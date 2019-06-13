LV突破萬元奢華新女香 迴盪金色沙漠的玫瑰沉木香

2019-06-13 20:12 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）再度於香氛精品的領域打造奢華新作，繼早前發表的「Ombre Nomade」男香之后，延續對中東香氛工藝傳統致敬，誕生「Les Sables Roses」女香，以玫瑰為基調的神祕性感香氣，帶著煙熏的誘人尾韻，打造一縷令人回望追尋的異國香氣情調。

調香大師Jacques Cavallier Belletrud在廣袤的沙漠中發揮香氛魔法，以沙丘與天空、日與夜、大地與雲霞的景致，融入瑰麗帶金的奢華玫瑰，運用沉香和玫瑰的獨特，調合出擺盪在熱情與冷艷之間的淡香水，僅以此兩種極富傳奇色彩的香氣，在簡單而純粹的配方中，提煉出清新花香和深邃木香之間的曲折蜿蜒，伴隨龍涎香的溫暖悠遠，作為沙漠旅程中令人駐足的跫音。

對立與烘托，使Jacques Cavallier Belletrud在二元命題中打造「Les Sables Roses」，是冷熱調和、也是清爽與沉穩的互補，玫瑰與沉香都是本身具有繁複層次的香氣， 運用玫瑰淡雅精油以及較為濃郁的原精，與巴格達阿薩姆沉香製造商合作，展現出「Les Sables Roses」鮮明馥郁的香味，以二重奏的方式呈現玫瑰所蘊含的神祕、女性、奔放、性感、柔美等特質，並且可和烏木、安息香、覆盆子打造的男香「Ombre Nomade」疊加使用，Jacques Cavallier Belletrud表示，在中東的後宮女性會疊加香水，每個女子都擁有獨特專屬的香味，她們用香味傳達慾望，藉此誘惑王子……或其他人。