

其實真的想要變白，不能單單只靠美白產品，我們可以用一些更健康的方式，譬如調整生活習慣、飲食均衡、適當運動，這些都有利於改善膚色唷！以下就來談談，除了使用美白產品外，我們還可以做些什麼，讓皮膚變白？

一般來說，膚色不白原因只有兩種，一種是天生就是黑肉底，另一種是受到紫外線長期照射，所影響的黑色素沉澱。平時出門一定要做好防曬，也是網路上、醫師都講到不想講的一個話題，但還是有許多人不在乎，當然想要白，首先要杜絕是黑色素，然後才是從自身美白開始。

二、適當、充足的運動

運動讓男生、女生，對能夠身體更健康，不僅可以提高免疫力，還可以即時的排出人體毒素，甚至避免長斑、痘痘，皮膚看起來有氣色、紅潤、有光澤。當妳排出多餘的人體毒素，暗沉、偏黃的肌膚當然就會慢慢褪去，皮膚也會恢復彈性。

三、洗米水竟是美白神器

對於想變白有多做功課的女生來說，洗米水相信是一個不陌生的美白神器。大家在家做飯時，都會留下洗米水，但要注意，留下的洗米水，必須是洗第二遍的水。